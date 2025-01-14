Любопытные факты о египетских фараонах

К египетским царям относились как к настоящим живым богам. Они были правителями одной из первых великих цивилизаций, жили в роскоши, и в их руках находилась доселе невероятная для одного человека власть.
Египетские правители жили припеваючи, пока целые сотни или даже тысячи людей погибали во время строительства величественных пирамид и статуй в их честь.
В истории человечества никто прежде не имел подобной абсолютной власти и влиятельности и не жил в таком достатке, как фараоны. Порой такое всемогущество очень портило царей, что вполне неудивительно для несовершенной человеческой натуры.
10. Одержимость пигмеями и фараон Пепи II
Пепи (Pepi) Второму было примерно 6 лет, когда он стал царем Египта, то есть когда ему было поручено править целым царством, он был всего лишь маленьким ребенком. Несомненно, в руках Пепи было сосредоточено намного больше власти, чем стоит доверять 6-летнему несмышленышу.
Неудивительно, что юный царь с детства был очень испорченным ребенком. Вскоре после своего вступления на трон, Пепи получил от исследователя по имени Харкуф (Harkhuf) письмо, в котором тот рассказал фараону историю о встрече с танцующим пигмеем (представитель низкорослого африканского народа, обитающего в экваториальных лесах). Это послание настолько поразило и воодушевило фараона, что он захотел увидеть диковинного пигмея лично.
«Бросай все и приезжай с ним ко мне во дворец!», – написал в ответ Пепи. Ребенок распорядился, чтобы с Харкуфом ничего не случилось, и серьезно позаботился об охране.они обступят пигмея со всех сторон во время ходьбы по трапу, чтобы тот ни в коем случае не упал в воду! Когда пигмей будет ложиться спать в свой гамак, вокруг него тоже должны лежать преданные тебе люди. Каждую ночь проверяй его по 10 раз!», – строго приказал фараон. В итоге Пепи заполучил своего пигмея в целости и сохранности.
С детства он привык получать все желаемое и считать себя намного более важным, чем кто-либо еще на Земле. Ко времени, когда он достиг более зрелого возраста, фараон был уже настолько испорченным и капризным человеком, что даже заставлял своих рабов обмазываться медом и ходить вокруг него голышом, чтобы Пепи не беспокоили мухи.
9. Гигантские генитальные памятники царя Сесостриса
Сесострис (Sesostris) был одним из самых великих военачальников в истории Египта. Он отправлял военные корабли и армии во все концы известного ему мира и распространил египетское царство дальше, чем кто-либо из других правителей этой империи. После каждой битвы в честь своего успеха Сесострис устанавливал огромные колонны с изображением половых органов.
Царь оставлял эти столбы на месте всех своих сражений. На многих из них были выгравированы тексты про то, кем он был, как он поборол своего врага, и про свою уверенность в божественном одобрении его политики вторжения во все чужеземные страны.
Вдобавок, Сесострис оставлял на этих колоннах деталь, которая была призвана характеризовать армию поверженного противника. Если соперники были сильны и сражались достойно, он добавлял на монумент изображение пениса. Но если враг был немощен, на памятнике появлялась гравировка в виде вагины.
Эти колонны возводились по всему материку, и просуществовали еще немало времени. Даже знаменитый древнегреческий историк Геродот видел несколько позорных столбов Сесостриса. 1500 лет спустя некоторые из них все еще стояли в Сирии, напоминая о поражениях их предков.
8. Умывания мочой и фараон Ферос
Сын Сесостриса, Ферос (Pheros), был слепым. Возможно, это было наследственное заболевание, но официальная версия египетских хроник гласила, что наследника престола прокляли. Согласно легенде Нил стал затапливать берега империи, и Ферос разозлился, что река причиняет ущерб его царству. В ярости он бросил в нее свое копье. Фараон надеялся, что так он проткнет дно Нила и спустит всю воду, но возмущенные его дерзостью боги прокляли правителя слепотой.
Спустя 10 лет оракл сказал Феросу, что его зрение можно вернуть. Все, что для этого требуется, – умыться уриной женщины, которая никогда не спала ни с кем, кроме собственного мужа.
Ферос попробовал мыть глаза мочей своей жены, но это не помогло. Он так и не прозрел, а жена лишь разводила руками, уверяя, что не изменяла ему. Тогда фараон собрал всех женщин в городе, приказал им всем по очереди сходить в туалет в один и тот же кувшин, и поочередно выливал его содержимое себе на глаза.
Это сработало. Спустя несколько десятков женщин Ферос нашел самую верную египтянку и исцелился. На радостях царь женился на этой девушке, а свою прежнюю жену сжег. По крайней мере, именно так гласит легенда. Хотя вряд ли зрение фараона спасла волшебная урина, и может быть, такую историю сочинили, чтобы оправдать его странное пристрастие к женской моче.
7. Поддельная борода Хатшепсут
Хатшепсут (Hatshepsut) – была одной из немногих женщин, удостоившейся царствования над древним Египтом. У нее были большие планы на империю, но на пути к успеху царице нужно было преодолеть некоторые преграды. В то время Египет хоть и был намного более прогрессивной страной, чем другие, но и здесь к женщинам относились не на равных, и поэтому царице приходилось нелегко.
Чтобы упростить свое положение, она даже приказала своим людям, чтобы они всегда рисовали ее мужчиной. На всех изображениях Хатшепсута должна была быть представлена публике с мускулистым телом и с бородой. Царица звала себя «Сыном Ра» и на людях предположительно тоже всегда носила поддельную бороду. Ей казалось, что так простые подчиненные и знатные египтяне будут воспринимать ее серьезнее.
Хатшепсут удалось немало хорошего совершить для своего царства, и она думала, что во многом причиной этому были ее уловки и переодевания в мужчину. Однако в итоге ее сын сделал все возможное, чтобы стереть наследие своей матери из истории страны, чтобы никто не знал, что Египтом управляла женщина. Это удалось ему настолько хорошо, что до 1903 года никто и не подозревал, что Хатшепсут была женщиной.
6. Плохо пахнущая дипломатия царя Амасиса
Амасис (Amasis) был не самым вежливым и воспитанным царем в истории древнего Египта. Он был не только алкоголиком, но и клептоманом – фараон воровал вещи своих друзей, а потом убеждал их, что это никогда не были их вещи.
Трон он заполучил силой. Прежний царь империи послал его подавить восстание, но когда Амасис прибыл на место, он понял, что у бунтарей очень большие шансы на победу. Тогда же он и решил возглавить их, вместо того чтобы исполнить поручение законного фараона. Амасис не был утонченным дипломатом, поэтому войну он объявил очень грубо – поднял ногу, пукнул и сказал гонцу: «Передай это своему царю!».
Все непристойные привычки Амасиса имели свои важные последствия. Когда он был простым клептоманом, Амасиса отправили предстать перед жрецами, чтобы те решили, виновен ли он или нет. Когда же Амасис стал фараоном, он наказал всех провидцев, которые оправдали его ранее. Царь считал, что если жрецы на самом деле разговаривали с богами, они должны были бы знать, что он был воришкой, а не позволить ему спастись от суда.
5. Город безносых преступников и правитель Актисанес
Народ Амасиса не смог долго выносить такого царя. Он был очень грубым и суровым фараоном, поэтому вскоре его свергнули с трона. В этот раз египетскую революцию возглавил эфиоп по имени Актисанес (Actisanes), который собирался править намного мудрее и милосерднее своего предшественника.
К преступникам у него был свой подход. Каждому, кто совершил какое-то преступление, палачи отрезали нос, а затем виновного отправляли жить в город Риноколура (Rhinocolura), что буквально так и переводится – город отрезанных носов.
Там проживали исключительно безносые преступники, которым приходилось выживать в самых суровых условиях в стране. Вода в Риноколуре была очень грязной, а свои дома покалеченные жители строили из осколков щебня.
На первый взгляд все это не вяжется с обещанием нового фараона быть мягче Амасиса, но для 6 века до нашей эры это на самом деле считалось вершиной щедрости в отношении преступников. Римляне писали про Риноколуру, что это пример очень хорошего отношения Актисанеса к своим подчиненным. В древние времена, если за преступление тебе отрезали нос, это считалось большой удачей.
4. 100 детей царя Рамзеса II
Рамзес (Ramses) Второй жил так долго, что люди даже начали переживать, что он не умрет никогда. Во времена, когда большинство царей убивали в течение первых лет их правления, Рамзес прожил очень много – 91 год. И все это время он хорошо проводил время. За всю свою жизнь он не только построил больше статуй и памятников, чем другой царь Египта, но и переспал с большим количеством женщин, чем кто-либо еще в стране.
К своей глубокой старости у Рамзеса было не меньше 100 детей от 9 жен. Чтобы произвести на свет столько наследников, в постели нужно провести немало времени. Рамзес женился почти на каждой девушке, в которую он влюблялся. Когда он вторгся в Хетское царство, фараон отказался заключать мир с правителями этих земель, пока они не отдадут ему свою старшую дочь. Также он не стеснялся обращать свой взгляд на собственных дочерей. Рамзес женился на трех из них, включая свое первое дитя.
Возможно, таких жен у фараона было четыре. Историки пока не уверены, была ли Генутмир (Henutmire) его дочерью или его сестрой, но поскольку речь идет о Рамзесе II, нет никакой разницы, кем она была до того, как стала его женой.
3. Ненависть фараона Камбиса к животным
Камбис (Cambyses) не был египтянином, он был персом и сыном Кира (Cyrus) Великого. После того, как его народ покорил Египет, Камбиса поставили главой над захваченной землей. За свое правление он особенно прославился ненавистью к животным.
Почти в каждой истории египтян про Камбиса есть отрывок про убиение какого-нибудь зверя. В самом начале своего царствования фараон отправился навестить Аписа (Apis), быка, которого египтяне боготворили. Прямо перед жрецами, ухаживающими за живым божеством, царь выхватил кинжал и принялся бить им животное, смеясь в лицо сановникам со словами: «Это бог, достойный египтян!».
Как бы не казалось, но причиной убийству несчастного быка не было его отношение к египтянам. На самом деле сыну Кира просто очень нравилось смотреть на страдания зверей. Во времена своей власти Камбис устраивал бои между львятами и щенками, и заставлял свою жену смотреть, как животные раздирают друг друга на части.
2. Город царя Акенатена, построенный на сломанных спинах
Акенатен (Akhenaten) полностью изменил Египет. До того как он занял свой трон, у египтян было много богов, но Акенатен запретил политеизм и оставил только одного кумира – Атона, бога солнца. Это означало серьезные перемены в жизни Египта, на внедрение которых ушло очень много сил. Так много, что фараон утомил свой народ буквально до смерти.
В честь единого бога Атона царь Акенатен построил целый новый город – Амарну (Amarna). Фараон согнал на стройку 20 000 человек, и ему было не важно, какой ценой им дастся участие в этой миссии, и как они будут себя чувствовать. Несчастные египтяне должны были перенести все нагрузки или умереть. Основываясь на анализе костей с городского кладбища, археологи заключили, что свыше двух третей умерших здесь рабочих ломали кости, и у целой трети из них был сломан позвоночник.
Людей очень плохо кормили. Почти каждый житель нового города был истощен, и никому не позволялось заняться лечением или отдыхать слишком долго. Если кто-то нарушал правила, пытался урвать себе лишний кусок еды или ленился, непослушного подчиненного приговаривали к казни и закалывали ножом.
Все эти страдания египтян оказались тщетной жертвой, потому что сразу после смерти Акенатена все его начинания были уничтожены, а его бесславное имя было почти стерто из истории Египта.
1. Отказ фараона Менкура умирать
Даже фараон умирает. И хотя великие имена египетских царей всегда сопровождались титулом «вечный» или «бессмертный», каждый правитель знал, что придет и его черед покинуть этот мир. Они строили для себя пирамиды, чтобы комфортно провести загробную жизнь, но все же каждый из фараонов однажды испытывал сомнения в том, что ждет человека после того, как его веки сомкнутся в последний раз.
Менакур (Menkaure), фараон, правивший в 26 веке до нашей эры, точно сомневался в том, что произойдет после его смерти. Когда к нему пришел оракл и сообщил, что царю осталось жить всего 6 лет, тот был поражен до глубины души и повергнут в истинный ужас. Менакур делал все возможное, чтобы избежать смерти.
Однажды он решил, что сможет перехитрить богов. Фараон думал так: если ночь никогда не наступит, не придет и новый день, а если следующий день не наступит, время не сможет двигаться вперед, и это значит, что Менакур не умрет. Поэтому каждый вечер он зажигал как можно больше ламп и свечей, и убеждал себя в том, что продлевает светлое время суток. Весь остаток своей жизни ночью царь почти не спал, проводя время при свете рукотворных светильников, распивая алкоголь и веселясь до утра, одновременно боясь, что вот-вот наступит тот самый момент, когда «погаснет его свеча».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии