«Смерть от сахара»: первая в мире ложка, которая заставляет задуматься

Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
Memento mori. Помни, что смертен. Особенно, когда покупаешь очередную порцию вредной еды или насыпаешь в крепко заваренный кофе целую гору сахара. Для одних древний латинский фразеологизм служит легальным поводом ни в чём себе не отказывать, ведь жизнь так коротка.
Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
Мы знаем, чего точно нет на вашей кухне: чайной ложки в виде черепа. А зря. Проект Sugar Skull Spoon родился из простой идеи: предложить доступный, полезный, но при этом действительно оригинальный вариант подарка для всех любителей необычностей. Даже тех, у которых, казалось бы, есть всё. И, главное, подарок должен быть со смыслом.
Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
Дизайн бюро Hundred Million справилось с поставленной задачей на отлично. Ложка Sugar Skull Spoon стоит (по западным меркам) отнюдь не дорого – около 8 долларов. Зато смысла в ней на целый миллион. Чайная ложка в виде черепа недвусмысленно намекает, что переизбыток сахара вредит здоровью и укорачивает жизнь. Более того, вещица не только служит напоминанием, но и помогает реализовывать кредо на практике. Ведь в такую ложку помещается гораздо меньше сахара, да и тот еще драматично высыпается сквозь глазницы. Воля-неволей, а начинаешь хоть немного менять пищевые привычки.
Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
По словам дизайнеров Hundred Million, проект родился от большой любви к мексиканскому празднику памяти всех умерших Dia de los Muertos (главными героями которого как раз являются черепа и добродушные скелеты, в частности, из сахара), готической культуре, творчеству Тима Бартона и, конечно же, литрам кофе в офисе.
Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
На первую серию ложек-черепов собирали деньги буквально всем миром. После удачного запуска проекта на kickstarter дизайнеры из Hundred Million объединили усилия с британской компанией по производству оригинальных подарков Suck UK. Так что «сахарный череп» теперь всегда есть в продаже.
Ложка-череп Sugar Skull Spoon напомнит, что много сахара – это вредно
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