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Как обеспечить полив растения более 15 дней

Сделайте удобную, бюджетную, рабочую систему капельного полива своими руками! Чем больше будет бутылка, тем дольше прослужит самодельная капелька без добавления воды. В зависимости от сезона, месторасположения и объёма, она проработает около 7-15 дней.
Особенно актуальна такая система для полива комнатных растений, пока вы в отпуске!

Как обеспечить полив растения более 15 дней

Материалы:

пластиковая бутылка;

пластиковый стакан;

шланг ПВХ 4 мм;

х/б шнур/джутовый шпагат 4 мм;

проволока;

гайка.

Самодельный капельный полив из бутылки


В пластиковой бутылке проделайте отверстие паяльником или нагретым гвоздём. Отрежьте кусочек шланга, вставьте. Установите бутылку на стакан. Шланг должен совсем немного (на 1,5-2 см) выступать за пределы бутылки.

Как обеспечить полив растения более 15 дней

Далее отрежьте шланг на две части. С помощью проволоки вставьте внутрь шнур или шпагат. Увлажните, погрузив конструкцию в воду на пару минут.

Как обеспечить полив растения более 15 дней

В пластиковом стакане проделайте два отверстия друг напротив друга. Вставьте один конец шланга со шнуром, в середину проденьте гайку для утяжеления. Проденьте конец через второе отверстие.

Как обеспечить полив растения более 15 дней

Наполните стакан и бутылку водой. Бутылку закройте крышкой. Вода будет постепенно поступать в стакан.

Как обеспечить полив растения более 15 дней

А шнур, оставаясь влажным, начнёт по капельке увлажнять землю! Система получается двойная, двухсторонняя.

Как обеспечить полив растения более 15 дней

Если подобрать бутылку большего объёма, то её хватит на долгое время для полива растений, в том числе — на грядках. Гениально простое изобретение в помощь каждому садоводу и огороднику!
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