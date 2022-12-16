Как Иран победил воровство
Исламская республика Иран — это страна, в которой вообще не воруют. Как такое возможно? Рецепт-то прост. Согласно законам шариата воровство карается «отсечением руки». Если иранец украл в первый раз — отрубают четыре пальца на правой руке, так, чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь. Украл во второй раз — отрубят половину ступни левой ноги. Украл в третий раз — пожизненное.
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Это касается как мелких воришек, так и воровства на самом высоком уровне. Так что это еще и к вопросу, как искоренить воровство на государственном уровне. Конечно, в таких условиях туристы могут не переживать, оставляя вещи, деньги и документы в своем номере в отеле, толкаясь на людном базаре или глазея на достопримечательности, — в карман никто не залезет. Дураков нет, никто лишиться правой руки не хочет.
А вот как проходит процесс наказания вора.
Все происходит публично, на центральной площади и с помощью специального девайса, который громко презентовали в 2013 году.
Преступнику обезболивают конечность и завязывают глаза. Двое полицейских удерживают его, чтобы не вырвался, третий осуществляет экзекуцию.
Девайс представляет собой гильотину с приводом от обычного электромотора. Может отрубать как пальцы, так и руки и стопы, в зависимости от назначенного наказания.
Процедура на гильотине длится долю секунды. Процесс контролирует врач, преступнику сразу же оказывается помощь по остановке крови и закрытию раны.
Все наказания, включая смертную казнь, проводятся публично, чтобы достигнуть максимального эффекта воздействия на других людей и заставить их много раз подумать, прежде чем совершать преступление.
Дикость? Дикость. Но в стране реально практически не бывает краж и крайне низкий уровень коррупции.
Кстати, арестовывают не только обычных преступников: недавно в тюрьму поместили бывшего вице-президента Ирана Мохаммада Реза Рахими за связь с группой правительственных чиновников, занимавшихся вымогательством денег у бизнесменов и последующим их отмыванием. Всего за решетку по этому делу угодили 11 человек.
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