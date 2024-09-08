«Смерть от сахара»: первая в мире ложка, которая заставляет задуматься

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно