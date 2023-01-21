Странные смерти актеров на съемочной площадке

Как и любая профессия, работа в кино предполагает определенные, уникальные риски. Даже сейчас постановка приключенческого фильма требует участия многих профессиональных каскадеров, которые буквально спасают актеров от смертельной опасности — расплачиваясь за это собственным здоровьем.



Но в начале развития кинематографа, никаких каскадеров не было и в помине. Актерам самим приходилось участвовать в опаснейших сценах. И далеко не все съемки заканчивались благополучно. Мы собрали пять самых громких и самых странных смертей, которые произошли прямо на съемочной площадке.









Ормера Локлир

Марта Мэнсфилд

Джек Бадлонг

Брендон Ли

Стив Ирвин