Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Фотопроект называется Iubiri Urbane что в переводе означает Городская история любви.Наталья ничего не знает о людях, которых снимает.Находит моделей для съемок она через социальные сети и к каждой фотосессии подходит почти без подготовки.Таким образом проект Iubiri Urbane показывает разные истории любви, порой игривые, иногда пошлые.Но всегда естественные и неподдельные.«Я не пытаюсь убедить кого-то сделать что-то на камеру. Пары должны сами чувствовать, что они хотят и чувствовать себя комфортно и расслаблено в моем присутствии».«Фотосессия обычно занимает два часа, в течении которого мы общаемся и пытаемся лучше узнать друг друга. Часто пары даже не догадываются, что вот в этот момент я сделала кадр» . «Я начала свой проект год назад. Моя цель состояла в том, чтобы показать любовь во всех ее проявлениях. Я планирую путешествовать по разным странам, чтобы достичь своей цели. Пока моя цель – съемка пар во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Венгрии, Великобритании, Нидерландах и Португалии. Но я открыта и для других направлений».