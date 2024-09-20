Что такое оммаж, и Почему не стоит его путать с плагиатом и копированием

Каким бы ни был очередной замысел художника, музыканта, модельера, дизайнера – он не возникает из ниоткуда, а основан на том, что человечеством уже придумано. В разной степени – иногда творение гения прошлых веков лишь вдохновляет на создание нового, иногда давно признанные шедевры пародируются или просто воссоздаются по новым технологиям.
Другой оммаж – но тоже с выражением почтения
Вообще оммажем называют средневековую процедуру установления вассальных отношений, церемонию, во время которой претендент на статус вассала, без оружия, опустившись на одно колено, вкладывал руки между ладоней будущего сюзерена. От последнего требовалось произнести установленную фразу о приеме в вассалы, и вот – оммаж совершен, а средневековый мир пополнился только что еще одним вассалом.
В средние века это была церемония посвящения в вассалы. Источник: commons.wikimedia.org
В своем первоначальном виде оммаж предполагал лишь возникновение личной связи между сюзереном и вассалом, впоследствии речь уже шла о передаче первому земельного владения подчиненного дворянина. Общим с современным понятием оммажа можно считать главным образом то, что один признавал безоговорочное превосходство другого, при этом не теряя собственной индивидуальности. Очень приблизительно то же самое происходит в мире искусства.
Оммаж Делакруа - картина, написанная А. Фантен-Латуром после похорон художника.
Оммаж – это нечто, что создано в качестве дани уважения к признанному мастеру – еще живущему или уже умершему. Так художник выражает восхищение творчеством своего кумира – того человека, кто вдохновляет на создание новых произведений. Так, во всяком случае, вновь созданное творение должно выглядеть в глазах широкой публики, на деле же, следует признать, мотивы создания оммажей могут быть и более прагматичными.
Примеры оммажа – как дани восхищения классику
Постмодернисты уверены, что в мире форм невозможно создать что-либо новое. Есть смысл поэтому обращаться к произведениям прошлого, переосмысливать их. При этом не исключены ни ироничный подход при воспроизведении давнего шедевра, ни собственный вклад в художественное высказывание – ведь, несмотря на указание того, кому посвящен оммаж, подпись художника-создателя произведения остается прежней.
П. Пикассо. Бык. Источник: commons.wikimedia.org
Традиционно в качестве яркого примера оммажа приводят рисунки Роя Лихтенштейна, посвященные идее Пабло Пикассо и его серии «Бык», которая была создана 27 годами ранее. Литография испанца посвящена упрощению художественной формы, выявлению лаконичного образа. Лихтенштейн эту цель не преследует. В этом оммаже, как и в других подобных произведениях Лихтенштейна, скорее прослеживается некий творческий диалог между представителем модернизма и представителем постмодернизма.
Оммаж Пикассо работы Роя Лихтенштейна. Источник: commons.wikimedia.org
Вообще же оммаж в живописи в своем классическом понимании довольно близок к понятию «апофеоз», когда картина становится средством прославить, вознести, даже обожествить кого-то великого из прошлых эпох. В этом случае адресат указывается прямо – в отличии от отсылок и аллюзий, который лишь намекают на какой-либо исторический факт или шедевр, тоже, разумеется, обогащая смысл созданного произведения, но по-другому.
Эпизод сериала «Касл» как оммаж фильму Хичкока «Окно во двор»
Не только в живописи можно искать оммажи – созданы и музыкальные произведения, посвященные знаменитым композиторам, да и среди новых видов искусства оммажей немало. Хороший пример – оскароносный фильм «Артист», который стал данью уважения всему голливудскому немому кино начала XX века, при этом не потеряв и собственной индивидуальности.
Оммажи в моде – возможны ли?
Куда интереснее дело обстоит с прикладными направлениями творчества. Не секрет, что в мире одежды, моды новое создается крайне редко – здесь как нигде часты копирование, подражание и плагиат. Но есть и вопросы. Скажем, создать принт, почти полностью заимствованный у классика живописи, – это нарушение авторских прав? Речь о плагиате или все том же выражении своего восхищения, оммаже?
Мэй Уэст и «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты» работы С. Дали
Актриса Мэй Уэст, одна из самых скандальных кинозвезд раннего Голливуда, вдохновила сюрреалиста Сальвадора Дали на создание картины «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты». И знаменитый диван в доме Дали в Фигеросе - оммаж губам американской актрисы. В форме все тех же губ художник создал и драгоценную брошь. В свою очередь, Эльза Скиапарелли, отдавая должное таланту мастера, позаимствовала часть его вдохновения для создания своих коллекций – знаменитые «губы» еще не раз приносили успех итальянскому модельеру.
Пуговица-брошь Скиапарелли и произведение Энди Уорхола - как оммажи работам Дали
Ни о каком плагиате речи не шло – свое сотрудничество и дружбу Дали и Скиапарелли не скрывали, больше того – однажды высказанная и реализованная творческая мысль получала все новые воплощения. Спустя несколько лет, в 1959, все те же губы появились в произведении Энди Уорхола – но и он не стал последним в цепочке тех, кто вдохновлял все новых художников и модельеров на дальнейшие оммажи.
