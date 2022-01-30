Трагедии с тысячами жертв: 5 страшнейших морских катастроф XX века

Море беспощадно.
Море может быть беспощадным. Во все времена оно имело обычай губить десятки и сотни моряков за раз. Но что, если море решает забрать за один раз не одну тысячу жизней и не только моряков? С развитием кораблестроения, человечество познало истинную трагедию на волнах. Вот страшнейшие примеры из прошлого века.
1. «Монблан»
Последствия взрыва Монблан.
Инцидент с судами «Монблан» и «Имо» произошел в 7 часов утра 6 декабря 1917 года. Корабль «Монблан», загруженный взрывчаткой и горючими веществами, заходил в промежуточный канадский порт Галифакс. Когда упомянутые суда сблизились в бухте, капитаны начали совершать рисковые маневры, в результате чего и случилось столкновение, затем пожар и, как следствие, взрыв, уничтоживший оба корабля и часть порта. В результате инцидента погибло около 2 тысяч человек. Более 9 тысяч пострадало, при этом около 400 из них лишилось зрения.
2. «Ориа»
Ориа наскочила на рифы.
В 1943 году Германия осуществляла перевоз десятков тысяч военнопленных в континентальную Грецию. Корабль «Ориа» шел к Родосу. На нем было более 4 тысяч человек. В результате шторма, корабль сменил курс, а позднее наскочил на скалы близ мыса Сунион и затонул. Спасти удалось менее 30 человек, оказавшихся в воде.
3. «Донья Пас»
Страшная судьба Донья Пас.
Паром «Донья Пас» столкнулся с танкером «Вектор» 20 декабря 1987 года. Произошло это в тот момент, когда большинство пассажиров судна, уже отправилось спать. На танкере находилось 8 800 бочек бензина. При столкновении они загорелись. Когда суда обуяла паника, люди были вынуждены прыгать прямиком в горящую воду в попытках спастись. Оба судна затонули. В результате инцидента погибло 4 386 челок. Спасти удалось только 25.
4. «Цзинь-Юань» и «Тайпин»
Цзинь-Юань был перегружен в три раза.
Китайские пассажирский пароход «Тайпин», перевозивший беженцев, столкнулся с грузовым пароходом «Цзинь Юань» 26 ноября 1949 года. Оба судна пошли ко дну почти мгновенно - за 15-20 минут с момента столкновения. В результате погибло по разным данным от 1000 до 1600 человек. И это при том, что пассажирское судно было рассчитано всего на 580 человек. Из воды спасти удалось только 36 людей.
5. «Kiangya»
Ужасная участь Kiangya.
Корабль «Kiangya» перевозил беженцев в Китае. Известно, что на корабле было больше 2 тысяч человек. Из-за перегрузки, судно шло очень медленно. На подходе к Шанхаю, корабль налетел на морскую мину и затонул. Случилось это 3 декабря 1948 года. Из воды извлекли 700 человек. Несколько часов к тонущему «Kiangya» не направлялось ни одного судно, потому, что о рейсе почти никто не знал. По самым печальным оценкам, жертвами катастрофы стало около 3900 человек.
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