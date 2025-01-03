Зачем в советских домах делали сквозные подъезды

В некоторых городах республик бывшего Советского Союза встречаются достаточно занятные жилые дома со сквозными подъездами. Такой подъезд, как правило, (если одна из дверей не блокирована) позволяет в кратчайшие сроки оказаться по другую сторону дома. Казалось бы, преимущества такого подъезда очевидны!
Делают сквозные подъезды и сегодня. |Фото: ya.ru.
Конечно же, сквозные подъезды придумали не в Советском Союзе. Использовали их как минимум с XIX века. Идея эта очень понравилась советским архитекторам, более того время от времени сквозные подъезды то и дело возвращаются в современных проектах. Чего уж там, некоторые столичные архитекторы умудряются преподносить их как «новое архитектурное решение». Если же возвращаться к СССР, то сквозные подъезды в первую очередь можно было увидеть в домах серий II-49 и П-46, возводившихся в 1965-1985-х годах.
Удобно во всех смыслах. |Фото: m.123ru.net.
Преимуществ у сквозного подъезда огромное множество. Наиболее очевидное – это экономия времени пешеходами и жильцами. Раз-два и ты уже на другой стороне улицы! Особенно удобны такие подъезды при загрузке и погрузке крупногабаритных вещей: нести можно сразу на любую сторону и никаких заторов для остальных жильцов. Помимо прочего сквозные подъезды серьезно облегчали жизнь дворников.
Пара шагов и уже на другой улице. |Фото: razruha.org.
Однако, главная цель у сквозных подъездов была одна – это повышение безопасности. Во-первых, сквозные подъезды планировалось в перспективе делать рядом с бомбоубежищами, чтобы люди могли добираться в них по наикратчайшему пути.Во-вторых, сквозные подъезды ускоряли и облегчали работу пожарных. В частности, сквозной подъезд был хорош тем, что через него можно было легко и быстро перебросить пожарный шланг. Обычно, такое делается через квартиру, но в этом случае процедура занимает гораздо больше времени.
А еще для быстрой переброски пожарных рукавов. ¦Фото: livejournal.com.
