«Оргия» Котарбинского: Картина, о которой работники музея забыли на целых 90 лет

Оргия. В. Котарбинский. | Фото: stydiai.ru.
Отправляясь в музеи или картинные галереи, простые обыватели редко задумываются над тем, что перед ними выставлены далеко не все экспонаты или полотна, имеющихся в наличии. Сколько всего скрыто от глаз в запасниках музеев. Но иногда случается так, что сами сотрудники не знают, какие сокровища пылятся по углам в хранилищах. Так, относительно недавно сотрудники Русского музея обнаружили картину, которую никто не доставал с 1927 года.
Реставраторы перед заклеенным полотном Котарбинского. | Фото: restoration.rusmuseum.ru.
В Русском музее Санкт-Петербурга 20 декабря 2017 года планируется открытие выставки «Пленники Вечного города», посвященной творчеству Г. И. Семирадского и колонии русских художников в Риме. Готовясь к этому мероприятию, сотрудники нашли в запасниках музея полотно художника Вильгельма Котарбинского «Оргия». Самое удивительное то, что о картине забыли на целых 90 лет, заклеив бумагой и завернув в рулон в 1927 году.
Процесс снятия бумажной заклейки. | Фото: restoration.rusmuseum.ru.
Процесс снятия бумажной заклейки. | Фото: restoration.rusmuseum.ru.
Группа реставраторов во главе с Маратом Дашкиным занялась восстановлением полотна размером 3х5 метров. Кстати, найденный «Акт реставрационного осмотра картины «Оргия», датированный 27 января 1926 года, пролил свет на причину заклейки полотна бумагой. На картине стали осыпаться слои краски, поэтому ее решили законсервировать. Поверх полотна нанесли слой осетрового клея и накрыли сверху оберточной бумагой. На долгие годы об «Оргии» забыли.
Удаление бумаги с лицевой поверхности картины «Оргия». | Фото: restoration.rusmuseum.ru.
Когда реставраторы сняли бумагу, они увидели, что повреждения на полотне довольно значительные. По восстановлению картины предстоит еще серьезная и кропотливая работа.
Фотография, на которой запечатлена картина. Начало ХХ века. | Фото: restoration.rusmuseum.ru.
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