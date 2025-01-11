Ошибки на кухне, которые совершают хозяйки

Так как время, проведенное на кухне, уже давно стало рутиной, иногда мы, даже не задумываясь, совершаем одни и те же ошибки: неправильно храним продукты, используем неподходящие инструменты для работы, игнорируем базовые правила в приготовлении самых простых блюд.







В этой статье мы перечислили самые распространенные ошибки, которые допускает большинство хозяек, чтобы вы могли их избежать.

Ошибка 1: Хранить хлеб на кухонной полке

Ошибка 2: Ставить молоко на дверцу холодильника

Ошибка 3: Перебивать картофель в пюре блендером

Ошибка 4: Размораживать мясо в воде

Ошибка 5: Часто открывать дверцу духовки

Ошибка 6: Игнорировать рецепт

Ошибка 7: Взбивать холодные белки

Ошибка 8: Хранить все овощи и фрукты в холодильнике

Ошибка 9: Не трогать макароны на протяжении варки

Ошибка 10: Пользоваться одной доской

Хранить хлеб лучше в холодильникеОбычно, когда мы приходим из магазина, то достаем из пакета хлеб и на автомате кладем его на полку в шкафчик или просто на обеденный стол. Это не совсем верно, так как при таком хранение хлеб быстро засыхает. Чтобы этого не происходило, кладите батон в холодильник, а перед употреблением разогревайте в духовке, тостере или микроволновке. Важно крепко завязать пакет, в котором лежит хлеб, перед тем как отправлять его в холодильник – так он не будет впитывать запахи продуктов, лежащих рядом.Пусть молоко стоит на полке в самом холодильнике, а не на дверцеЕще одна распространенная ошибка, о которой многие хозяйки даже не подозревают – это хранить молоко на дверце холодильника. Полка, которая там расположена, действительно идеально подходит по формату для пакета с молоком, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Температура в этой части холодильника выше, чем на полках, поэтому молоко портится гораздо быстрее, чем должно. Советуем пожертвовать удобством во имя большого срока годности и уменьшения расходов на новые свежие пачки.Вместо блендера используйте толкушкуБлагодаря современной бытовой технике мы можем готовить большое количество блюд за считанные минуты, прилагая минимум усилий. Но иногда лучше воспользоваться классическим инвентарем и потратить чуть больше временим, чтобы на выходе получилось действительно вкусное и красивое блюдо, идеальное по консистенции.Взять, к примеру, традиционное картофельное пюре. Некоторые хозяйки измельчают картофель блендером, чтобы было быстрее, но в итоге получается непонятная вязкая масса, больше похожая на клейстер. Гораздо лучше воспользоваться привычной с детства толкушкой – тогда пюре точно выйдет нежным, легким и воздушным, как облако. В крайнем случае можно сначала чуть-чуть потолочь картофель толкушкой, а потом пройтись миксером – его насадки действуют иначе, чем ножи блендера, поэтому консистенция пюре получится отличная.Размораживайте мясо в холодильникеПривычное действие: достали мясо из морозилку, положили в глубокую миску и залили холодной водой, чтобы размораживалось. Казалось бы, что здесь может быть неправильным? Оказывается, если мы кладем мясо в воду, то оно теряет свои вкусовые качества и после приготовления получается не таким сочным и аппетитным.Микроволновка – тоже не самый лучший вариант. Пока мясо находится в морозилке, низкие температуры сдерживают рост и размножение вредный бактерий, но как только оно попадает в теплую среду и начинает резко оттаивать, их численность возрастает примерно в два раза. Конечно, вы можете сказать, что в процессе термической обработки они погибнут, но будете правы лишь отчасти. Существуют некоторые виды бактерий, которые выживают и после обжаривания либо варки мяса. А теперь представьте, сколько их будет после размножения в микроволновке – риск отравления слишком велик.Самый щадящий вариант разморозки, при котором мясо никак не страдает, – холодильник. Советуем заранее подумать о том, что вы собираетесь готовить, и накануне переложить свинину или курицу из морозилку на полку холодильника. Примерно за 12-15 часов оно достигнет нужной «кондиции».При каждом открытие духовки тесто опадает.Если вы хотите приготовить нежную, воздушную, вкусную выпечку, то избавьтесь от плохой привычки постоянно открывать и закрывать дверцу духовки. Это провоцирует перепад температур и ваш пирог, булочки или кексы «оседают». Старайтесь ориентироваться на время приготовления, указанное в рецепте, и проверяйте готовность выпечки в самом конце. Например, если написано, что кекс должен выпекаться 50 минут, можете открыть дверцу и взглянуть на него через 40 минут – в этом случае тесто уже «схватится» и не изменит свою форму.Внимательно читайте рецепт от начала до конца.Рецепты ведь не просто так придумали, правда? Поэтому если вы готовите незнакомое для вас блюдо, старайтесь следовать всему, что написано, соблюдая пропорции. Добавлять что-то «на глаз» не нужно, иначе вы рискуете испортить вкус и консистенцию блюда. Особенно важно идти по строго намеченному плану, если вы имеете дело с выпечкой и десертами. Кондитеры даже яйца в рецепте указывают в граммах, поэтому стоит задуматься. Что касается кулинарных экспериментов, то их лучше проводить в компании блюд, которые вы часто готовите – там риск ошибиться будет сведен к минимуму.Если белки будут холодными, пики не получатся.Чтобы приготовить классический пышный бисквит или воздушное безе, нужно будет не только правильно отделить белки от желтков, но и тщательно взбить компоненты блюда. Согласно рецепту, желтки обычно смешивают с сахаром, и их температуру смело можно игнорировать.А вот с белками все сложнее – чтобы получилась крепкая пена, они должны быть комнатной температуры. Дело в том, что в холоде структура белка становится более густой и плотной, хуже насыщается кислородом, из-за чего они не превращаются в пышную массу и не стабилизируются.Поэтому заранее достаньте яйца из холодильника и оставьте их на столе хотя бы на пару часов. После этого можно будет приступать к взбиванию. Если забыли переложить яйца на стол заранее, можете положить их в миску с теплой водой и оставить на 10-15 минут – там они быстро согреются.Обратите внимание: Если вы готовите швейцарскую меренгу, можете брать яйца любой температуры, так как впоследствии их все равно придется нагревать на водяной бане. А вот для французской нужны белки исключительно комнатной температуры.Некоторым продуктам не место в холодильнике.Вопреки распространенному мнению, далеко не все овощи можно и нужно хранить в холодильнике – некоторые прекрасно себя чувствуют и при комнатной температуре. Так, например, всеми любимый картофель под воздействием холода меняет свои вкусовые качества, поэтому его лучше складывать в корзину на кухне. Помидоры, бананы и яблоки также смело можно держать на столе – срок годности продуктов не станет от этого меньше.Макароны нужно мешать первые пару минут.Ни для кого не секрет, что макароны нужно опускать в кипящую воду, предварительно посолив ее. Однако есть еще один важный нюанс – после того, как вы положили их в кастрюлю, нужно помешивать макаронные изделия на протяжении первых двух-трех минут. Так они не склеятся и не прилипнут ко дну посуды, а еще не превратятся в кашу, что тоже немаловажно.На доске, где вы режете мясо, нельзя резать рыбу.Найти любимую разделочную доску, которая будет устраивать вас по форме, размеру и другим характеристикам – это здорово. Однако резать на ней все продукты подряд – плохая идея. Вообще на кухне должно быть минимум четыре доски: для мяса, рыбы, хлеба, овощей и фруктов. Так запахи и кусочки продуктов не будут смешиваться, а микробы с размороженного мяса не перейдут, например, на колбасу или сыр.