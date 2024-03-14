Как обеспечить полив растения более 15 дней

Сделайте удобную, бюджетную, рабочую систему капельного полива своими руками! Чем больше будет бутылка, тем дольше прослужит самодельная капелька без добавления воды. В зависимости от сезона, месторасположения и объёма, она проработает около 7-15 дней.

Особенно актуальна такая система для полива комнатных растений, пока вы в отпуске!







Материалы:



пластиковая бутылка;



пластиковый стакан;



шланг ПВХ 4 мм;



х/б шнур/джутовый шпагат 4 мм;



проволока;



гайка.



Самодельный капельный полив из бутылки

В пластиковой бутылке проделайте отверстие паяльником или нагретым гвоздём. Отрежьте кусочек шланга, вставьте. Установите бутылку на стакан. Шланг должен совсем немного (на 1,5-2 см) выступать за пределы бутылки.Далее отрежьте шланг на две части. С помощью проволоки вставьте внутрь шнур или шпагат. Увлажните, погрузив конструкцию в воду на пару минут.В пластиковом стакане проделайте два отверстия друг напротив друга. Вставьте один конец шланга со шнуром, в середину проденьте гайку для утяжеления. Проденьте конец через второе отверстие.Наполните стакан и бутылку водой. Бутылку закройте крышкой. Вода будет постепенно поступать в стакан.А шнур, оставаясь влажным, начнёт по капельке увлажнять землю! Система получается двойная, двухсторонняя.Если подобрать бутылку большего объёма, то её хватит на долгое время для полива растений, в том числе — на грядках. Гениально простое изобретение в помощь каждому садоводу и огороднику!