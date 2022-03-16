17 стильных и оригинальных диванов, которые можно сделать своими руками

Диван часто становится центральным местом на террасе, в гостиной или в столовой.

И совсем не обязательно выкладывать за этот предмет мебели кругленькую сумму - стильный и удобный диван можно сделать и самому, даже не имея каких-то специальных навыков.

В этом обзоре собраны диванные идеи, которые подскажут, как превратить в уютный диванчик вещи, которые порой кажутся откровенным хламом.

1. Пружинная кровать

Диван из пружинной кровати.

Старую металлическую кровать можно легко превратить в оригинальный диванчик в стиле бохо. Все, что потребуется для реализации этой задумки: новые матрасы, перетянутые яркой тканью и краска для обновления деталей кровати.

2. Детская кроватка

Уютный диванчик из детской кроватки.

Детскую кроватку, которую больше нельзя использовать по назначению, можно превратить в небольшой, но уютный диванчик. Просто избавьтесь от передней боковины, перетяните матрас яркой тканью и добавьте несколько диванных подушек.

3. Ванна

Диванчики из старых ванн

Старые чугунные ванны можно использовать для создания оригинальных диванчиков, которые подойдут для обустройства дома и сада. Конечно, такая работа очень трудоемкая, потребуется инструмент и определенные навыки, однако в конечном итоге вы получите уникальный предмет мебели.

4. Паллеты

Диванчик с выдвижными шкафчиками.

Очаровательный невысокий диванчик с двумя выдвижными ящиками внизу, для создания которого понадобятся три деревянных паллеты и мягкие накладки на мебель.

5. Деревянный брус

Диван из грубых деревянных брусков.

Простой и в тоже время элегантный диван, сделанный из грубых деревянных брусков и лаконичных светлых подушек, выполненных на заказ, прекрасно впишется в интерьер современной гостиной или в ландшафт загородного участка.

6. Мебельные щиты

Элегантный диван из мебельных щитов.

Стильный и лаконичный диван, который можно сделать своими руками из мебельных щитов и больших диванных подушек, станет настоящей изюминкой гостиной, независимо от стиля ее оформления.

7. Доски

Простой диванчик из досок.

Люди, которым не чуждо рукоделие могут смастерить диванчик из обычных деревянных досок и мебельных подушек. Такой предмет мебели прекрасно подойдет для обустройства летнего патио или гостиной в частном доме.

Видео-бонус:

8. Лодка

Диванчик из деревянной лодки.

Креативный небольшой диванчик, сделанный из носовой части ветхой деревянной лодки, станет эффектной деталью интерьера и привнесет в помещение романтичные морские нотки.

9. Поддоны

Угловой диванчик из поддонов.

Невысокий угловой диванчик с полочками для книг, который можно смастерить своими руками из деревянных поддонов и больших мебельных подушек, прекрасно впишется в интерьер квартиры, оформленной в скандинавском, рустикальном или стиле лофт.

10. Фанера и дерево

Кресло книголюба.

Оригинальное, удобное и эргономичное кресло с полками для книг по периметру, которое можно сделать из фанеры и деревянных досок.

11. OSB плиты

Диван из OSB плит.

Простой диванчик, который можно сделать самостоятельно из OSB плит и тонкого матраса, прекрасно впишется в интерьер прихожей.

12. Деревянные ящики

Оригинальные кресла из деревянных досок.

Очаровательные и весьма оригинальные кресла, которые можно сделать из деревянных досок и мягких мебельных накладок, станут креативной деталью интерьера интроверта.

13. Шлакоблоки

Тахта из шлакоблоков.

Яркий необычный диванчик с местом для обуви внизу, который несложно сделать своими руками. Для этого понадобятся шлакоблоки, которые стоит сложить друг на дружку так, чтобы получился каркас, яркий матрас, обитый приятной тканью и несколько диванных подушек.

14. Чемодан

Мини-диванчик из чемодана.

Очаровательный мини-диванчик, сделанный из винтажного чемодана, станет удобным местом для отдыха и эффектной деталью любого пространства.

15. Стулья

Мягкая скамья из стульев.

Красочная мягкая скамья, сделанная из трех старых стульев, скрепленных мягким ярким сиденьем, - бюджетная идея для обустройства прихожей.

16. Столешница

Диванчик-полка из деревянной столешницы.

Стильный компактный диванчик, сделанный из тонкой деревянной столешницы и пары кожаных подушек, прекрасно впишется в интерьер крошечной прихожей.

Видео-бонус:

17. Натуральное дерево

Диван-стол из натурального дерева.

Потрясающий диван из натурального дерева со спинкой-полкой, которая может выполнять функции рабочего места или обеденного стола, станет стильной и функциональной деталью небольшой гостиной.

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