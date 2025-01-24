Как отмыть полы от пятен и въевшейся грязи

Даже регулярные генеральные уборки не являются гарантией того, что на полу не будут появляться пятна и другие загрязнения. Особенно сильно страдает линолеум на кухне – здесь всегда что-то жарится, варится, поэтому капли и кусочки еды неизменно оказываются на полу.







Сегодня мы расскажем, как ухаживать за разными видами напольных покрытий, чтобы они всегда сияли и радовали чистотой.

Как подготовить пол?

Чем мыть линолеум?

Чем мыть плитку?

Чем мыть ламинат?

Чем мыть паркет?

Еще несколько советов

Спойлер: для этого не понадобится бытовая химия.Уберите мусор на полу.Перед тем, как приступать к удалению загрязнений, нужно подготовить пол. Очистите его от пыли и мелкого мусора с помощью пылесоса либо, по старинке, веником. Тщательно обработайте все труднодоступные места, в том числе пространство под шкафами.После этого можно приступать к влажной уборке. Если под рукой нет специального средства, добавьте в ведро с водой несколько столовых ложек соли и пять-шесть капель эфирного масла для приятного аромата. Солевой раствор является прекрасной профилактикой пылевого клеща, поэтому при каждой уборке пола рекомендуется использовать именно его.Увидели на полу пятна, которые не получается убрать обычной мокрой тряпкой? Тогда ловите лайфхаки для чистки каждого вида напольного покрытия. Помните: если средство подходит, например, для линолеума, то не факт, что оно справится с загрязнениями на плитке.Смешайте хозяйственное мыло и аммиак.Если вы заметили на линолеуме въевшуюся грязь, необходимо подготовить специальный раствор, который справится с ней за пять минут. Вам понадобится хозяйственное мыло и нашатырный спирт. Измельчите мыло на терке, смешайте его с теплой водой для получения раствора и добавьте две столовых ложки нашатырного спирта. Подождите, пока все компоненты растворятся, смочите в воде мягкую тряпку и тщательно протрите загрязненные участки.Для удаления следов красок, фломастеров, шариковых ручек понадобится другое средство, так как они достаточно стойкие. Лучше всего использовать бензин или скипидар. Смочите в нем мягкую салфетку и аккуратно протрите пятно, пока оно не исчезнет. Также эти средства помогут справиться со следами от воска или парафина.Промокните пятно и потом обработайте перекисьюОткрывали зеленку или йод и нечаянно расплескали на пол? Ничего страшного. Просто соберите капли губкой для посуды. Не растирайте жидкость, а «впитайте» ее аккуратными промакивающими движениями. Остатки пятен уберите перекисью водорода или пищевой содой.Нередкий гость на линолеуме – плесень, особенно если речь идет о комнатах с высокой влажностью. Но и с этой проблемой легко можно справиться при помощи подручных средств. Возьмите белизну, смешайте ее с водой в пропорции 2:4 и обработайте следы от плесени получившимся раствором. В конце пройдитесь по очищенному полу сухой тряпкой, чтобы убрать остатки белизны.Сода отлично справится с загрязнениями на плитке.Для отделки ванной комнаты чаще всего выбирают плитку. Она практичная, долговечная, устойчива к влаге, перепадам температуры и прочим негативным факторам. Однако это вовсе не значит, что кафель не нужно своевременно приводить в порядок. Чаще всего на плитке появляются разводы от воды и известковый налет. Чтобы убрать их, вам понадобится сода, смешанная с яблочным уксусом. Смешайте компоненты в пропорции 1:1 и нанесите на пятна. Через пять-десять минут смойте средство чистой водой и протрите пол насухо.Если вы хотите вернуть кафелю былой блеск, воспользуйтесь помощью нашатырного спирта. Разведите 100 миллилитров в четырех литрах теплой воды, для удобства перелейте раствор в бутылку с пульверизатором и распылите средство на пол. Оставьте на полчаса, а по истечении времени вымойте полы теплой водой.Используйте зубную щетку для удобства.И не забывайте про швы между плиткой. Именно из-за них создается ощущения бардака в ванной, даже если вы проводили генеральную уборку только вчера. Чтобы привести затирку в порядок, смешайте в равных количествах соду, лимонную кислоту и зубной порошок. Разбавьте компоненты небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица и с помощью зубной щетки почистите швы. Оставьте средство на полчаса, а по истечении времени вымойте полы чистой водой.Мойте ламинат детским шампунемС ламинатом немного сложнее, чем с предыдущими напольными покрытиями, так как он боится излишней влаги. Поэтому каждый раз, когда вы моете полы, хорошо выкручивайте тряпку, чтобы с нее не стекала вода. Также для ухода за ламинатом понадобится детский шампунь. Наберите в ведро или в таз воду, добавьте один-два колпачка средства, хорошо взболтайте, чтобы получилась пышная пена, и протрите пол этим раствором. А для удаления более стойких или застарелых загрязнений понадобится уксус. Разведите его в воде в пропорции 1:4, смочите тряпку и тщательно вымойте ламинат.Чтобы паркет блестел, используйте глицерин.Пожалуй, из всех напольных покрытий больше всего проблем возникает в процессе ухода за паркетом. Однако, если знать некоторые хитрости, вам не составит труда поддерживать его в отличном состоянии. Рассказываем, как справиться с самыми распространенными загрязнениями.Черные полосы, которые появляются от обуви, можно убрать обычным ластиком или нейлоновой тряпкой. Следы от губной помады отлично стираются губкой с моющим средством для посуды. Лак получится устранить чистым ацетоном или любым другим средством, в состав которого он входит.Обратите внимание, что в случае с паркетом нельзя дожидаться, пока загрязнения засохнут – их нужно убирать свежими, иначе потом вам придется потратить на чистку гораздо больше времени и сил.Перед тем, как приступать к мытью напольного покрытия, добавьте в ведро с водой глицерин – он придаст полам красивый блеск. И хорошо отжимайте тряпку, чтобы она была слегка влажной, а не насквозь мокрой.Следы от скотча можно убрать растительным маслом• Следы от скотча прекрасно убирает подсолнечное масло. Смочите в нем ватный диск, протрите загрязненный участок и оставьте на полчаса. Масло растворит остатки скотча, после чего вам будет гораздо проще их вытереть мягкой губкой.• В процессе мытья пола не забывайте про плинтуса – на них постоянно скапливается много пыли и грязи. Если они останутся грязными, ощущения порядка добиться не получится, поэтому обязательно протирайте их влажной тряпкой.• Если вы пользуетесь шваброй, выбирайте тряпку из микрофибры. Она лучше своих аналогов собирает пыль, шерсть, ворсинки и мелкий мусор. После ее использования на полу точно не останется никаких разводов, и вы сможете наслаждаться чистотой и порядком.• Для удаления жирных пятен идеально подходит сода или крахмал. Все, что вам нужно сделать – насыпать небольшое количество порошка на загрязненный участок и оставить на полчаса, чтобы он впитал пятно. После этого пол нужно будет помыть водой с добавлением стирального порошка или средства для посуды.