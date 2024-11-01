11 гейзеров, демонстрирующих невероятную мощь и силу Земли

В областях современной вулканической деятельности или, наоборот, поздних стадий вулканизма могут формироваться горячие источники, периодически выбрасывающие пары и горячую воду. Такие источники называют гейзерами, в честь района Гейзер в Исландии, где они впервые были обнаружены. Фонтанирующий горячий источник появляется вследствие того, что канал в толще земли заполняется перегретой водой, и когда давление пара достигает определенной величины, столб кипящей воды выбрасывается наружу.
На планете известно не так уж много мест, в которых воочию можно понаблюдать за этим уникальным природным явлением. Наш гид расскажет о том, где располагаются уголки с нетронутой природой, посреди которых из недр земли извергаются самые невероятные фонтаны воды.
Большой Гейзер, Исландия
Расположен гейзер в долине в заковыристым названием Хёйкадалюр. Гейсир извергается редко, и по несколько лет может находиться в спящем режиме. В период активности он выбрасывать горячую воду на высоту до 60 метров.
Старый верный гейзер, Йеллоустоун, США
С периодичностью примерно в 63 минуты конусный гейзер выкидывает струю воды высотой от 30 до 60 метров, содержащую от 14 до 32 тысяч литров воды. Старый верный стал первым гейзером Йеллоустонского национального парка, который получил имя. Произошло это еще в 1870 году. Сейчас мощность гейзера постепенно падает и увеличиваются интервалы между выбросами.
Андернах, Германия
Это самый большой в мире холодный гейзер. Он находится в покое всего 1,5 часа, после чего он выбрасывает на 50-60 метров струю воды. Длится это примерно 8 минут.
Сувако, Нагано, Япония
В Нагано можно понаблюдать не только за снежными обезьянами, отогревающимися в горячих источниках. Здесь располагается один из самых больших в мире гейзеров. С интервалом около одного час из гейзера вырывается струя воды высотой 40-50 метров.
Буфадора, Мексика
В 40 минутах езды от центра Энсенады располагается крупнейший в мире морской гейзер. Струя воды вытесняется под воздействием воздуха, который попадает в морские пещеры. Высота струи может достигать 44 метров, а само явление происходит каждую минуту и сопровождается грохочущим звуком.
Великан, Камчатка, Россия
Из самого большого гейзера Долины гейзеров вырывается фонтан горячей воды высотой до 35 метров. Пар от гейзера может подниматься на высоту до 300 метров. Извержение продолжается около двух минут. За это время гейзер выбрасывается в воздух около 25 000 литров воды.
Эль Татио, Чили
Долина гейзеров располагается в Андах, на высоте 4320 метров. Место признано самым высоким в мире плато с геотермальной активностью гейзеров. В парке насчитывается около 80 активных источников. Максимальная высота извержений составляет около 30 метров.
Похуту, Новая Зеландия
Этот гейзер долины Роторуа считается самым мощными среди всех ее геотермальных источников. Ввысь он выбрасывает струю высотой 30 метров. Извержение горячей воды и пара происходит примерно раз в час.
Гейзер Замок, Йеллоустоун, США
Свое название гейзер получил благодаря причудливым формам, в которых исследователи высмотрели башенки и зубчатые края, напоминающие очертания замка. Гейзер извергается каждые 10-12 часов, выбрасывая в воздух в течение 20 минут столб кипятка высотой 27 метров.
Строккюр, Исландия
Гейзер находится в геотермическом районе около реки Хвитау. Извергается он каждые 4-8 минут. Высота струй колеблется в пределах 15-20 метров. Иногда гейзер устраивает настоящее природное шоу, выбрасывая воду и пар три раза подряд.
Флай, США
В 1916 году на северо-западе штата Невада во время бурения скважины для колодца был случайно пробит геотермальный карман. Спустя почти 50 лет вода из недр начала просачиваться на поверхность, формируя причудливый ландшафт. Струи гейзер выпускает на высоту всего 1,5 метра, но благодаря своей необычной форме и окраске происходящее действо завораживает своей природной красотой.
