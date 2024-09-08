Удивительная природа: 19 невероятных фотографий из жизни насекомых и земноводных

Маленький мир крупным планом.
Порой у человека не хватает времени, чтобы остановиться и увидеть, насколько удивителен и прекрасен этот мир. Фотографии, собранные в этом обзоре, помогут исправить ситуацию. Ведь на них запечатлены по-настоящему удивительные и невероятные моменты из жизни насекомых и земноводных.
1. Целый мир насыщенный красками и волшебством
Муравей со своей добычей. Автор фотографии: Syuwandi Sien.
2. Яркая лягушка в образе
Ещё пару минут и я готова к фотосессии. Автор фотографии: Шикхей Го (Shikhei Goh).
3. Силач-муравей, удерживающий себя на одной лапке
Танец очень решительного муравья. Автор фотографии: Robertus A S.
4. Насекомое, которое живёт своей маленькой жизнью и редко обращает на себя наше внимание
Ящерица, ставшая добычей богомола. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.
5. Притаившаяся на веточке лягушка
Перед началом серьёзного разговора. Автор фотографии: Mustafa Ozturk.
6. Божья коровка с капелькой росы
Утренний запас воды. Автор фотографии: Nicolas Reytet.
7. Разборки паука и богомола
Финальная битва на краю пропасти. Автор фотографии: Fabien BRAVIN.
8. Мал да удал
Муравей, поймавший осу. Автор фотографии: Marta Grzesiak.
9. Улитка и два муравья
Муравьи, решившие прокатиться на красавице улитке. Автор фотографии: Robertus A S.
10. Иди-ка ты сюда...
Ящерица, практически словила свою добычу. Автор фотографии: Andiyan Lutfi.
11. Лягушка и стрекоза
Я тут мимо пролетала и решила с тобой поболтать... Автор фотографии: Jimmy Hoffman.
12. Муха-гимнастка
Тренируюсь перед уроком.фотографии: Fabien BRAVIN.
13. Сражение муравьёв
Бой за свою территорию. Автор фотографии: Doni Setiawan.
14. Взлёт божьей коровки
На старт, внимание, марш. Автор фотографии: Daan de Vos.
15. Стрекоза за вкусным обедом
На диете... Автор фотографии: Aliona Shevtsova.
16. Стрекозы
Три стрекозы на колоске. Автор фотографии: Алена Шевцова (Aliona Shevtsova).
17. Мир «маленькой природы»
Рождение богомола. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.
18. Танец новорождённого богомола
Невероятный снимок, изображающий богомола. Автор фотографии: Heri Wijaya.
19. Муравей в росе
Капелька росы, накрывшая маленького муравья. Автор фотографии: Jimmy Hoffman.
