Применение мандариновых корок в быту

Часто во время чистки мандаринов сок из кожуры так и брызжет в разные стороны и стекает по рукам. Такую сочную и ароматную мандариновую корку просто жалко отправлять в мусорное ведро. Да и не нужно! Она еще может пригодиться в домашних условиях.







Вот несколько полезных лайфхаков с кожурой от мандаринов, которые точно пригодятся в быту:



1. Чай с экстрактом мандарина

2. Мандариновый чистящий спрей

3. Отпугиватель черной мошки из комнатных цветов

4. Мандариновая соль для заправки салатов

5. Ароматизатор для шкафа или ванной комнаты

6. Мандариновая «жвачка» для свежего дыхания

Благодаря мандариновой корке чай становится ароматным и витаминизированнымСамым простым способом использования мандариновой кожуры является ее заготовка на чай.Причем, использовать можно как свежую, так и сушеную. Разница заключается только в сроке годности — свежая хранится в холодильнике 3 дня, а сушеная в сухом месте до 3 месяцев.Чай с ароматной цедрой мандарина будет актуален в любое время года. Главное, чтобы цедра была чистая. Для этого перед заготовкой ее нужно ошпарить кипятком. Горячая вода также поможет легко отделить кожуру от нижнего белого слоя, который горчит. Теперь можно нарезать кожуру полосками, сушить или сразу же добавлять в чай. Напиток получится очень ароматным и полезным, поскольку обогатится эфирными маслами и витаминами.Чистящее средство из мандариновых корок снимает жир с разных поверхностейМандариновые корки могут пригодиться во время уборки дома. Особенно после новогодних праздников. Кожура нарезается произвольной формы, заливается водой и настаивается сутки. Затем настой процеживается через мелкое сито. К 1 литру полученного раствора добавляем 1 столовую ложку белого уксуса, хорошо перемешиваем и переливаем в пульверизатор. Чистящий спрей готов!Он поможет очистить с любой поверхности жирные загрязнения и подарить кухне приятный аромат.Спрей можно распылять на плитку, раковину и фартук, а также протирать бытовую технику и вытяжку.Жирные пятна можно вытирать салфеткой из микрофибры.Мандариновую цедру боится черная мошка, паутинный и почвенный клещИз мандариновой кожуры можно изготовить эффективный отпугиватель черной мошки от комнатных цветов. Вредитель заводится из-за переизбытка влаги в грунте. Но если положить полоски из мандариновых корок, то такая среда станет неблагоприятной для их обитания. Цедра выделяет эфирные масла, которые отпугивают черную мошку. А без доступа к цветочному горшку (еде) насекомое сможет прожить не больше 3 суток.Также мандариновую корку можно закопать в горшок на глубину 4-5 сантиметров. Земля станет намного плодороднее, а такие вредители, как паутинный и почвенный клещ будут обходить стороной цветок.Мандариновая соль придает салатам приятный цитрусовый привкусИз свежей кожуры мандаринов можно приготовить ароматную соль для заправки салатов. Такая приправа не только улучшит вкус блюда, но и сделает его более полезным. В мандариновой корке содержится калий, фосфор и эфирные масла, которые полезны для пищеварительной и сердечной системы. Также цедра богата витамином Р, который поддерживает нормальное давление и способствует очищению печени.Для приготовления мандариновой соли нужно взять чистые мандарины или уже очищенную кожуру. С помощью терки натереть цедру — делать это нужно аккуратно, чтобы не снять белый слой с горчинкой. Затем подсушиваем в течение 12 часов на пергаменте естественным путем и соединяем с морской или любой другой солью. Хорошо перемешиваем. Если есть ступка и пестик, то можно слегка растереть приправу. Заправляем полученной солью салаты, овощные блюда или добавляем в выпечку.Эфирные масла мандаринов улучшают настроениеМандариновая кожура может пригодиться в платяном шкафу. Но ее нужно хорошо высушить. Режем ножницами корку на мелкие кусочки и подсушиваем естественным путем или при помощи бытовой техники. Затем кладем ее в сухой бумажный или тканевый конверт. В результате получается саше с ароматным наполнителем. Запах эфирных масел, которые выделяет цедра, не любит моль. Таким образом получается средство с двойным действием: насыщает шкаф цитрусовым ароматом и отпугивает насекомых.Мандариновую цедру также можно использовать для ароматизации ванной комнаты. Берем свежую кожуру, измельчаем и заливаем растительным маслом без запаха. Настаиваем 1 день, а затем процеживаем. Добавляем пару капель масла в подсвечник и наслаждаемся приятным ароматом во время водных процедур. Также такое масло можно капнуть на батарею — в комнате будет приятно пахнуть мандаринами.Цедру полезно жевать для зубов и десенИз кожуры мандаринов можно изготовить полезную «жвачку». Цедра обладает тонизирующим эффектом и дарит свежее дыхание. А входящий в состав гистамин будет улучшать работу органов дыхания и защищать от простуды.Для изготовления натуральной жвачки нужно нарезать кожуру на небольшие пластинки, засушить и переложить в сухую баночку. Разжевывать по 1 пластинки, когда это необходимо.При частом применении мандариновая кожура на один тон отбеливает зубную эмаль и является средством профилактики воспалительных заболевания ротовой полости.