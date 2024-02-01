Почему бог вина и наслаждения Дионис занимал самое почётное место в пантеоне язычников

Поднимите бокал вина во имя Диониса

Повитуха готовится извлечь Диониса из бедра Зевса. Рельеф на крышке римского саркофага, изображающего триумфальное шествие Диониса по Индии с его сопровождающими, которые едут верхом на слонах и львах, 190 г. н.э. / Фото: ancient-origins.net

Дионис верхом на пантере, мозаичный пол в «Доме Диониса» в Пелле, (конец 4 века до н.э.). Археологический музей Пеллы. / Фото: ancient-origins.net

Бог экстаза и пьянства

Дионис. / Фото: shedevrum.ai

Вакх, Иоахим Эйтевал (Втевал), (1566-1638). / Фото: gallerix.ru

Осирис - владыка загробного мира и бог плодородия. / Фото: pikabu.ru

Предшественники греческих фестивалей Дионисии уступили место более поздним фестивалям Вакха. / Фото: ancient-origins.net

Дионис — источник вечного вдохновения

Фотография статуи Диониса-Вакха. / Фото: ancient-origins.net

Керамика с изображением Диониса. / Фото: ru-sled.ru