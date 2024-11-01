11 гейзеров, демонстрирующих невероятную мощь и силу Земли

В областях современной вулканической деятельности или, наоборот, поздних стадий вулканизма могут формироваться горячие источники, периодически выбрасывающие пары и горячую воду. Такие источники называют гейзерами, в честь района Гейзер в Исландии, где они впервые были обнаружены. Фонтанирующий горячий источник появляется вследствие того, что канал в толще земли заполняется перегретой водой, и когда давление пара достигает определенной величины, столб кипящей воды выбрасывается наружу.



На планете известно не так уж много мест, в которых воочию можно понаблюдать за этим уникальным природным явлением. Наш гид расскажет о том, где располагаются уголки с нетронутой природой, посреди которых из недр земли извергаются самые невероятные фонтаны воды.









Большой Гейзер, Исландия

Старый верный гейзер, Йеллоустоун, США

Андернах, Германия

Сувако, Нагано, Япония

Буфадора, Мексика

Великан, Камчатка, Россия

Эль Татио, Чили

Похуту, Новая Зеландия

Гейзер Замок, Йеллоустоун, США

Строккюр, Исландия

Флай, США