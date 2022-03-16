17 стильных и оригинальных диванов, которые можно сделать своими руками

Диван часто становится центральным местом на террасе, в гостиной или в столовой.
И совсем не обязательно выкладывать за этот предмет мебели кругленькую сумму - стильный и удобный диван можно сделать и самому, даже не имея каких-то специальных навыков.
В этом обзоре собраны диванные идеи, которые подскажут, как превратить в уютный диванчик вещи, которые порой кажутся откровенным хламом.
1. Пружинная кровать
Диван из пружинной кровати.
Старую металлическую кровать можно легко превратить в оригинальный диванчик в стиле бохо. Все, что потребуется для реализации этой задумки: новые матрасы, перетянутые яркой тканью и краска для обновления деталей кровати.
2. Детская кроватка
Уютный диванчик из детской кроватки.
Детскую кроватку, которую больше нельзя использовать по назначению, можно превратить в небольшой, но уютный диванчик. Просто избавьтесь от передней боковины, перетяните матрас яркой тканью и добавьте несколько диванных подушек.
3. Ванна
Диванчики из старых ванн
Старые чугунные ванны можно использовать для создания оригинальных диванчиков, которые подойдут для обустройства дома и сада. Конечно, такая работа очень трудоемкая, потребуется инструмент и определенные навыки, однако в конечном итоге вы получите уникальный предмет мебели.
4. Паллеты
Диванчик с выдвижными шкафчиками.
Очаровательный невысокий диванчик с двумя выдвижными ящиками внизу, для создания которого понадобятся три деревянных паллеты и мягкие накладки на мебель.
5. Деревянный брус
Диван из грубых деревянных брусков.
Простой и в тоже время элегантный диван, сделанный из грубых деревянных брусков и лаконичных светлых подушек, выполненных на заказ, прекрасно впишется в интерьер современной гостиной или в ландшафт загородного участка.
6. Мебельные щиты
Элегантный диван из мебельных щитов.
Стильный и лаконичный диван, который можно сделать своими руками из мебельных щитов и больших диванных подушек, станет настоящей изюминкой гостиной, независимо от стиля ее оформления.
7. Доски
Простой диванчик из досок.
Люди, которым не чуждо рукоделие могут смастерить диванчик из обычных деревянных досок и мебельных подушек. Такой предмет мебели прекрасно подойдет для обустройства летнего патио или гостиной в частном доме.
Видео-бонус:
8. Лодка
Диванчик из деревянной лодки.
Креативный небольшой диванчик, сделанный из носовой части ветхой деревянной лодки, станет эффектной деталью интерьера и привнесет в помещение романтичные морские нотки.
9. Поддоны
Угловой диванчик из поддонов.
Невысокий угловой диванчик с полочками для книг, который можно смастерить своими руками из деревянных поддонов и больших мебельных подушек, прекрасно впишется в интерьер квартиры, оформленной в скандинавском, рустикальном или стиле лофт.
10. Фанера и дерево
Кресло книголюба.
Оригинальное, удобное и эргономичное кресло с полками для книг по периметру, которое можно сделать из фанеры и деревянных досок.
11. OSB плиты
Диван из OSB плит.
Простой диванчик, который можно сделать самостоятельно из OSB плит и тонкого матраса, прекрасно впишется в интерьер прихожей.
12. Деревянные ящики
Оригинальные кресла из деревянных досок.
Очаровательные и весьма оригинальные кресла, которые можно сделать из деревянных досок и мягких мебельных накладок, станут креативной деталью интерьера интроверта.
13. Шлакоблоки
Тахта из шлакоблоков.
Яркий необычный диванчик с местом для обуви внизу, который несложно сделать своими руками. Для этого понадобятся шлакоблоки, которые стоит сложить друг на дружку так, чтобы получился каркас, яркий матрас, обитый приятной тканью и несколько диванных подушек.
14. Чемодан
Мини-диванчик из чемодана.
Очаровательный мини-диванчик, сделанный из винтажного чемодана, станет удобным местом для отдыха и эффектной деталью любого пространства.
15. Стулья
Мягкая скамья из стульев.
Красочная мягкая скамья, сделанная из трех старых стульев, скрепленных мягким ярким сиденьем, - бюджетная идея для обустройства прихожей.
16. Столешница
Диванчик-полка из деревянной столешницы.
Стильный компактный диванчик, сделанный из тонкой деревянной столешницы и пары кожаных подушек, прекрасно впишется в интерьер крошечной прихожей.
Видео-бонус:
17. Натуральное дерево
Диван-стол из натурального дерева.
Потрясающий диван из натурального дерева со спинкой-полкой, которая может выполнять функции рабочего места или обеденного стола, станет стильной и функциональной деталью небольшой гостиной.
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