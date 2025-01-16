Какие тайны хранит «плоская» гора Рорайма, благодаря которой появился «Затерянный мир» Конана Дойля

Загадочная гора Рорайма в Мексике – словно плато из «Затерянного мира» или «Земли Санникова». По крайней мере, именно она, как принято считать, вдохновила Конана Дойля на написание своего знаменитого романа. Как летучий корабль, она «висит» над землей, окутанная облаками и туманом. Взобраться на нее могут только самые выносливые, а там, наверху – никаких вершин, а одна сплошная равнина, будто какой-то великан взял и срезал ее верхушку острым гигантским лезвием.
Летающий корабль
Рорайма расположена на стыке Бразилии, Венесуэлы и Гайаны и является частью горного хребта. Высота ее - более 2700 метров, а стены по большей части отвесны, вниз по ним спускаются бурные водопады. А еще ее называют единственной в мире горой без вершины.
Она напоминает корабль, летящий в облаках.
Такие горы, как Рорайма, называют столовыми, и на Земле они встречаются в основном в Южной Америке, Африке и Азии. Обычно они, как и Рорайма, состоят из осадочных пород, а усечённую верхнюю часть имеют благодаря денудации (эрозии и выветривании пород). Рорайма – самое крупное образование такого типа из тех, кто есть в Южной Америке.
Со стен спускаются водопады.
С давних пор поблизости от Рораймы жили древние индейцы. Такие горы они называли тепуи и верили, что они созданы божествами. Рорайму, например, считали домом богини Куин, которая якобы создала все живое на планете. Хотя подняться на эту гору непросто даже с ее пологой стороны, те, кому это удавалось (путь непростой), вернувшись, рассказывали о невероятных красотах, которые встретили навеху. Это еще больше подогревало суеверный интерес и страх, заставляя индейцев сочинять о Рорайме всё новые и новые легенды.
Невероятный природный объект вызывал суеверный трепет у индейцев.
Внимание ученых Рорайма привлекла, когда в 1596 году ее обнаружил и затем описал один из английских путешественников.
Что же там, наверху?
Площадь горы Рорайма - 34 кв. километра, что во много раз больше площади Нью-Йорка. На этом «плато» обитают уникальные виды растений и животных, некоторые из которых больше нигде, кроме как на этой горе, не водятся. Исследователи убедились в этом, когда им удалось на ней побывать. Впервые экспедиция поднялась на эту гору в 1884 году.
Сюда можно забраться по отвесным стенам, но опасно.
Кстати находятся отчаянные люди, которые пытаются взобраться на Рорайму по отвесным стенам с ее крутой стороны. Некоторые из них погибают. Самый простой же способ попасть наверх – высадиться сюда на вертолете, но стоит это, понятно дело, очень дорого.
Подняться наверх сложно, но можно.
Некоторые гиды водят на Рорайму пешие экскурсии, их организовывают и для русскоязычных туристов. Ля этого нужно пересечь местную реку, а потом подниматься по саванне, периодический делая привалы и ночевки. Большая часть подъема непосредственно на гору будет идти через тропический лес. Тут встречаются уникальные папоротники, бромелии, росянки, в том числе растения-эндемики этой местности. Подъем наверх занимает несколько часов. Ближе к вершине путешественники увидят гигантские ступени нерукотворного происхождения – это валуны, имеющие почти кубическую форму. По ним подниматься будет еще легче.
Сюда водят экскурсии, точнее, это очень непростые пешие походы.
На самом деле поверхность Рораймы не совсем плоская. На ней есть и холмы, и болотца, и речки, и озерца, в прозрачной воде которых, если температура позволяет, можно искупаться. А еще она вся испещрена расселинами, некоторые из которых довольно широкие, поэтому туристам желательно не ходить по плато в темное время суток, чтобы не провалиться вниз.
На плато есть что-то типа озёр: углубления, наполненные водой.
Жабы на горе сворачиваются клубком
Из животных на Рорайме можно встретить капибар и других более мелких грызунов, а также носух, ящериц, лягушек. Некоторые нигде больше не встречаются. Один из эндемиков – гвианский арлекин. Это маленькая жаба, которая не может ни прыгать, ни плавать, при этом способна в случае опасности сворачиваться клубком и скатывается в щель между камней. Также интересно, что многие насекомые и животные (например, тот же гвианский арлекин) и птицы тут имеют черный окрас.
Здесь обитают капибары и уникальная жаба, которая больше нигде не встречается.
На плато можно увидеть множество видов растений (папоротники, орхидеи, кувшинки и т.д.). Деревьев же здесь не так много, потому что это место часто страдает от молний. Кстати, здесь много плотоядных растений, которые питаются насекомыми (росянка Рораймская, пузырчатка, гелиамфора).
А еще на горе есть своя достопримечательность, которую называют «окном Рораймы» Это смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид как на Гран Савану, так и на соседнюю столовую гору – Кукенан.
Древние индейцы считали Рорайму божественной горой, а для нас это просто чудо природы.
Впрочем, оставаться здесь на долго не стоит. На Рарайме часты дожди и грозы, которые, как уже говорилось, чреваты ударами молний именно в плоскую поверхность горы.
Людям, попавшим на гору, запрещается оставлять здесь мусор и что-либо отсюда уносить с собой, ведь Рораяма является частью заповедной территории – Национального парка Канаима, охраняемого законом.
На горе красиво, как в музее.
Загадки и мифы
Когда на гору поднялась первая экспедиция, ученые обнаружили на поверхности останки животных, которые идентифицировать не смогли (видимо, их нет нигде больше в мире, а здесь они жили много веков назад и потом вымерли), а еще наскальные рисунки. Кто их нанес – остается загадкой. Также говорят, что участники той экспедиции заблудились в тумане и не могли выбраться своего возвращения вниз, как им показалось, несколько недель. Когда же они спустились, выяснилось, что они не возвращались четыре года. Получается, что на горе как-то по-другому воспринимается время.
Сюда не раз высаживались экспедиции и одна таинственно исчезла...
Племена индейцев Пемон и Капон верили, что Рорайма – это ствол гигантского волшебного дерева, вокруг которого изначально росли все фрукты и овощи, которые только существуют на Земле. Потом же, согласно преданию, эти земли захватило племя Макунаима. Захватчики якобы срубили «дерево», что вызвало всемирный потоп. А современные любители мистики уверяют, что Рорайму вообще возвели инопланетяне.
Кто-то верит в участие пришельцев.
Геологи же объясняют происхождение это горы просто: она появилась в результате мощнейшего землетрясения около двух миллиардов лет назад. Раньше она была частью огромного плато, которое разрушилось, оставив лишь «осколки» – несколько столовых гор.
Про это место сложили множество легенд.
Учёным предстоит разгадать ещё много тайн природы. Рорайма исследована еще не полностью, другие же уникальные места на Земле изучены лучше.
Текст: Анна Белова
