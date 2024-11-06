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Для чего бомбардировщики сбрасывали пианино во время Второй мировой войны — и это не шутка



Во время войны все фабрики и заводы, производящие товары народного потребления, практически полностью переквалифицируются в военное производство. Так было в США во время Второй мировой. Многие производители музыкальных инструментов пали первыми в неравной борьбе с новыми правилами работы их предприятий. Всё для фронта! Нужно было либо производить что-либо ещё, что могло бы пригодиться военным, либо закрывать бизнес. Какой же выход из ситуации был ими найден и зачем солдатам с неба стали сбрасывать пианино?

Всё для фронта! Всё для победы!



Во время Второй мировой войны американское правительство приняло решение остановить все предприятия, которые использовали в своём производстве некоторые виды металлов. Железо, латунь, медь — были необходимы, чтобы производить танки, пушки и артиллерийские орудия.
Пианино на складе Steinway & Sons. / Фото: amusingplanet.com

Пианино на складе Steinway & Sons. / Фото: amusingplanet.com

 

В результате принятия этих новых законов, самые именитые компании по производству музыкальных инструментов сильно пострадали от ограничений. Фирма Steinway & Sons - одна из «Большой четвёрки» производителей фортепиано, которая была одним из лидеров на протяжении почти ста лет до начала войны, тоже вошла в их число. Только руководители компании нашли весьма удачный выход из неблагоприятной для них ситуации — стали производить гробы и детали для транспортных планеров. А что? Спрос рождает предложение.

Аналогичным образом Baldwin Piano Company стала выпускать деревянные крылья для самолётов, а Gibson Guitar Company — деревянные игрушки. Конечно, в результате такой переквалификации предприятия не стали прибыльными, но смогли пережить тяжёлые годы и остаться на плаву, в отличие от многих своих коллег.
Выступление музыкального коллектива на Филиппинах. / Фото: amusingplanet.com

Выступление музыкального коллектива на Филиппинах. / Фото: amusingplanet.com

 

«Война — это всё преходящее, а музыка — вечна»


В результате терпение Steinway было по достоинству вознаграждено. Летом 1942 года правительство США заключило с ними контракт на производство специальных фортепиано для военных. Инженеры Steinway спроектировали небольшое пианино. Оно было всего метр в ширину, а весило весьма скромно — две сотни килограммов. Оно обладало мощным корпусом, но при этом было достаточно лёгким, чтобы его могли поднять и нести без особого труда всего 4 человека.
Для армии спроектировали специальный инструмент. / Фото: amusingplanet.com

Для армии спроектировали специальный инструмент. / Фото: amusingplanet.com

 

Каждый инструмент был обработан специальным раствором, отпугивающим термитов и прочих зловредных насекомых, которые могли нанести деревянному корпусу пианино вред. При склейке деталей рабочие использовали специальный водостойкий клей, благодаря чему фортепиано были не страшны сырость и дождь.

Клавиши инструмента цвета слоновой кости были покрыты белым целлулоидом для защиты от экстремальной жары, а чтобы избежать окисления, вместо меди для обмотки басовых струн использовалось достаточно мягкое железо. Самым привлекательным во всём этом было то, что в отличие от стандартного рояля, для производства этого пианино было использовано всего 15 килограммов металла.
Солдаты развлекаются музицированием, 10 июня 1943 года. / Фото: amusingplanet.com

Солдаты развлекаются музицированием, 10 июня 1943 года. / Фото: amusingplanet.com

 

Падающие с неба пианино — это не шутка


Для того чтобы доставлять инструменты на фронт солдатам, был придуман весьма остроумный способ — их решили сбрасывать на парашютах к местам дислокации военных. Пианино предварительно тщательно упаковывали в ящики, прилагая подробные инструкции и всё необходимое оборудование. Всего за два года американским солдатам таким необычным образом доставили около 25 тысяч фортепиано.
Фортепиано упаковано в ящик и готово к транспортировке. / Фото: amusingplanet.com

Фортепиано упаковано в ящик и готово к транспортировке. / Фото: amusingplanet.com

 

Музыка всегда служила великолепным способом не дать людям сойти с ума от всех ужасов войны и невыносимой тоски по дому. Эти музыкальные инструменты сыграли весьма важную роль в тяжёлые военные годы. Они дарили солдатам так необходимое им развлечение, часы непринуждённого общения, а также возможность отвлечься от окружающего их кошмара, прикоснувшись к прекрасному.
Музыка была прекрасным способом не дать людям сойти с ума от ужасов войны. / Фото: amusingplanet.com

Музыка была прекрасным способом не дать людям сойти с ума от ужасов войны. / Фото: amusingplanet.com

 

В своих письмах солдаты писали, что удовольствие, которое они с товарищами получали от этих музыкальных вечеров, сравнить невозможно ни с чем.

 
Знаменитый баритон Бенджамин ДеЛоаш поёт для солдат на передовой. / Фото: amusingplanet.com

Знаменитый баритон Бенджамин ДеЛоаш поёт для солдат на передовой. / Фото: amusingplanet.com

 

Далеко не все инструменты, произведённые Steinway во время войны, были отправлены военным. Многие были куплены различными учебными заведениями, религиозными организациями, театрами и даже отелями.
Солдаты собрались возле полевого пианино, чтобы немного развлечься, Форт-Мид, штат Мэриленд, США. / Фото: amusingplanet.com

Солдаты собрались возле полевого пианино, чтобы немного развлечься, Форт-Мид, штат Мэриленд, США. / Фото: amusingplanet.com

 

Пианино Steinway продолжали служить военным и после окончания войны. Например, когда в 1961 году была построена атомная подводная лодка, названная именем знаменитого изобретателя Томаса Эдисона, то капитан приказал установить в столовой такой инструмент. Пианино оставалось на борту подлодки до тех пор, пока она не была отправлена на покой. Сегодня это фортепиано можно увидеть в Историческом центре ВМС в Вашингтоне, округ Колумбия.

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