Что такое оммаж, и Почему не стоит его путать с плагиатом и копированием

Другой оммаж – но тоже с выражением почтения

В средние века это была церемония посвящения в вассалы. Источник: commons.wikimedia.org

Оммаж Делакруа - картина, написанная А. Фантен-Латуром после похорон художника.Делакруа изображен на портрете среди группы деятелей литературы и искусства. Источник: commons.wikimedia.org

Примеры оммажа – как дани восхищения классику

П. Пикассо. Бык. Источник: commons.wikimedia.org

Оммаж Пикассо работы Роя Лихтенштейна. Источник: commons.wikimedia.org

Эпизод сериала «Касл» как оммаж фильму Хичкока «Окно во двор»

Оммажи в моде – возможны ли?

Мэй Уэст и «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты» работы С. Дали

Пуговица-брошь Скиапарелли и произведение Энди Уорхола - как оммажи работам Дали