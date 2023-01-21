С нами не соскучишься!

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Жил  поэт  //Он  видел  красоту //Во  всёмКак сын самурая М...
  • Ингерман Ланская
    Санкт-Петербург или Москва7 стран мира, сто...
  • татьяна к
    Боюсь что у меня в дачном домике потолок провалится от такого количества глины, а необходимость в утеплении есть.Старинный «дедовс...

10 почти случившихся крупных войн

История не терпит сослагательного наклонения… вот только все мы люди, и иногда просто хочется пофантазировать на тему “что было бы, если бы…”. Тем более, что зачастую последствия этих “если бы…” весьма серьезные, а на кону оказываются миллионы человеческих жизней. Вот 10 случаев в мировой истории, когда несколько сторон стояли на пороге конфликта, но в последний момент счастливо его избежали…

10 почти случившихся крупных войн

10 почти случившихся крупных войн

Карибский кризис


Карибский кризис, безусловно, является самым известным в современной истории случаем, когда две сверхдержавы — США и СССР стояли на пороге ядерной войны. Спровоцировали его действия США, которые разместили в Турции ракеты, способные донести ядерные боеголовки до западной части СССР. В ответ СССР разместил свои ракеты на Кубе, США ввели блокаду, были сбиты самолеты-разведчики и пошло, и поехало.

В результате, разразился кризис, который вполне мог бы закончиться вторжением США на Кубу и, возможно, ударом СССР по американцам. Спасли ситуацию усилия советских дипломатов в Вашингтоне и холодная голова тогдашнего президента США Джона Кеннеди, который не пошел на поводу у “ястребов” из Пентагона.

10 почти случившихся крупных войн

Франция едва не захватила Австралию


Далеко не все страны смирились с тем, что Великобритания использовала целый континент как одну огромную тюрьму. Американские исследователи недавно установили, что во Франции существовал план по захвату Сиднея. Он был составлен в 1802 году руководством французской экспедиции и берегам Австралии. “Лазутчики” полагали, что для захвата города будет достаточно лишь 1800 солдат и что стоит освободить заключенных, как они помогут разобраться с оставшимися британскими солдатами и подчинить окрестные поселения.

План никогда не был осуществлен и достоверно неизвестно, почему. Историки полагают, что виной тому поражение в Трафальгарском сражении — потеряв значительную часть своего флота, Франция надолго утратила способность воевать вдали от родных берегов.

10 почти случившихся крупных войн

Пограничный конфликт на острове Даманский


В марте 1969 года СССР и КНР перевели спор за остров Даманский, расположенный на реке Уссури на границе между двумя государствами, из дипломатической плоскости в военную — сначала пограничники просто подрались, а 10 дней спустя произошло настоящее сражение, которое СССР выиграл только потому, что советские военные нарушили приказ не вмешиваться в конфликт погранзастав и открыли по китайцам огонь из реактивных систем залпового огня.

Разразившийся кризис был довольно быстро урегулирован, и остров отошел Китаю. Этот конфликт до недавнего времени не считался чем-то более серьезным, чем простой пограничный инцидент. Однако в 2010 году газета Le Figaro опубликовала серию статей, в которых утверждалось, что в ответ на китайскую агрессию на острове СССР был готов нанести ядерный удар, а остановило его от этого только вмешательство американских дипломатов, которые пригрозили “ударом возмездия” по советским городам.

10 почти случившихся крупных войн

СССР почти захватил Израиль (дважды)


СССР всегда имел свои интересы на Ближнем Востоке, и проявлялось это по-разному, в том числе и в намерениях военного вторжения в… Израиль. Ряд историков утверждают, что во время “Шестидневной войны”, которая прошла с 5 по 10 июня 1967 года, СССР готовил полномасштабное вторжение в Израиль с целью захвата или уничтожения его ядерных арсеналов.

Более того, считается, что СССР был “дирижером” конфликта, надеясь, что Израиль не сможет воевать на два фронта. Планы спутала стремительная победа израильских войск — никто не верил в то, что война продлится всего несколько дней.

Второй раз СССР угрожал начать вторжение в Израиль в 1973 году во время Войны Судного дня и даже вполне официально привел в повышенную боеготовность семь дивизий ВДВ. В США — главном союзнике Израиля — в ответ объявили тревогу в ядерных войсках, но Израиль не стал испытывать судьбу и остановил ставшее к тому моменту победоносным наступление на арабские позиции.

10 почти случившихся крупных войн

Фашодский кризис


Первая мировая война могла бы не начаться или началась бы гораздо раньше и с иной расстановкой сил, если бы Фашодский кризис не завершился победой дипломатов. Произошел он в 1898 году на фоне борьбы Франции и Великобритании за раздел Африки. Случилось все в маленьком городке Фашода (сегодня — Кодок в Южном Судане). Город был захвачен небольшим (120 солдат) отрядом майора Маршана, что вызвало возмущение Великобритании, которая считала верховья Нила своей вотчиной.

За этим последовал ряд “танцев с бубнами” вокруг этой территории, итогом которых стало прибытие к городу англо-египетских войск. Однако до военного конфликта дело все же не дошло — Великобритания, которой война с Францией, по большому счету, не была нужна, попробовала взять соперника “на испуг” и заявила, что будет считать захват Фашоды в качестве casus belli (поводом для объявления войны), но дав французам шанс убраться из города. Франции в тот момент война нужна была еще меньше, и она подчинилась.

10 почти случившихся крупных войн

Блокада Западного Берлина


Самый первый инцидент Холодной войны произошел в Германии, а конкретно в Берлине, когда в 1948 году СССР начал тотальную блокаду Западного Берлина, пытаясь подчинить себе город целиком. США и союзники рассматривали разные варианты решения проблемы, включая и военные, однако здравый смысл победил и вместо того, чтобы пытаться прорвать блокаду силой, США начали поставки в “осажденный” Западный Берлин товаров и продуктов по воздуху.

Всего за 15 месяцев, пока длилась блокада, в город было совершено свыше 275 тыс. полетов транспортной авиации, доставившей более 2,3 млн тонн грузов. В итоге СССР, поняв бесполезность блокады, снял ее.

10 почти случившихся крупных войн

Противостояние Индии и Пакистана


Индия и Пакистан находятся в состоянии затяжного конфликта с 1940-х годов и регулярно устраивают стычки на границе, однако на пороге настоящей полномасштабной войны, причем с применением ядерного оружия, они стояли лишь однажды. Случилось это после того, как 1 октября 2001 года пакистанские террористы совершили атаку на индийский парламент, убив десятки людей и еще больше ранив. Учитывая, что лишь за два года до этого на границе закончилась очередная война, правительство Индии, не долго думая, поставило под ружье миллион солдат.

В ответ на это Пакистан также провел всеобщую мобилизацию. Силы были стянуты к границе, но до полномасштабной войны дело так и не дошло — обе стороны хорошо понимали, что начаться она может с ружейного выстрела, а закончится ядерными ударами. В результате, простояв на границе в течение 10 месяцев, стороны разошлись с миром. Однако глобально в отношениях двух стран ничего не изменилось.

10 почти случившихся крупных войн

Кризисы в Тайваньском проливе


Тайвань всегда был как кость поперек горла у Пекина и на протяжении последних 50 лет КНР несколько раз предпринимал акты агрессии против непокорного острова. Союзником Тайваня были США и всякий раз, прямо не вмешиваясь в вооруженный конфликт.

США давали ясно понять, что готовы на все, в том числе и на ядерный удар по территории КНР. Как мы сегодня видим, ни один из кризисов не привел к войне между США и КНР, зато у Пекина появилось ядерное оружие и угрожать ему стало гораздо сложнее.

10 почти случившихся крупных войн

Операция Fall Grün


Вторая мировая война могла бы начаться на год раньше — и тогда же и закончится, если бы Гитлер настоял на реализации своего плана по захвату Чехословакии под названием Fall Grün. Начало операции было назначено на 28 сентября 1938 года, однако в Германии многие были против этого, так как тогдашние союзники Чехословакии — Франция и Великобритания давали ясно понять, что немедленно вступят в войну. В Берлине даже всерьез рассматривали вариант ареста Гитлера в том случае, если он единолично отдаст приказ о начале операции.

Окончательно крест на операции поставила Мюнхенская конференция, а Франция и Великобритания внезапно потеряли интерес к Чехословакии, которая, передав Судетскую область Германии, в одночасье лишилась всех своих укреплений. В итоге вторжение в Чехословакию случилось 15 марта 1939 года, было почти бескровным и миром осталось “незамеченным”, что, несомненно, придало уверенности Гитлеру. Остальное — уже история. Настоящая.

10 почти случившихся крупных войн

Гулльский инцидент


Экспедиция Второй Тихоокеанской эскадры, бесславно погибшей в русско-японской войне 1905 года, была “проклята” с самого начала. Едва выйдя из Балтийского моря, она спровоцировала серьезный кризис с Великобританией — в результате паранойи российских моряков и путаницы в коммуникациях были расстреляны несколько британских рыболовецких кораблей.

Одно судно было утоплено, два моряка погибли. В Великобритании это вызвало ярость и дело дошло до того, что британский флот блокировал россиян в испанском порту и настоял на проведении полномасштабного расследования. От войны с Англией Россию спасли 65 тыс. фунтов стерлингов и извинения, принесенные на самом высоком уровне.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх