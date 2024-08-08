Как всё начиналось: 10 малоизвестных исторических фактов о переливании крови

Переливание крови...
Сегодня переливание крови считается стандартной и безопасной медицинской процедурой. Но это было не всегда так. Ещё каких-то 100 лет назад учёные в попытке понять, как работает система кровообращения, проводили странные и страшные эксперименты. О них и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Примитивное экспериментирование
Переливание крови: примитивное экспериментирование.
В XVII веке человеческая кровь считалась «сущностью жизни и полезной только из-за ее предполагаемых психических эффектов». Эта вера просуществовала в течение почти 200 лет, пока кровь не была использована при заместительной терапии для британской женщины, которая страдала от послеродового кровотечения.
Первая внутривенная инъекция была сделана в Лондоне в 1657 году, когда Кристофер Рен ввел эль и вино в вены собаки. Собака опьянела, и эксперимент был признан успешным. Восемь лет спустя произошло первое переливание крови одного животного другому. Это наглядно продемонстрировало, что переливание жизненно важно для восстановления системы кровообращения и привело к серии экспериментов по всей Европе в течение следующих трех столетий.
2. Кровь трупов
Переливание крови: кровь трупов.
Чаще всего переливание крови приводило к катастрофическим последствиям до открытия групп крови в 1901 году австрийским врачом Карлом Ландштайнером. Этот медицинский прорыв спас жизни бесчисленных людей, сражавшихся во время Первой мировой войны. Однако прямые и мгновенные переливания крови на поле боя были необходимы для выживания. В течение следующих двух десятилетий ученые размышляли над тем, как можно хранить кровь для последующего использования, а не искать сиюминутные варианты для переливания.
В 1930 году советские ученые Владимир Шамов и Сергей Юдин обнаружили, что кровь из трупов может быть сохранена в течение короткое времени.
3. Предотвращение кризиса
Переливание крови: предотвращение кризиса.
К 1938 году Вторая мировая война казалась неизбежной. В том же году бригадир Лионель Уитби был назначен директором автономной британской службы переливания крови Великобритании, которая обеспечивала доставку крови военнослужащим из централизованных складов.Три года спустя Соединенные Штаты заявили, что не могут транспортировать кровь по воздуху в Европу или Африку, а это вызвало нехватку крови для переливания в американских союзнических войсках.
Чтобы гарантировать, что раненые американские солдаты не истекут кровью на поле боя из-за того, что британские войска будут иметь приоритет в ее получении, президент США Франклин Рузвельт пригрозил британскому премьеру Уинстону Черчиллю банкротством Британской империи.
Видимо, шантаж Рузвельта возымел эффект, поскольку Черчилль отдал приказ использовать британские запасы крови для снабжения потребностей американской армии. Это продолжалось до весны 1945 года, когда все союзники наконец-то разработали способы дальней транспортировки и хранения крови. Всего за границу было отправлено 50 000 литров крови. События, которые произошли за это время, привели к появлению Национальной службы переливания крови, а бригадиру Уитби был присвоен статус рыцаря короны.
4. Пожертвования крови
Переливание крови: пожертвования крови.
В 1984 году, через 3 года после первого случая этого страшного заболевания, было установлено, что причиной СПИДа является ВИЧ. В следующем году банки крови США начали применять скрининговые тесты для обнаружения вируса. Тем не менее, технология не соответствовала параметрам определения вирусных антигенов и антител. К 1993 году число людей, живущих в Соединенных Штатах, которые заразились СПИДом путем переливания крови, составило 1 098 человек.
Была выявлена уязвимость общественности к заболеванию, о котором мало кто знал, а также привело к разрушению восприятия того, что ВИЧ/СПИД является исключительно болезнью гомосексуалистов. Начала расти враждебность по отношению к государственным и общественным институтам, которые бросили тень на все аспекты инфраструктуры здравоохранения страны, включая биомедицинские и поведенческие исследования. Несмотря на сегодняшние успехи в разработке эффективных методов тестирования на ВИЧ, даже самые чувствительные технологии скрининга донорской крови не могут обнаружить вирус в течение первой недели после инфицирования.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, из примерно 16 миллионов случаев заборов донорской крови, которые происходят каждый год, в примерно 11 случаях кровь инфицирована, а в 20 случаях в ней наблюдалась положительная реакция на ВИЧ. Это потенциально может привести к заражению многих получателей донорской крови.
5. Смертельные последствия
Переливание крови: смертельные последствия.
Когда в марте 1995 года Йоланда Салдивар смертельно ранила звезду стиля «теяно» Селену, это спровоцировало вопрос о том, можно ли предотвратить смерть певицы. Согласно судебным документам, когда 23-летняя девушка умирала, истекая кровью, ее отец спорил с врачами, не разрешая им перелить кровь из-за религиозных убеждений Свидетелей Иеговы. Тем не менее, врачи ввели умирающей девушке 3 литра крови, чтобы спасти ее, но все оказалось безрезультатно.
Такие трагические, но предотвратимые случаи являются обычным явлением среди Свидетелей Иеговы, которые считают, что принятие крови другого человека является таким же грехом, как и внебрачная связь. Это убеждение привело к бесчисленным ненужным смертям верных последователей Свидетелей Иеговы в Соединенных Штатах. Подобно тому, как Свидетели Иеговы имеют право отказаться от переливания крови, врачи также имеют право «сложить руки», если хирургическая операция не может быть выполнена без переливания.
6. Франция 1667 года
Переливание крови: доктор Жан-Батист Дени.
В 1667 году 15-летний мальчик во Франции пустил себе слишком много крови, чтобы поправить здоровье (тогда были очень популярны кровопускания). В итоге, в дополнение к своим старым недугам, мальчик также пострадал от тяжелой кровопотери. Это побудило доктора Жан-Батиста Дени выполнить первое задокументированное переливание человеку, используя кровь овец.Удивительно, но мальчик выжил. Удачно прошел и второй эксперимент. Но с третьим пациентом, Антуаном Моруа, все пошло наперекосяк.
Моруа был психически болен и бродил по улицам в обнаженном виде, выкрикивая непристойности. Доктор Дени в принудительном порядке провел ему переливание. После трехкратного переливания крови теленка, Моруа умер, а Дени обвинили в убийстве. После длительного судебного разбирательства врач был реабилитирован, но было принято решение о том, что во Франции впредь не будет проводиться переливаний крови людям без одобрения Парижского медицинского факультета.
7. Уличные переливания
Переливание крови: уличные переливания.
В поселке Дельмас провинции Мпумаланга (ЮАР) прямо средь бела дня по улицам бродят торговцы наркотиками, а число наркоманов постоянно растет, составляя уже десятки тысяч людей. Сегодня здесь самым популярным наркотиком является «ньяопе» из-за его эффективности и невероятно дешевой цены (всего 2 доллара). Хотя это белое порошкообразное вещество, представляющее собой смесь марихуаны, низкосортного героина , крысиного яда и бытовых моющих средств, можно курить, чаще всего его смешивают с водой и вводят в вену для достижения более длительного эффекта.
Те кто не может позволить себе ньяопе, который считается одним из самых смертоносных наркотиков в мире, находят утешение с помощью других наркоманов, желающих поделиться своим удовольствием. Этот метод предполагает переливание крови от получившего дозу наркомана другому наркоману. Из-за этого постоянно растет число смертей, вызванных передозировкой, а также число ВИЧ-инфицированных. По словам доктора Дэвида Байвера из Центрального управления наркотиками, 15 процентов южноафриканцев злоупотребляют наркотиками, а 50 процентов детей экспериментируют с ними.
8. Кровь за золото
Переливание крови: кровь за золото.
До открытия внутривенного кровообращения в 1628 году Уильямом Харви, считалось, что питье крови другого человека будет полезно как с медицинской точки зрения, так и в духовном контексте. Во времена Римской Республики и Римской империи зрители пили кровь умирающих гладиаторов, полагая, что благодаря этому им передастся храбрость и сила этих бойцов. Возможно, самый абсурдный случай, основанный на этой архаичной и ошибочной вере, произошел в 1492 году, когда первая зарегистрированная попытка переливания крови была описана Стефано Инфессура.
После того, как Папа Иннокентий VIII впал в кому, трем десятилетним мальчикам пообещали по дукату (золотой монете) в обмен на их кровь. Когда детям пустили кровь, ее начали вливать понтифику через рот. Неудивительно, что эта процедура не увенчалась успехом, что привело к гибели всех трех мальчиков, а также Папы.
9. Изменение души
Переливание крови: изменение души.
Как уже говорилось выше, первое переливание крови человеку было проведено в 1667 году д-ром Дени, который использовал овечью кровь. Выбор овец не был случайным, и он не был связан с удобством и доступностью овечьей крови. Фактически, в качестве поставщиков крови использовались различные животные, основываясь на конкретных факторах, относящихся как к характеристикам животного, так и к конкретным людям.
В XVII веке считалось, что получение чужой крови изменяло душу и наделяло получателя различными чертами, которые проявлял донор. Поэтому врачи, проводящие такие эксперименты, стремились найти баланс между двумя разными личностями, чтобы создать более равномерную и сбалансированную личность. Если у пациента, который нуждался в переливании, как известно, был буйный нрав, идеальным животным для переливания был бы нежный ягненок, чья кровь, как полагали, приносила спокойствие взволнованной душе.
10. Фонтан молодости
Переливание крови: фонтан молодости.
В XVII веке немецкий врач предположил, что источником молодости может стать переливание «горячей и крепкой крови молодого человека». Эту идею практиковал советский врач Александр Богданов в 1924 году, который начал вводить «молодую кровь» в свои собственные вены. Богданов, который, как говорят, является основателем первого в мире учреждения, полностью посвященного области переливания крови, пришел к выводу, что он открыл эффективный метод продления жизни. Фактически, при каждом переливании, которое делал Богданов, он настаивал на том, что его здоровье определенно улучшается.
Наивная попытка советского врача стать бессмертным в конечном итоге закончилась тем, что кровь, которую он перелил себе, была заражена малярией и туберкулезом, что и вызвало его смерть. Интересно, что теория Богданова может быть не слишком далека от истины, как показало исследование 2014 года, опубликованное в Nature Medicine. По мнению исследователей, молодая кровь, которую вводили старым мышам, обостряла у них реакцию, пространственное обучение и память. Исследование показало, что у крови могут быть омолаживающие свойства, которые могут улучшить способность учиться и думать.
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