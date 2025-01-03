Как появилась африканская крепость в Новом Свете и почему её считают символом непобедимости

Необычная революция и её бесславный конец

Неприступная цитадель Лаферьер стоит так высоко на вершине горы, что иногда облака почти полностью скрывают её.

Крепость должна была защитить гаитян от французского вторжения.

Пушки остались от французов.

Огромные кучи пушечных ядер лежат здесь повсюду.

Новоявленный король стал хуже бывших хозяев.

Где-то за стенами цитадели находится могила Анри Кристофа - она до сих пор не найдена.

Цитадель, которая так и не исполнила своего предназначения

Здесь всё предназначено для того, чтобы целый год крепость могли оборонять от штурма 5000 защитников.

Крепость неслучайно имеет столь неправильные на первый взгляд формы.

Она выстроена так, чтобы быть максимально неприступной для атакующих.

Крепость в середине 19 века сильно пострадала в результате землетрясения.

Самая популярная достопримечательность Гаити

Пушки крепости молчат, но стены ещё целы и стоят гордо.