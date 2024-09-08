Удивительная природа: 19 невероятных фотографий из жизни насекомых и земноводных

Маленький мир крупным планом.

1. Целый мир насыщенный красками и волшебством

Муравей со своей добычей. Автор фотографии: Syuwandi Sien.

2. Яркая лягушка в образе

Ещё пару минут и я готова к фотосессии. Автор фотографии: Шикхей Го (Shikhei Goh).

3. Силач-муравей, удерживающий себя на одной лапке

Танец очень решительного муравья. Автор фотографии: Robertus A S.

4. Насекомое, которое живёт своей маленькой жизнью и редко обращает на себя наше внимание

Ящерица, ставшая добычей богомола . Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

5. Притаившаяся на веточке лягушка

Перед началом серьёзного разговора. Автор фотографии: Mustafa Ozturk.

6. Божья коровка с капелькой росы

Утренний запас воды . Автор фотографии: Nicolas Reytet.

7. Разборки паука и богомола

Финальная битва на краю пропасти. Автор фотографии: Fabien BRAVIN.

8. Мал да удал

9. Улитка и два муравья

Муравьи, решившие прокатиться на красавице улитке. Автор фотографии: Robertus A S.

10. Иди-ка ты сюда...

Ящерица, практически словила свою добычу. Автор фотографии: Andiyan Lutfi.

11. Лягушка и стрекоза

Я тут мимо пролетала и решила с тобой поболтать... Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

12. Муха-гимнастка

13. Сражение муравьёв

Бой за свою территорию. Автор фотографии: Doni Setiawan.

14. Взлёт божьей коровки

На старт, внимание, марш. Автор фотографии: Daan de Vos.

15. Стрекоза за вкусным обедом

На диете... Автор фотографии: Aliona Shevtsova.

16. Стрекозы

Три стрекозы на колоске. Автор фотографии: Алена Шевцова (Aliona Shevtsova).

17. Мир «маленькой природы»

Рождение богомола . Автор фотографии: Jimmy Hoffman.

18. Танец новорождённого богомола

Невероятный снимок, изображающий богомола. Автор фотографии: Heri Wijaya.

19. Муравей в росе

Капелька росы, накрывшая маленького муравья. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.