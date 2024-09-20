5 рыбных блюд для всей семьи, после которых захочется добавки

Рыба настолько универсальна, что отлично сочетается практически с любыми продуктами, поэтому приготовить из неё можно всё, что угодно – от простого супа и котлет до изысканного блюда, которое получается не хуже, чем в ресторане. Так что если вы до сих пор не знаете, что приготовить из рыбки, загляните в подборку рецептов на любой вкус.
1. Со сметаной
Рыба в сметане. \ Фото: bing.com.
Рыба со сметаной получается поистине нежнейшей. Каждый кусочек буквально тает на языке, заставляя довольно жмуриться от гастрономического удовольствия.
Ингредиенты:
• Хек – 4 тушки;
• Сметана средней жирности – 0,5 стакана;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Томаты с плотной мякотью – 2 шт;
• Лук зелёный – 1 небольшой пучок;
• Чеснок – 3 зубка;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Перец душистый молотый – по вкусу.
Рыба, запечённая в сметане. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Рыбные тушки со всех сторон натереть солью и молотым перцем (в том числе и внутри);
• Оставить на десять-пятнадцать минут;
• Томаты вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть мелко нарезать или при возможности натереть на крупной тёрке;
• Выложить в миску;
• Лук, петрушку и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к томатам;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Приправить всё солью и душистым перцем;
• Посыпать тёртым сыром;
• Залить сметаной;
• Хорошенько перемешать;
• Хек выложить в форму для запекания;
• Залить соусом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут.
2. С цитрусовыми
Рыба с апельсинами. \ Фото: kodutohter.ee.
Нет ничего вкуснее мяса с цитрусовым ароматом и послевкусием. Исключением не стала и рыба, которая, приготовленная таким способом, получается не хуже привычного мяса.
Ингредиенты:
• Красная рыба филе – 1 кг;
• Апельсины крупные – 2 шт;
• Водка – 0,5 стакана;
• Мёд – 6 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Перец чили (хлопья) – по вкусу.
Красная рыбка с цитрусовыми. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Филе красной рыбы промокнуть бумажными полотенцами;
• Нарезать порционно;
• Смешать соль с хлопьями чили;
• Получившейся смесью натереть рыбные кусочки со всех сторон;
• В миске смешать мёд с водкой, щепоткой соли и хлопьями чили;
• Апельсины вымыть;
• Очистить;
• Разобрать на дольки, сняв белую плёнку;
• С одного апельсина натереть цедру и добавить к мёду;
• Всё перемешать;
• Рыбу выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Сверху полить соусом;
• Поверх выложить апельсиновые дольки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут.
3. С томатами и болгарским перцем
Рыба с овощами. \ Фото: pinterest.com.
Если вы устали стоять у плиты, пытаясь приготовить тридцать три блюда, чтобы накормить семью, то обратите внимание на рецепт рыбки с овощами. Блюдо получается очень нежным, вкусным и сытным. А главное, не надо думать, с чем его подать.
Ингредиенты:
• Хек – 6 небольших тушек;
• Баклажаны среднего размера – 1 шт;
• Перец болгарский красный и жёлтый крупный – по 1 шт каждого;
• Томаты черри – 0,5 кг;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Петрушка – 3-4 веточки;
• Мята свежая – 2 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для смазывания и заправки.
Рыба, тушёная с овощами. \ Фото: alfa.lt.
Способ приготовления:
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать с мелко нарезанной петрушкой, кинзой и листочками свежей мяты;
• Приправить солью и перцем;
• Заправить оливковым маслом;
• Перемешать до однородной массы;
• Баклажаны вымыть;
• Вымочить в слегка подсоленной воде, чтобы ушла горечь;
• Отжать лишнюю влагу;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Нарезать соломкой;
• Томаты разрезать на дольки или половинки;
• Форму для запекания хорошенько смазать оливковым маслом;
• Выложить три тушки, смазать соусом;
• Затем выложить слой баклажанов, перца и томатов;
• Сверху выложить остывшие три тушки рыбы;
• Полить соусом, выложить слой баклажанов, перцев и помидоров;
• Полить остатками соуса;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на сорок минут.
4. Биточки
Рыбные биточки. \ Фото: bing.com.
Рыбные биточки – то, что гораздо вкуснее любых котлет. Сочные внутри и румяные снаружи. Подавайте как самостоятельно блюдо или с гарниром.
Ингредиенты:
• Хек (филе) – 1 кг;
• Яйца – 3 шт;
• Мука – 8 ч.л;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок;
• Чили хлопья – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Биточки из рыбы. \ Фото: kodutohter.ee.
Способ приготовления:
• Часть филе пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Оставшуюся часть нарезать небольшими кусочками;
• Лук и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Добавить к рыбному фаршу;
• Влить взбитые яйца;
• Посолить;
• Приправить чили;
• Всыпать муку;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать равномерные шарики, слегка приплюснуть;
• Готовить на подсолнечном масле до золотистого цвета со всех сторон.
5. Запеканка
Рыбная запеканка. \ Фото: alecia.ro.
Не только творожная или овощная, а и рыбная запеканка способна приятно удивить и стать одной из самых любимых среди множества других.
Ингредиенты:
• Минтай филе – 0,5 кг;
• Крабовые палочки – 1 упаковка (200 г);
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Помидоры коктейльные – 10 шт;
• Сметана средней жирности – 1 стакан;
• Лимон – 1 шт;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Чили – по вкусу;
• Оливковое масло – для смазывания.
Запеканка из рыбы. \ Фото: mirhitrostey.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать сметану с мелко нарезанной кинзой и петрушкой;
• Лимон вымыть;
• Просушить;
• Не очищая кожуру, мелко нарезать;
• Добавить к зелени;
• Залить сметаной;
• Добавить соль и чили;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Рыбное филе промокнуть бумажными полотенцами;
• Нарезать равномерными кусочками;
• Выложить в смазанную оливковым маслом форму для запекания;
• Сверху выложить нарезанные кружочками средней толщины крабовые палочки;
• Залить частью сметанного соуса;
• Добавить нарезанные дольками помидоры;
• Посыпать частью тёртого сыра;
• Вылить остатки соуса и сверху всё засыпать оставшимся тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут.
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