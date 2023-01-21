10 почти случившихся крупных войн

История не терпит сослагательного наклонения… вот только все мы люди, и иногда просто хочется пофантазировать на тему “что было бы, если бы…”. Тем более, что зачастую последствия этих “если бы…” весьма серьезные, а на кону оказываются миллионы человеческих жизней. Вот 10 случаев в мировой истории, когда несколько сторон стояли на пороге конфликта, но в последний момент счастливо его избежали…











Карибский кризис

Франция едва не захватила Австралию

Пограничный конфликт на острове Даманский

СССР почти захватил Израиль (дважды)

Фашодский кризис

Блокада Западного Берлина

Противостояние Индии и Пакистана

Кризисы в Тайваньском проливе

Операция Fall Grün

Гулльский инцидент