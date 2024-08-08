10 отличных экранизаций по романам Стивена Кинга, от которых мурашки по коже

Кадр из фильма «Кладбище домашних животных», реж. Мэри Ламберт./ Фото: ravepad.com
Стивен Кинг – известный американский писатель современности. Пишет в разных жанрах, но больше известен как «Король ужасов». Кинг удивительно тонко умеет раскрыть психологию личности, ее развитие или распад. А ещё он является самым экранизируемым писателем..
1. «Мертвая зона»
Кадр из фильма «Мертвая зона»./ Фото: kinofilms.me
режиссер: Дэвид Кроненбер/1983 год
В ней сплелись драма и триллер, мистика, и даже детектив. Скромный парень Джонни Смит работает учителем. У него обычные планы на жизнь, и есть возлюбленная. Однако судьба распоряжается иначе. Джонни попадает в аварию. Очнувшись, он узнает о том, что пробыл 5 лет в коме...
Он теряет все. Его возлюбленная уже замужем, а сам он еще физически беспомощен. Однако Джонни обнаруживает, что у него появилась способность предвидеть будущее людей, к которым он прикасается. Дар этот – возможность спасти других людей. Но спасет ли Джонни себя?
2. «Кладбище домашних животных»
Кадр из фильма «Кладбище домашних животных»./ Фото: film.ru
режиссер: Мэри Ламберт/1989 год
Кинг считал этот роман настолько пугающим, что не собирался его издавать. Однако некоторые трудности вынудили его пойти на публикацию книги. Начинается фильм вполне мирно: доктор Луис Крид со своей семьей переезжает на новое место и поселяется в большом уютном доме. И все бы хорошо: высокооплачиваемая работа, прекрасные условия…
Да только совсем рядом с домом располагается автомобильная дорога, а неподалеку – кладбище для домашних питомцев, которое окутано древними мистическими легендами индейцев. Говорят, есть на этом кладбище особое местечко. Если похоронишь там животное, оно вернется живым. И тут происходит несчастье – под колесами автомобиля погибает любимый кот доктора. Опечаленный, доктор решается похоронить любимца на том самом кладбище…
3. «Побег из Шоушенка»
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»./ Фото: frunapa.ru
режиссер: Фрэнк Дарабонт/1994 год
Драматический фильм, ставший культовым и легендарным. Никакой мистики и ужасов в этом кино нет. История о людях, столкнувшихся с несправедливостью, сохранив при этом ясность мышления и веру в лучшее. Фильм смотрится на одном дыхании, заставляя всей душой сопереживать главным героям.
4. «Лангольеры»
Кадр из фильма «Лангольеры»./ Фото: veryscary.ru
режиссер: Том Холланд/1995
Фильм повествует о загадочной истории, произошедшей с пассажирами одного рейсового самолета. Во время полета происходит нечто необъяснимое – исчезает большая часть людей, а также весь экипаж. История почти детективная, с налетом фантастики и мистики. Оставшимся пассажирам предстоит разобраться с тем, что произошло и попытаться исправить непростую ситуацию.
5. «Худеющий»
Кадр из фильма «Худеющий»./ Фото: film.ru
режиссер: Том Холланд/1996 год
В центре повествования – успешный, самоуверенный адвокат Билли Хэллек. Сбивший насмерть пожилую цыганку, он не испытывает угрызений совести. И, благодаря своим связям, остается безнаказанным. Однако радость его преждевременна - отец погибшей проклинает всех участников этого несправедливого дела. Правда адвокат не придает поначалу значения словам старого цыгана. Лишь позже Том начинает осознавать весь ужас своего положения. Однако сдаваться он не собирается.
6. «Зеленая миля»
Кадр из фильма «Зеленая миля»./ Фото: topic.lt
режиссер: Фрэнк Дарабонт/1999 год
Драматическое зрелище, пропитанное мистикой. Снятый Фрэнком Дарабонтом (умеет же человек создавать шедевры), фильм является действительно культовым, как говорится «на все времена». В нем прекрасно все – идея, сюжет, актеры. Несмотря на свою мистичность, фильм повествует о самом важном, человеческом: любви и ненависти, добре и зле, сострадании и бесчувственности…Он оставляет особенное послевкусие на всю жизнь.
7. «Ловец снов»
Кадр из фильма «Ловец снов»./ Фото: kinofanat.net
режиссер: Лоуренс Кэздан/2003 год
Хотя фильм провалился в прокате, его стоит посмотреть любителям фантастики. Сюжет «цепляет», интерес не пропадает ни на минуту. Четыре друга в детстве спасают умственно отсталого мальчика от хулиганов. В благодарность он наделяет их сверхъестественными способностями. Все пятеро остаются друзьями на всю жизнь, используя свои способности в быту. Но приходит время, когда становится понятным истинное их предназначение.
8. «Тайное окно»
Кадр из фильма «Тайное окно»./ Фото: funlib.ru
режиссер: Дэвид Кепп/2004 год
История, казалось бы, не примечательная. Неудачливый писатель Морт Рейни находится в бракоразводном процессе, что само по себе уже неприятно. Но тут еще появляется незнакомец, который обвиняет его в плагиате. Причем делает это очень навязчиво, превращая и без того одинокую и тоскливую жизнь героя в ад. Но это только на поверхности. У Кинга так просто не бывает.
9. «1408»
Кадр из фильма «1408»./ Фото: lcinternational.ru
режиссер: Микаэль Хофстрём/2007 год
Сюжет фильма таков: Майк Энслин пишет книгу о загадочных и необъяснимых явлениях в различных отелях. Сам он в подобные мистификации не верит, но как честный автор ездит по отелям, отличающимся дурной (в смысле наличия полтергейстов и призраков) славой. Все происходящее с ним записывает на диктофон. Впрочем, ничего необычного с ним не происходит, и, развеяв очередной миф, Майк Энслин отправляется в гостиницу с названием «Дельфин».
Узнав, что номер 1408 окутан зловещей тайной, настаивает на том, чтобы взять именно его. Никакие предупреждения и уговоры не останавливают писателя. Он даже не может предположить, что предстоит ему пережить в номере 1408… Фильм по-настоящему страшный, но это не банальный ужастик. «1408» полон психологизма, драматизма, и заставляет о многом задуматься.
10. «Мгла»
Кадр из фильма «Мгла»./ Фото: durka96.beon.ru
режиссер: Фрэнк Дарабонт/2007 год
Главный герой – отец семейства, взяв с собой сына, отправляется в магазин. Но вернуться домой им не удается: появившийся густой непроглядный туман таит в себе нечто зловещее. Особенно шокирует в этом фильме концовка...
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