Смерть пятого размера. Люди, которые умерли из-за ОЧЕНЬ большого бюста

Когда дело доходит до женской груди, то многие представители мужского пола следуют старому доброму принципу о том, что хорошего много не бывает, и уверены, что «чем больше, чем лучше». Впрочем, иногда большая грудь превращается в настоящее орудия убийства и причину смерти вместе взятые. В этой статье мы расскажем вам о самых шокирующих случаях, когда огромный бюст действительно оказался смертельным.
Грудь, вазелин, смерть
Поверьте, дорогие друзья, что сочетание слов «грудь» и «вазелин» встречается не только в эротических книжках для взрослых, но и в отчетах патологоанатома. Девушка из Аргентины по имени Соня Перез Лианзон всегда мечтала о большом и красивом бюсте пятого размера, однако, ограниченные финансы не позволяли девушке сделать дорогостоящую пластическую операцию по увеличению груди. Устав от подкладывания ваты в нижнее белье и ношения корректирующих бюстгальтеров, в 2014 году девушка решилась испытать на себе свой собственный экспериментальный метод.
Чтобы исполнить свою заветную мечту о вожделенном пятом размере, юная экспериментаторша взяла обычный шприц, наполнила его вазелином и вколола прямо себе в молочную железу в надежде, что подобная радикальная мера сделает ее женские прелести больше. Хотя сама процедура на первый взгляд прошла успешно, через неделю Соне резко стало нехорошо, и ее увезли в больницу, где все, что смогли сделать шокированные врачи, это констатировать смерть от тромба, который образовался из-за попадания вазелина в кровоток и заблокировал кровеносные сосуды в легких.
С гравитацией не поспоришь
Смерть от большего бюста – это далеко не новое явление в истории человечества. Еще в далеком 1666 году некого врача вызвали провести вскрытие тела мертвой женщины в возрасте 24 лет. Хотя с определением точной причины смерти и возникли трудности, было очевидно, что женщина была совершенно истощена, за исключением ее груди. Согласно документам вскрытия, груди женщины весили более 45 килограмм. Хотя фотографий сего чуда природы и не сохранилось, подобные данные все же позволяют составить представление о том, что за двух «монстров» носила на себе бедная девушка. Врач пришел к заключению, что бедняжка, которая жила одна, не могла подняться с кровати из-за огромного веса своей груди и в итоге скончалась от обезвоживания либо истощения.
Удушающая любовь
Любовные ласки 51-летней женщины по имени Дона Ланж из Вашингтона оказались для ее бойфренда по-настоящему удушающими. Пара жила далеко не душа в душу, и пьяные скандалы и драки были неотъемлемым элементом их «пылких и страстных» отношений. Однажды, во время очередной ссоры, Дона решила показать своему возлюбленному, где зимуют те самые раки из поговорки, и прыгнула на него с высоты всего своего роста.
Поскольку Доны, как по-настоящему хорошего человека, было много, и весила она целых 90 килограмм, большая часть из которых приходились на ее гигантский бюст, подобный «полет шмеля» сбил незадачливого мужчину с ног, а его лицо оказалось зажато между ее огромных грудей. В отчаянии любовник пытался бороться и отбиваться, царапая женщину, однако не вполне трезвая Дона была неумолима и наваливалась на мужчину до тех пор, пока он не испустил последний вздох прямо между ее грудей. За столь необычное преступление Дону признали виновной в убийстве второй степени.
Когда грудь доводит до суицида…
Девушка по имени Лоло Феррари, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса, как человек, перенесший больше всего операций по увеличению груди в истории человечества (девушка ложилась под нож ровно 22 раза), благодаря своей огромной груди, стала не только известной, но и несчастной.
Хотя «прелести» внушительного размера доставляли ей в жизни массу неудобств, включая нелицеприятные шутки в ее адрес со стороны окружающих, одышку из-за сокращения объема легких, боли в спине и трудности при ходьбе, у Лоло, уже, кажется, образовалась настоящая зависимость от пластических операций. Девушка, которую ее гигантская грудь привела к настоящей депрессии, уже не могла остановиться и разорвать порочный круг издевательств над собой, поэтому продолжала ложиться на операционный стол снова и снова. В конце концов, когда ей исполнилось 37 лет, Лоло Феррари больше не смогла бороться с психическими нарушениями и покончила с собой, выпив гремучую смесь из рецепторных препаратов и алкоголя.
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