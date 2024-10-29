С нами не соску...
Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Фотограф Наталья Миндра создала фотопроект, где она показывает бесконечную любовь между парами. Фотопроект называется Iubiri Urbane что в переводе означает Городская история любви. Как видно из названия, проект посвящен любовным парам в большом городе.

Фотограф Наталья Миндра создала фотопроект, где она показывает бесконечную любовь между парами.



Фотопроект называется Iubiri Urbane что в переводе означает Городская история любви.

Наталья ничего не знает о людях, которых снимает.

Находит моделей для съемок она через социальные сети и к каждой фотосессии подходит почти без подготовки.

Таким образом проект Iubiri Urbane показывает разные истории любви, порой игривые, иногда пошлые.

Но всегда естественные и неподдельные.

«Я не пытаюсь убедить кого-то сделать что-то на камеру. Пары должны сами чувствовать, что они хотят и чувствовать себя комфортно и расслаблено в моем присутствии».

«Фотосессия обычно занимает два часа, в течении которого мы общаемся и пытаемся лучше узнать друг друга. Часто пары даже не догадываются, что вот в этот момент я сделала кадр».

«Я начала свой проект год назад. Моя цель состояла в том, чтобы показать любовь во всех ее проявлениях. Я планирую путешествовать по разным странам, чтобы достичь своей цели. Пока моя цель – съемка пар во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Венгрии, Великобритании, Нидерландах и Португалии. Но я открыта и для других направлений».

