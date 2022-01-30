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Трагедии с тысячами жертв: 5 страшнейших морских катастроф XX века


Море беспощадно.

Море беспощадно.

Море может быть беспощадным. Во все времена оно имело обычай губить десятки и сотни моряков за раз. Но что, если море решает забрать за один раз не одну тысячу жизней и не только моряков? С развитием кораблестроения, человечество познало истинную трагедию на волнах. Вот страшнейшие примеры из прошлого века.

1. «Монблан»


Последствия взрыва Монблан.

Последствия взрыва Монблан.

 

Инцидент с судами «Монблан» и «Имо» произошел в 7 часов утра 6 декабря 1917 года. Корабль «Монблан», загруженный взрывчаткой и горючими веществами, заходил в промежуточный канадский порт Галифакс. Когда упомянутые суда сблизились в бухте, капитаны начали совершать рисковые маневры, в результате чего и случилось столкновение, затем пожар и, как следствие, взрыв, уничтоживший оба корабля и часть порта. В результате инцидента погибло около 2 тысяч человек. Более 9 тысяч пострадало, при этом около 400 из них лишилось зрения.

2. «Ориа»


Ориа наскочила на рифы.

Ориа наскочила на рифы.

 

В 1943 году Германия осуществляла перевоз десятков тысяч военнопленных в континентальную Грецию. Корабль «Ориа» шел к Родосу. На нем было более 4 тысяч человек. В результате шторма, корабль сменил курс, а позднее наскочил на скалы близ мыса Сунион и затонул. Спасти удалось менее 30 человек, оказавшихся в воде.

3. «Донья Пас»


Страшная судьба Донья Пас.

Страшная судьба Донья Пас.

 

Паром «Донья Пас» столкнулся с танкером «Вектор» 20 декабря 1987 года. Произошло это в тот момент, когда большинство пассажиров судна, уже отправилось спать. На танкере находилось 8 800 бочек бензина. При столкновении они загорелись. Когда суда обуяла паника, люди были вынуждены прыгать прямиком в горящую воду в попытках спастись. Оба судна затонули. В результате инцидента погибло 4 386 челок. Спасти удалось только 25.

4. «Цзинь-Юань» и «Тайпин»


Цзинь-Юань был перегружен в три раза.

Цзинь-Юань был перегружен в три раза.

 

Китайские пассажирский пароход «Тайпин», перевозивший беженцев, столкнулся с грузовым пароходом «Цзинь Юань» 26 ноября 1949 года. Оба судна пошли ко дну почти мгновенно - за 15-20 минут с момента столкновения. В результате погибло по разным данным от 1000 до 1600 человек. И это при том, что пассажирское судно было рассчитано всего на 580 человек. Из воды спасти удалось только 36 людей.

5. «Kiangya»


Ужасная участь Kiangya.

Ужасная участь Kiangya.

 

Корабль «Kiangya» перевозил беженцев в Китае. Известно, что на корабле было больше 2 тысяч человек. Из-за перегрузки, судно шло очень медленно. На подходе к Шанхаю, корабль налетел на морскую мину и затонул. Случилось это 3 декабря 1948 года. Из воды извлекли 700 человек. Несколько часов к тонущему «Kiangya» не направлялось ни одного судно, потому, что о рейсе почти никто не знал. По самым печальным оценкам, жертвами катастрофы стало около 3900 человек.

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Трагедии с тысячами жертв: 5 страшнейших морских катастроф XX века

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Трагедии с тысячами жертв: 5 страшнейших морских катастроф XX векаПодписаться на мой Instagram
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