10 промышленных зданий, которые смело можно назвать шедеврами архитектуры

1. Завод по производству стальных канатов Jakob Rope Systems в Хошимине (Вьетнам)

Вертикальный сад и внутренний дворик с небольшим парком и зелеными лужайками украшают завод по производству стальных канатов Jakob Rope Systems (Хошимин, Вьетнам).

Используя зеленые насаждения, решать проблему с декоративной отделкой фасадов точно не придется (Jakob Rope Systems, Хошимин).







2. Мусороперерабатывающий завод MOP на острове Майшима (Осака, Япония)

Мусороперерабатывающий завод на острове Майшима – жемчужина промышленной архитектуры Японии (Осака).

Теперь дымовая труба, взметнувшаяся ввысь на 120 метров, стала привлекающим элементом заводского комплекса МОР (Осака, Япония).

3. Производственный центр McLaren в Уокинге (Великобритания)

Производственный центр McLaren в Уокинге удостоился награды британской строительной отрасли BCI за архитектурную ценность и функциональность (Великобритания) .

Норман Фостер, спроектировавший штаб-квартиру McLaren, мастерски замаскировал гигантский промышленный комплекс в живописном ландшафте. | Фото: queen-of-motorsport.ru.

4. Глобальный производственный и научно-инновационный центр L'Oreal в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Компания L'Oreal в пригороде Рио-де-Жанейро открыла седьмой глобальный научно-исследовательский производственный центр R&I (Бразилия). | Фото: globalcosmeticsnews.com

Французский косметический гигант инвестировал 30 миллионов долларов в новый завод в Рио-де-Жанейро, который предназначен для ускорения разработки косметической продукции (Бразилия).

5. Мебельная фабрика The Plus Vestre в Магноре (Норвегия)

Новая мебельная фабрика The Plus в Магноре является одним из самых привлекательных производств в мире, которая может похвастаться экологичностью и энергоэффективностью (Норвегия).

Благодаря продуманной архитектуре и функционалу мебельная фабрика стала идеальным местом для работы сотрудников и активного отдыха горожан (The Plus, Норвегия).

6. Винодельня Delas Freres в Тейн-Л'Эрмитаже (Франция)

В историческом квартале города появился производственно-гостиничный комплекс, который спрятали за волнистой каменной стеной (Delas Freres, Тейн-Л'Эрмитаж).

Историческое здание старой винодельни стало центральным объектом (Delas Freres, Тейн-Л'Эрмитаж). | Фото: arquitecturaviva.com.

7. Мусоросжигательный завод и Централизованная теплоэлектростанция Шпиттелау в Вене (Австрия)

Эффектный Мусоросжигательный завод и Централизованная теплоэлектростанция Шпиттелау в одном лице (Вена, Австрия).

Дымовую трубу завода увенчал большой купол в виде шляпы, характерным элементом для творчества незаурядного Хундертвассера (District Heating Plant Spittelau, Вена).

8. Тепловая электростанция Powerbarn в Русси (Италия)

Прекрасным примером сосуществования промышленного и сельскохозяйственного мира является тепловая электростанция Powerbarn от Giovanni Vaccarini Architetti (Равенна, Италия).

Деревянные панели фасада пересекаются под самыми разными углами, что существенно влияет на визуальное восприятие здания (Электростанция Powerbarn, Италия).

9. Производственное предприятие и штаб-квартира Kirsch Pharma HealthCare Building в Ведемарке (Германия)

Новое производственное предприятие Kirsch Pharma HealthCare в Ведемарке выделяется среди прозаичных корпусов промышленной зоны. | Фото: architime.ru.

Динамичная, технологичная, футуристическая форма выступающей крыши передает ощущение скорости, уверенности и новаторства (Kirsch Pharma HealthCare Building, Ведемарк).

10. Инновационный индустриальный центр в Цзяи (Тайвань)

Инновационный индустриальный центр в Цзяи органично вписался в живописный ландшафт Тайваня. | Фото: architecturaldesignschool.com.

Архитекторы компании Bio-architecture Formosana постарались создать максимально комфортные условия для работы и отдыха сотрудников (Цзяи, Тайвань).

Чаще всего, промышленные объекты, не говоря о промзонах, зрелище не очень привлекательное и без особой надобности горожан в эти районы не заманишь. Хотя случаются и исключения . В последнее время владельцы предприятий привлекают лучших архитекторов для создания удивительных проектов, которые кардинально преображают заводские корпуса, а порой и превращают их в удивительные зоны отдыха.В подтверждение этих слов, мы подобрали 10 промышленных объектов, которые смело можно назвать шедеврами архитектуры.Благодаря стараниям коллектива специалистов швейцарской компании G8A Architects и студии Rollimarchini architekten из Берна, крупнейшее производство стальных канатов известной фирмы Jakob Rope Systems стало эталоном проектирования промышленных зданий. В 50 км от Хошимина (Вьетнам) в промышленной зоне был построен удивительный заводской комплекс, фасады которого полностью покрыты вертикальными садами. «Тропический рай» помог решить сразу несколько проблем, которые появились во Вьетнаме с ростом промышленности: экономия земельных ресурсов, пассивная энергоэффективность сооружения площадью 30 тыс. кв. м, улучшение экологической обстановки, борьба с наводнениями в период дождей, улучшение условий труда и новые рабочие места (за такой площадью зеленых насаждений нужен постоянный уход, который заключается не только в поливе). И это, не говоря об эстетическом аспекте, который играет немаловажную в роль в психологическом здоровье сотрудников и окружающих.Для создания столь впечатляющего архитектурного комплекса дополнительных затрат было не так уж и много, если учесть ощутимые выгоды в ближайшем будущем. Для вертикального закрепления зеленых насаждений было достаточно установить подвесную конструкцию, которая поддерживается двухслойной веревочной сетью, натянутой от земли до крыши и внедрение гидропонной системы. Для этого пористый фасад покрыли слоем геотекстиля, способного фильтровать осадки и солнце, тем самым снижая температуру воздуха внутри помещений, а также помогая улавливать частицы вредных паров и пыли, не давая им покидать пределы цехов. Затем подвели оросительную систему, способную автоматически подавать воду, а стальная сеть удерживает узкие стеллажи, на которых установлены растения в вертикальном положении. Садовникам остается лишь своевременно обрезать растения, удалять сухие листья и подсаживать новые, если по каким-то причинам они погибли.Фриденсрайх Хундертвассер – австрийский архитектор , неординарный художник и мастер «бесконечной линии» умудрился превратить мусороперерабатывающий завод на японском острове Майшима (Осака) в захватывающую арт-композицию. В 1997 г. перед ним была поставлена задача реконструировать объект пока другие специалисты оснащали его ультрасовременными перерабатывающими линиями и мощными фильтрами, чтобы максимально минимизировать вредные выбросы. Фриденсрайх Хундертвассер, в свойственной ему манере, облачил обновленный объект в яркую, причудливую оболочку органической формы без единой прямой линии и острого угла, придав ему очертания сюрреалистичного дворца, главной изюминкой которого стала 120-ти метровая дымовая труба. И если раньше жители прилегающих районов с ужасом следили за ветром и тучей дыма, то теперь она привлекает золотистым куполом, множеством очаровательных окошек и балкончиков, а не ее вершине и вовсе можно прогуляться по небесному саду.По сведениям авторов Novate.ru, неравнодушный художник и страстный защитник окружающей среды своеобразной художественной концепцией стремился привлечь внимание к проблемам загрязнения нашей планеты. В частности, как мусор, которым обрастают населенные пункты, влияет на всю нашу Землю. Как показала практика, со времени открытия завода после реконструкции (2002 г.) к нему не угасает интерес, гости и жители города Осака с удовольствием отправляются на экскурсию по удивительной территории.Производственный центр Великобритании, спроектированный всемирно известной дизайнерской компанией Foster + Partners, на котором собирают автомобили McLaren, стал воплощением современное видения промышленных объектов. Футуристические формы сборочных цехов и административного корпуса общей площадью 34,5 тыс. кв. метров органично интегрированы в живописный пейзаж природного склона. При этом прилегающая территория не превратилась в хмурую промышленную зону, а стала естественным продолжением зеленого пейзажа. Стоит отметить, что помимо гармонии с окружающей средой производственный центр ориентирован на устойчивость, энергоэффективность, минимальные выбросы углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу.Производство косметических средств также требует создания производственных мощностей, но если творчески подойти к этому процессу, то промышленные корпуса могут стать украшением как городского горизонта, так и природного ландшафта. Именно так и произошло в пригороде Рио-де-Жанейро, где стараниями специалистов архитектурной студии Perkins & Will удалось построить ультрасовременный производственный и научно-инновационной центр L'Oreal, органично вписавшийся в роскошную бразильскую природную зону. Новый промышленный объект порадовал не только новыми рабочими местами и прекрасными архитектурными формами, благодаря внедрению инновационных систем и новейшего оборудования удалось добиться безотходного производства и максимальной энергоэффективности.Датская архитектурная студия Bjarke Ingels Group (BIG) постаралась на славу, чтобы в норвежском лесу появилась уникальная во всех отношениях мебельная фабрика The Plus, крупнейшего производителя мебели Vestre. Главным ее достоинством представители бренда считают экологичность производства, ценители неординарной архитектуры – высокую эстетику, сотрудники фабрики – прекрасные условия труда и отдыха, а туристы и горожане – уникальную возможность прекрасно отдохнуть на лоне природы. Казалось бы, производственные площади и масштабный туристический центр понятия несовместимы, но не в этом случае.Функциональная крыша, образующая склоны для занятий лыжным спортом, сложные подъемы для любителей скалолазания, беговые дорожки и прогулочные аллеи, масштабное остекление, позволяющее увидеть все процессы изготовления и сборки мебели – все это притягивает как магнитом тех, кто предпочитает активный отдых и не упускает возможность расширить свой кругозор.Во французском городке Тейн-Л'Эрмитаж, окруженном виноградником, еще во времена Римской империи процветало виноделие, поэтому неудивительно, что в историческом его районе сохранились старинные объекты, связанные производством и хранением божественного напитка. Реконструкцией производственного комплекса Delas Freres занимались специалисты студии Carl Fredrik Svenstedt Architecte, которым удалось объединить винодельню , магазин, дегустационный зал, винный погреб, ресторан, гостевой дом с садом, спрятав их за волнистой стеной, высеченной вручную из белого песчаника. Стоит отметить, что сложнейшими работами по созданию стены толщиной в 50 см, высотой 7 м и длиной 80 м занималось всего два камнетеса – местные ремесленники отец с сыном.Еще одно гениальное творение неординарного австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера можно увидеть в самом центре Вены. Это мусоросжигательный завод и Централизованная теплоэлектростанция Шпиттелау (District Heating Plant Spittelau) в одном лице, который стал не только спасением для города , но и оригинальным украшением. Казалось бы, зачем строить такой завод в центре европейской столицы, в которой и так дышать нечем от переизбытка выхлопных газов, но власти утверждали, что справиться с огромным количеством мусора без него никак не получится, при этом заверили, что ультрасовременное очистное оборудование не позволит испортить воздух.Общими стараниями мусоросжигательный завод превратился в многофункциональную достопримечательность. С помощью его мощностей сжигается 250 тыс. городского мусора в год, при этом вырабатывается еще и электроэнергия, которой хватает как на нужды предприятия, так и для освещения и обогрева нескольких прилегающих районов. Ну а сказочно прекрасное оформление привлекает внимание туристов и горожан не меньше, нежели величественные замки и храмы Средневековья.Все чаще для выработки электроэнергии используют биотопливо и сельскохозяйственные отходы, что позволяет утилизировать биоотходы и обеспечить электроэнергией и теплом значительную часть городов. В итальянской Равенне, например, в 2019 году построили довольно привлекательную тепловую электростанцию Powerbarn, точнее сказать, она появилась в процессе реновации заброшенного сахарного завода. Над проектом трансформации работал итальянский архитектор Джованни Ваккарини, который наглядно продемонстрировал, как можно сочетать природное богатство и заботу о нем , промышленную архитектуру и эстетику традиционного камуфляжного узора Razzle Dazzle.Электростанция Powerbarn, как и планировалось, работает только на биотопливе (древесная щепа, остатки деревьев после вырубки леса и обработки древесины, непригодная на корм скоту скошенная трава, солома или торф, предоставляемые фермерами после уборки угодий). Также установлено специальное оборудование для производства биогаза из сточных вод, поставляемых местными животноводческими фермами. Для переработки отходов используется электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями площадью около 1 тыс. квадратных метров, а после утилизации, сгенерированная энергия поставляется для нужд населения и местного производства.Специалисты архитектурного бюро SAOTA при разработке проекта строительства производственной площадки фармацевтической компании Kirsch Pharma Health Care GmbH в Ведемарке (совмещенной со штаб-квартирой) ориентировались не только на функционал и устойчивость, но и на то, что объект должен стать ярким пятном на территории промышленной зоны. Скульптурные формы здания, удачно интегрированные в ландшафт, наглядно продемонстрировали, как высокая эстетика вместе с дизайном интерьера открывают неограниченные возможности современной промышленной архитектуры.Архитекторы компании Bio-architecture Formosana при разработке проекта Индустриального центра в Цзяи (Тайвань) в первую очередь руководствовались созданием комфортных условий труда, учитывая жаркий и влажный климат региона. Главными помощниками в этом оказались сами растения и водные объекты, которые превратили корпуса в вертикальные сады и естественные охладители воздуха. Особая форма здания, обилие тропической растительности, множество зон отдыха на свежем воздухе, пешеходные дорожки, бассейны и искусственные пруды – все это позволило создать уникальный образец промышленной архитектуры, направленный на создание комфортного микроклимата и стимуляцию сотрудников центра к производственным и творческим изысканиям.