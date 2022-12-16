С нами не соскучишься!

8 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    При таких условиях в России останутся одни староверы и то в глухих местах Сибири!Как Иран победил ...
  • Elena Mezina
    С нетерпением жду момента,когда можно будет посеять новые сорта глоксиний.Красота!Цветок, который с...
  • Россиянин
    Шоколад значит расплавился в кармане, а почему яйца не взорвались?😄5 известных изобр...

Как Иран победил воровство

Как Иран победил воровство

Исламская республика Иран — это страна, в которой вообще не воруют. Как такое возможно? Рецепт-то прост. Согласно законам шариата воровство карается «отсечением руки». Если иранец украл в первый раз — отрубают четыре пальца на правой руке, так, чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь. Украл во второй раз — отрубят половину ступни левой ноги. Украл в третий раз — пожизненное.

(Осторожно! Материал, представленный в подборке, может показаться неприятным или пугающим.)


Это касается как мелких воришек, так и воровства на самом высоком уровне. Так что это еще и к вопросу, как искоренить воровство на государственном уровне. Конечно, в таких условиях туристы могут не переживать, оставляя вещи, деньги и документы в своем номере в отеле, толкаясь на людном базаре или глазея на достопримечательности, — в карман никто не залезет. Дураков нет, никто лишиться правой руки не хочет.

А вот как проходит процесс наказания вора.

Все происходит публично, на центральной площади и с помощью специального девайса, который громко презентовали в 2013 году.

Как Иран победил воровство
Преступнику обезболивают конечность и завязывают глаза. Двое полицейских удерживают его, чтобы не вырвался, третий осуществляет экзекуцию.
Как Иран победил воровство
Девайс представляет собой гильотину с приводом от обычного электромотора. Может отрубать как пальцы, так и руки и стопы, в зависимости от назначенного наказания.
Как Иран победил воровство
Процедура на гильотине длится долю секунды. Процесс контролирует врач, преступнику сразу же оказывается помощь по остановке крови и закрытию раны.
Как Иран победил воровство

Все наказания, включая смертную казнь, проводятся публично, чтобы достигнуть максимального эффекта воздействия на других людей и заставить их много раз подумать, прежде чем совершать преступление.

Дикость? Дикость. Но в стране реально практически не бывает краж и крайне низкий уровень коррупции.

Кстати, арестовывают не только обычных преступников: недавно в тюрьму поместили бывшего вице-президента Ирана Мохаммада Реза Рахими за связь с группой правительственных чиновников, занимавшихся вымогательством денег у бизнесменов и последующим их отмыванием. Всего за решетку по этому делу угодили 11 человек.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх