Удивительная природа: 19 невероятных фотографий из жизни насекомых и земноводных


Маленький мир крупным планом.

Маленький мир крупным планом.

Порой у человека не хватает времени, чтобы остановиться и увидеть, насколько удивителен и прекрасен этот мир. Фотографии, собранные в этом обзоре, помогут исправить ситуацию. Ведь на них запечатлены по-настоящему удивительные и невероятные моменты из жизни насекомых и земноводных.


1. Целый мир насыщенный красками и волшебством


Муравей со своей добычей. Автор фотографии: Syuwandi Sien.

Муравей со своей добычей. Автор фотографии: Syuwandi Sien.

 

2. Яркая лягушка в образе


Ещё пару минут и я готова к фотосессии. Автор фотографии: Шикхей Го (Shikhei Goh).

Ещё пару минут и я готова к фотосессии. Автор фотографии: Шикхей Го (Shikhei Goh).

 

3. Силач-муравей, удерживающий себя на одной лапке


Танец очень решительного муравья. Автор фотографии: Robertus A S.

Танец очень решительного муравья. Автор фотографии: Robertus A S.

 

4. Насекомое, которое живёт своей маленькой жизнью и редко обращает на себя наше внимание


Ящерица, ставшая добычей богомола. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

Ящерица, ставшая добычей богомола. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

 

5. Притаившаяся на веточке лягушка


Перед началом серьёзного разговора. Автор фотографии: Mustafa Ozturk.

Перед началом серьёзного разговора. Автор фотографии: Mustafa Ozturk.

 

6. Божья коровка с капелькой росы


Утренний запас воды. Автор фотографии: Nicolas Reytet.

Утренний запас воды. Автор фотографии: Nicolas Reytet.

 

7. Разборки паука и богомола


Финальная битва на краю пропасти. Автор фотографии: Fabien BRAVIN.

Финальная битва на краю пропасти. Автор фотографии: Fabien BRAVIN.

 

8. Мал да удал


Муравей, поймавший осу. Автор фотографии: Marta Grzesiak.

Муравей, поймавший осу. Автор фотографии: Marta Grzesiak.

 

9. Улитка и два муравья


Муравьи, решившие прокатиться на красавице улитке. Автор фотографии: Robertus A S.

Муравьи, решившие прокатиться на красавице улитке. Автор фотографии: Robertus A S.

 

10. Иди-ка ты сюда...


Ящерица, практически словила свою добычу. Автор фотографии: Andiyan Lutfi.

Ящерица, практически словила свою добычу. Автор фотографии: Andiyan Lutfi.

 

11. Лягушка и стрекоза


Я тут мимо пролетала и решила с тобой поболтать... Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

Я тут мимо пролетала и решила с тобой поболтать... Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

 

12. Муха-гимнастка


Тренируюсь перед уроком. Автор фотографии: Fabien BRAVIN.

Тренируюсь перед уроком.
Автор фотографии: Fabien BRAVIN.

 

13. Сражение муравьёв


Бой за свою территорию. Автор фотографии: Doni Setiawan.

Бой за свою территорию. Автор фотографии: Doni Setiawan.

 

14. Взлёт божьей коровки


На старт, внимание, марш. Автор фотографии: Daan de Vos.

На старт, внимание, марш. Автор фотографии: Daan de Vos.

 

15. Стрекоза за вкусным обедом


На диете... Автор фотографии: Aliona Shevtsova.

На диете... Автор фотографии: Aliona Shevtsova.

 

16. Стрекозы


Три стрекозы на колоске. Автор фотографии: Алена Шевцова (Aliona Shevtsova).

Три стрекозы на колоске. Автор фотографии: Алена Шевцова (Aliona Shevtsova).

 

17. Мир «маленькой природы»


Рождение богомола. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

Рождение богомола. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

 

18. Танец новорождённого богомола


Невероятный снимок, изображающий богомола. Автор фотографии: Heri Wijaya.

Невероятный снимок, изображающий богомола. Автор фотографии: Heri Wijaya.

 

19. Муравей в росе


Капелька росы, накрывшая маленького муравья. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

Капелька росы, накрывшая маленького муравья. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

 

источник

