Как привести в порядок квартиру после праздников

Череда новогодних праздников подошла к концу, а это значит, что пришло время приводить квартиру в порядок. Для того, чтобы уборка прошла максимально быстро и эффективно, а с одежды и текстиля получилось удалить все пятна, пользуйтесь полезными лайфхаками.







Кстати, эти советы пригодятся после проведения любого праздника или вечеринки в квартире.

Порядок проведения уборки

Как вывести пятна?

1. От бенгальских огней

2. От свечей

3. От свеклы

4. От вина

5. От мандаринов

6. От пригоревшего жира в духовке

Посудомойка поможет справиться с горой грязной посуды.Чтобы уборка заняла минимум времени и не пришлось по десять раз все переделывать, придерживайтесь следующего порядка действий:• Уберите мусор со всех поверхностей, работая сверху вниз. Сначала нужно очистить подоконник, полки, затем стол и стулья, а уже в самом конце пол.• Не выполняйте всю работу самостоятельно – подключите бытовую технику. Робот-пылесос справится с мелким мусором, стиральная машина отстирает пятна со скатерти, салфеток и одежды, посудомоечная машина победит гору грязной посуды.• Если на ткани присутствуют сложные пятна, перед тем как отправить вещи в стирку, обработайте их эффективными химическими средствами, например, пятновыводителями или растворителями жира. Они помогут вывести даже самые сильные загрязнения с первого раза.• Проведите влажную уборку в квартире, двигаясь сверху вниз, чтобы пыль со всех поверхностей в итоге оказалась на полу, и вы смогли ее убрать пылесосом или шваброй.• Если праздничное настроение уже прошло, смело собирайте весь декор в коробки и убирайте на хранение в кладовку, под кровать или на антресольные шкафы, ведь он вам еще нескоро понадобится.Зачистите пятно наждачной бумагойКакие же новогодние праздники без бенгальских огней? Вот только нам редко хочется соблюдать все правила по использованию и выходить с ними на улицу. Вместо этого мы зажигаем бенгальские огни дома, а потом «наслаждаемся» следами от них на паркете или деревянном полу.Чтобы убрать пятна, нужно действовать в несколько этапов. Для начала возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно зачистите поверхность. Далее возьмите ацетон, смочите им ватный диск или небольшую тряпку и обезжирьте поврежденный участок. После того, как ацетон высохнет, на поверхности останется светлое пятно, которое можно будет закрасить восковым карандашом подходящего цвета. Если вы заметили на полу еще следы, попробуйте натереть их ядром грецкого ореха – это отличный лайфхак для удаления царапин.Прогладьте следы от воска утюгомСвечи всегда добавляют +100 очков к атмосфере и создают то самое ощущение праздника, которого всегда так хочется. Но есть и минус – на скатерти и одежде часто остаются следы от воска и парафина, которые сложно вывести. Впрочем, если знать порядок действий, это уже не будет такой явной проблемой.Итак, для начала нужно определиться со способом, который вы будете использовать для борьбы с пятнами. Горячий подойдет для хлопковых вещей, белых тканей, а также материалов, устойчивых к окрашиванию. Если же ткань деликатная, следует использовать холодный метод, чтобы не повредить ее в ходе процедуры.• Горячий способ: возьмите несколько салфеток, положите их под пятно и поверх него. Затем включите утюг, нагрейте его до средней температуры и пройдитесь по проблемным участкам. В процессе меняйте салфетки, пока на ткани не останется следов от воска или парафина.• Холодный способ: положите вещь в полиэтиленовый пакет и отправьте в морозилку на пару часов – этого времени должно хватит, чтобы воск схватился. По истечении времени достаньте вещь из холодильника и аккуратно поскребите ножом по пятну, чтобы отделить его от ткани. В труднодоступных местах можно использовать кусочки льда.Свежее пятно нужно обдать горячей водой.«Селедка под шубой» – неизменный гость на каждом праздничном столе. Вот только есть ее аккуратно не всегда получается. Как результат – свекольные пятна на скатерти и одежде, которые не всегда получается вывести обычной стиркой. Советуем не рисковать и не дожидаться, пока пятна засохнут, а сразу обдать их кипятком. Вы удивитесь, но следы от свекольного сока исчезнут прямо на глазах.Если же в моменте удалить загрязнение не получилось, и оно засохло, следует использовать поваренную соль. На увлажненную ткань насыпьте небольшое количество соли и вотрите ее аккуратными круговыми движениями. Затем пройдитесь по пятну щеткой, прополощите ткань в чистой теплой воде и намыльте хозяйственным мылом. Снова прополощите и оцените результат – если пятно исчезло, отлично, если же нет – повторите процедуру.С пятном поможет справиться лимонная кислотаПятна от вина – это не исключение из правил, а, скорее, закономерность. Редко получается отметить какой-то праздник и не расплескать напиток. Вне зависимости от того, что именно вы вымазали – скатерть или одежду – придерживайтесь следующего порядка действий. Смешайте три столовых ложки лимонной кислоты с тремя столовыми ложками воды, чтобы образовалась консистенция кашицы, и нанесите полученную смесь на пятно. Оставьте средство на несколько минут, чтобы оно хорошо подействовало, а затем постирайте вещь вручную или отправьте в стиральную машину. Если пятно свежее, попробуйте обработать его кипятком – растяните ткань на миске и лейте горячую воду на загрязненный участок до тех пор, пока материал не станет чистым.Уксус поможет от застарелых пятенПятна от мандаринок, без которых мы не представляем новогодние праздники и зиму в целом, достаточно въедливые, и после обычной стирки могут не уйти. А все дело в том, что кроме яркого сока на ткань попадают еще и капли эфирных масел из кожуры цитрусовых, поэтому получается гремучая смесь. Однако все не так плохо, как может показаться на первый взгляд.• Если они свежие, возьмите вещь и подставьте загрязненный участок под кран, направив на него струю холодной воды. После этого положите вещь в стиральную машину и запустите привычный режим. Еще один вариант – всеми любимая соль. Она прекрасно впитывает влагу, поэтому является отличным помощником при выведение свежих пятен. Смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая кашица, нанесите на загрязненный участок тонким слоем и оставьте на полчаса. По истечении времени постирайте вручную или в стиральной машине.• Если пятна появились давно, на помощь придет всеми любимый 9-процентный раствор уксуса. Обработайте им пятно и оставьте на 15 минут. Затем опустите грязную вещь в миску с холодной водой и натрите загрязнение хозяйственным мылом или порошком. В конце постирайте в стиральной машине.Духовка до и после обработки лимономКак привести в порядок одежду и текстиль, разобрались – теперь переходим к духовке, которая на праздники обычно работает в режиме нон-стоп. Если не хотите удалять пригоревший жир бытовой химией, воспользуйтесь помощью лимонов. Возьмите пять штук, разрежьте их на две части, выдавите сок на противень, застеленный пергаментом, положите рядом выжатые лимоны и отправьте в духовку. Выставите температуру 250 градусов и включите таймер на полчаса. Пар, напитанный лимонным соком, поможет размягчить жир, и в итоге после процедуры вам останется лишь убрать остатки загрязнений влажной губкой.