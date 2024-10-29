Кто и зачем придумал почтовые марки и за какие из них выкладывали миллионы долларов

Почтовые марки – это не просто средства оплаты за пересылку корреспонденции, это миниатюрные произведения искусства, путешествующие по всему миру. Их история началась в Великобритании в 1840 году, а в России почтовые марки, как новый вид художественного творчества, появились лишь в 1857 году, значительно обогатив отечественную живопись.
Появление отечественных марок
Впервые в России почтовые марки официально поступили в обращение 1 января 1858 года, впрочем, в отделениях почты они появились еще в конце осени 1857 года. За дизайн первой марки отвечал Франц Кеплер, старший гравер Экспедиции заготовления государственных бумаг. Его композиция, выдержанная в классическом стиле, представляет собой государственный герб – двуглавого орла – в центре овального поля.
Первые марки Российской империи.
Под орлом изображены 2 скрещенных почтовых рожка, символизирующие до сих пор во многих странах мира международный символ почтовой связи. Овальная рамка обрамляет центральную композицию, содержа надписи «Почтовая марка» и «10 коп. за лотъ». Эта лаконичная, но выразительная композиция, сделала марку узнаваемой и стала знаковым элементом русской истории.
Технология печати первых марок была достаточно сложной для того времени. Использовалась литография, требовавшая высокой точности и мастерства. Материалы для печати – бумага и краски – также были важны для сохранения качества марок. Более того, бумага должна была быть защищена от подделок. Стоит отметить, что первые русские марки признаны самыми красивыми двухцветными марками в мире. В зависимости от различных факторов, сейчас стоимость первой русской марки колеблется в пределах от $275 до $20 тыс.
Появление филателистов
Параллельно с художественным аспектом развивалась и филателия. 10 октября 1883 года в Москве состоялось первое заседание Московского общества собирателей почтовых марок, организованное членами Дрезденского международного филателистического общества, собиравшимися в квартире Ивана Зиверта. Это событие отмечает начало системной филателистической деятельности в России. Члены общества обменивались редкими марками, обсуждали новинки, анализировали тематические журналы – зарождалась целая культура коллекционирования.
Интересно, что участники первых филателистических собраний были не только увлеченными коллекционерами, но и часто людьми, знакомыми с искусством и способными оценить художественные достоинства марок. Они видели в них не только почтовые знаки, но и произведения искусства, отражающие историю и культуру страны.
До сих пор по всему миру проводят филателистические собрания.
Однако оценка почтовой марки – это сложный процесс, на пересечении художественных и филателистических критериев. Почта оценивает марку с точки зрения функциональности и тиражируемости. Филателисты же ценят редкость, небольшие тиражи, а также ошибки печати, которые делают марки исключительно ценными.
К таким редчайшим экземплярам относится, например, американская марка «Перевернутая Дженни». Ошибка в печати этой марки – изображение аэроплана, напечатанное вверх ногами – превратила ее в филателистический клад, который оценивают сейчас примерно в $3 млн. Аналогичные редкие марки с опечатками и неточностями встречаются и в истории российской филателии.
Их стоимость может достигать астрономических сумм, и они становятся объектом желания как коллекционеров, так и инвесторов. Но все же на данный момент самой дорогой маркой в мире является «Британская Розовая Гвиана», выпущенная в 1856 году и дошедшая до наших дней в единственном экземпляре. Десять лет назад этот почтовый знак ушел с аукционного молотка за $9,48 млн.
«Тифлисская уника» является одной из дорогих отечественных марок.
Одной из известных и дорогих отечественных марок является «Тифлисская уника», выпущенная в 1857 году для городской почты Тифлиса. Ее изначальная цена была равна 6 коп, а на аукционе, проходившем в 2008 году, один из 3-х уцелевших экземпляров оценили в $700 тыс.
Благотворительность и общественные нужды
Почтовые марки – это не просто средство оплаты почтовых услуг, они являются уникальными историческими артефактами, отражающими культурные, социальные и политические изменения в обществе. Их использовали для сбора средств на благотворительность и общественные нужды. Уже в начале XX века марки стали инструментом мобилизации общественных ресурсов.
В период Русско-японской войны 1904 года Императорское женское патриотическое общество использовало почтовые марки для сбора пожертвований на поддержку сирот военнослужащих. Дополнительная надбавка в 3 коп. к номиналу марки шла напрямую на нужды детей, оставшихся без родителей.
Благотворительные марки Российской империи.
Эта инициатива стала ярким примером использования филателии в благотворительных целях и заложила основу для дальнейшего применения марок в подобных кампаниях. Аналогичная практика успешно применялась и во время Первой мировой войны, когда средства, собранные с помощью специальных выпусков марок, шли на помощь раненым солдатам и семьям погибших.
Дизайн этих марок часто включал узнаваемые архитектурные памятники Москвы и Санкт-Петербурга, что добавляло им патриотического и символического значения. Примечательно, что даже в условиях войны государство не забывало о пропагандистском потенциале марок, используя их для поднятия морального духа населения и демонстрации мощи империи.
В 1913 году, в честь 300-летия царской династии Романовых, была выпущена первая и единственная в своем роде для Российской империи серия памятных марок. Она включала в себя марки, на которых были изображены портреты императоров, выполненные знаменитыми художниками: Иваном Билибиным, Евгением Лансере и Рихардом Зариньшем.
Марки в честь 300-летия царской династии Романовых.
Существовали также марки, номинал которых был эквивалентен серебряным монетам, что подчеркивает их важность как средства платежа в период экономической нестабильности. В 1915-1917 годах были выпущены 11 марок на очень плотной бумаге без клея, имевшие хождение наравне с медной и серебряной монетами, что было следствием дефицита денежной массы и растущей инфляции. Это уникальный пример использования марок не только как почтовых, но и как полноценных денежных знаков. Они представляют собой редкий и ценный экземпляр в истории филателии.
Советские марки
Смена власти в 1917 году привела к кардинальным изменениям в дизайне и тематике почтовых марок. Символично, что Рихард Зариньш, принимавший участие в создании марок Российской империи, стал одним из первых художников, создавших марки для СССР. Советские марки стали отражением политической и идеологической реальности, превратившись в некую хронику государства.
Изображения на марках стали инструментом пропаганды, демонстрируя достижения советской власти, успехи в индустриализации и коллективизации, празднование революционных дат и юбилеев вождей. Марка, посвященная 5-летию Октябрьской революции, созданная Иваном Дубасовым – яркий пример этого подхода.
Уменьшенные копии картин Айвазовского.
Над созданием тематических марок порой трудились целые творческие коллективы. Не стоит забывать и о технических аспектах производства марок. Изменение политического строя повлияло на качество бумаги, используемые красители и технологии печати. Сравнение техники печати, используемой в Российской Империи и в СССР, показало бы существенные различия, обусловленные как технологическим прогрессом, так и экономическими реалиями того времени.
С годами на советских марках начали изображать уменьшенные копии шедевров живописи Третьяковской галереи. Впервые такие марки выпустили, приурочив их к 100-летнему юбилею знаменитого собрания. После этого творения классиков живописи, включая Айвазовского, Шишкина, Чуйкова и прочих, начали регулярно появляться на почтовых марках.
Известные марки Российской Федерации
14 января 1992 года Российская Федерация выпустила марки, посвященные XVI зимним Олимпийским играм в Альбервиле. В 2001–2003 годах в нашей стране выпускались марки и почтовые блоки, часть рисунка которых была выполнена с золотым тиснением: «Государственные символы», «300 лет Санкт-Петербургу» и «Кареты».
В 2003 году была выпущена любопытная серия марок, посвященная победе России в Кубке Дэвиса в 2002 году. Отличительной особенностью этого блока является то, что на изображение теннисного корта был нанесен настоящий тонкомолотый грунт с того самого корта, где и победили российские теннисисты. В тот же год в стране появилась еще одна необычная серия марок. На этот раз они были с запахом.
Почтовые марки с запахом из серии «Дары природы».
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