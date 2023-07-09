Какой калий дать огурцам

Огурец, так же как и картофель, и томат, очень любит и нуждается в подкормках калием. Недостаток калия легко заметить по пожелтевшим краям листьев.

Однако, среди многообразия удобрений на рынке, какой лучше всего дать огурцу в период активного плодоношения: монофосфат, сульфат или калиевую селитру? Это зависит, в первую очередь, от потребностей самого огурца.







Огурец, в отличие от томата и картофеля, нуждается не только в калии, но ещё и в азоте. Поэтому давать ему популярный монофосфат калия, в котором половина — это фосфор, просто нет никакой необходимости. Лучше всего выбрать калиевую селитру. Здесь есть все необходимые компоненты для роста и плодоношения огурца! Хватит 1 ст. л. калиевой селитры на 10 л воды. Под одно растение огурца вносится 0,5 л подкормки раз в 7 дней в фазе активного плодоношения.





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