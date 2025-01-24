Как быстро наточить ножницы

Восемь различных способов как просто и быстро наточить ваши ножницы не имея при этом специального инструмента или оборудования. Фактически будем использовать доступные предметы, которые помогут обрести ножницам бывалую остроту и резать как раньше.









Берем обычную металлическую канцелярскую скрепку.Чем больше будет ее размер тем лучше.Технология заточки следующая. Ножницами зажимаем кончик скрепки.И, немного сжимая ножи ножниц проводим скрепкой до пересечения ножей.Далее убираем скрепку. Повторяем данные действия 30-40 раз. На скрепке появляются соответствующие насечки.Для наточки можно использовать пальчиковую батарейку, но обязательно в металлическом кожухе.Все действия по наточке делаем так же как и в примере со скрепкой. Движения должны быть выполнены от кончика ножниц и до пересечения.В этом примере будем использовать наждачную бумагу. Чем меньше будет ее зернистость, тем лучше. Лучше брать «нулевку». Тут все очень просто. Нарезаем ее на тонкие полоски. В это время и происходит наточка лезвий. Не забываем переворачивать бумагу на другую сторону, чтобы ножи точились равномерно, либо просто сложите ее вдвое.После этого, для сглаживания поверхности порежьте салфетку.Любое стекло считается очень твердым материалом. Берем стеклянную бутылку и об ее горлышко точим лезвие. На бутылке должны оставаться насечки.Будьте осторожны, так как стекло крошится.Сворачиваем обычную пищевую фольгу в 4-8 слоев.Так же как и в примере с наждачной бумагой, нарезаем фольгу на тонкие полоски.40-50 надрезов должно быть достаточно.Берем любую отвертку и упираем ее в твердую поверхность. Зажимаем кончиками ножниц стержень отвертки и с небольшим усилием раздвигаем ножницы. Операцию повторяем 30-40 раз.Зажимаем ножницы в тиски в раскрытом до максимума виде.Надфилем проходим по режущей кромке от середины до кончика.Точим каждую сторону в отдельности. Вместо надфиля можно использовать точильный камень.8. Режем металлическую губкуТак же ножницы можно наточить простым нарезаем металлической губки для мытья посуды.После заточки ножниц обязательно удалите продукты износа: металлическую стружку. Не лишним будет смазать лезвия.