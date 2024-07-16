Бюджетное обновление кухни

Обновить кухню своими руками — это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд! Конечно, это требует некоторых усилий. Однако если всё сделать самостоятельно, то получится прилично сэкономить.

К тому же, не придётся покупать новую мебель, если нынешняя ещё в хорошем состоянии, просто нуждается в небольшом обновлении.

Подготовка кухни к ремонту

Грунтовка и краска

Обновление столешницы

Сборка и новый вид кухни

Возьмите пару банок краски и приступайте к творческой работе! Свежий интерьер кухни, который не «съест» семейный бюджет!Снимите ручки и старую плёнку, если она имеется. Сделать это просто, если слегка нагреть её феном.Раскрутите гарнитур, снимите с петель, разложите на небольшой возвышенности. Зашкурьте наждачной бумагой и прогрунтуйте.После высыхания грунтовки нанесите краску (эмаль) в несколько слоёв. Учитывайте поэтапность процесса и промежуточную просушку, о чём будет указано в инструкции на банке краски.Старую столешницу тоже можно обновить на бюджете! Для этого обезжирьте её. Для преображения вам понадобится самоклеящаяся плёнка. Отрежьте необходимый кусок и приклейте, медленно разглаживая!Соберите кухонный гарнитур обратно. Прикрепите новые ручки, если это требуется.Оцените результат! Кухня заиграла новыми красками, посвежела, преобразилась. И всё это реально сделать своими руками!Шикарное преображение кухни на бюджете! И не пришлось покупать новую мебель. Не бойтесь затевать косметический ремонт, ведь результат того стоит!