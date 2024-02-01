Как на барельефе древнего храма на Бали появился мужчина на велосипеде (почти современном)

Бали — это небольшой остров в Индийском океане. Один из 17 тысяч островов государства Индонезия. Его название общеизвестно в качестве одного из лучших курортов мира. Конечно, здесь есть что посмотреть: два действующих вулкана, прекрасные пляжи, великолепные водопады и непроходимые джунгли, а также тысячи древних храмов. В одном из последних учёные наткнулись на загадочный барельеф, который, без сомнения, изображает мужчину на велосипеде. Но как, ведь храм был возведён во времена Средневековья?
Необычный берельеф
Остров Бали. / Фото: travelestategroup.com
В небольшой деревеньке Сингараджа, что на севере острова Бали, находится величественный индуистский храмовый комплекс - Пура Мадуэ Каранг. Возведён он был в XVII веке. Именно здесь исследователи наткнулись на весьма необычный каменный рельеф. Учёные из Института индонезийских исследований изучили его самым тщательным образом. Было очень странно найти такое изображение на барельефе средневекового храма.
Храм Мадуэ Каранг с рельефом «Мужчина на велосипеде» на левой стороне фотографии. Как показывает стрелка, рельефа спереди не видно. / Фото: labrujulaverde.com
Анализ показал, что рельеф был вырезан местными мастерами в конце XIX века, в разгар голландского колониального правления на острове. Он представляет собой фигуру балийского мужчины, который едет на велосипеде, при этом одет он в типичных традициях балийской культуры.
Рельеф «Мужчина на велосипеде», 1904 год. / Фото: labrujulaverde.com
Что о забавном барельефе говорят учёные
С помощью методологии, известной как «иконологический анализ», учёным удалось расшифровать различные исторические и культурные значения, которые несёт в себе эта странная сцена. Судя по одежде и позе персонажа, он был местным жителем, а не голландским колонизатором. Однако самое поразительное то, что этот туземец пользуется совершенно чуждым традиционной балийской культуре средством передвижения: велосипедом.
Этот факт демонстрирует, как балийское общество начало перенимать и внедрять новые технологии Запада в условиях колониального правления. Однако то, что туземец сохранил традиционную одежду, свидетельствует и о сохранении местных корней и обычаев.
Храм Таман Аюн, расположенный в Менгви, Бали. / Фото: wikipedia.org
Колониальное наследие
Таким образом, небольшой барельеф балийского храма отобразил во всей полноте неимоверно сложный процесс культурной гибридизации. Барельеф как нельзя лучше показывает то, как происходило взаимодействие между европейскими колонизаторами и подчинённым населением в эпоху империализма. Это было время стремительных перемен и взаимного влияния, но также и попытка сохранения своей идентичности. Покорённые народы охотно перенимали иностранные новшества, но при этом старались не отходить полностью от своих древних традиций.
На Бали невероятно красивая природа. / Фото: lifestyle.bg
Рельеф представляет собой ценное археологическое свидетельство того времени и раскрывает нюансы, ускользающие от письменных или устных источников. Это позволяет увидеть противоречия между модернизацией и культурной идентичностью, которые ознаменовали переход к новым социальным парадигмам.
Для того чтобы изучить исторический контекст и социологическую динамику колониального Бали, исследователи расширили анализ. Они изучили архивные документы и определили, что распространение велосипедов на острове произошло именно в тот период, которым датируется рельеф, что подтверждает его хронологическую точность. Учёные также сравнили устные источники, описывающие первоначальное недоверие балийцев к такому современному транспортному средству и то, как его использование в конечном итоге было навязано по практическим причинам, несмотря на культурное сопротивление.
Древние храмы на Бали просто завораживают. / Фото: piligrimos.com
Таким образом, проведённое исследование позволило скромной археологической находке стать окном в колониальное прошлое Бали. Была получена весьма ценная информация о культурных изменениях, вызванных колониальной политикой, а также об истории и самобытности богатого индонезийского наследия.
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