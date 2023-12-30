Чего нельзя делать в Марокко

Они не выбрасывают хлеб и не выливают горячую воду в раковину. Что еще марокканцы не делают сами и другим не советуют? 10 секретов «апельсинового королевства».
Каждая страна в мире уникальна и по-своему неповторима. Незнание местных законов и обычаев может повлечь за собой вполне реальные проблемы с органами правопорядка. В лучшем случае в вашу сторону понимающе пожмут плечами: мол, чего с них взять? Иностранцы же! Так что ознакомьтесь с десятью «нельзя» в Королевстве Марокко, чтобы ваше пребывание там было приятным, а местным жителям вы запомнились воспитанным человеком.
Выбрасывать хлеб
Марокканцы употребляют много хлеба, покупая его один или даже два раза в день, чтобы к столу он всегда был свежим. Часто хозяйки выпекают хлеб самостоятельно. И во всех семьях — независимо от статуса и материального положения — уважительно относятся к хлебу, поэтому остатки несъеденного собирают отдельно от прочих отходов. Как правило, они идут на корм скоту, а если в семье нет хозяйства, то старый хлеб сдают и получают взамен, например, немного моющих средств для дома на розлив. В крайнем случае хлеб в отдельном пакете оставляют возле мусорных баков.
Выливать горячую воду в раковину
От прозаического до мистического — один шаг. Так, этот интересный запрет никак не связан с конструкцией труб или техническими моментами. Просто среди населения страны сильны верования в духов, джиннов и прочих неземных сущностей. И бытует мнение, что, вылив горячую воду в раковину, вы рассердите духов, живущих в сточных трубах. Поэтому, сливая кипяток, необходимо хотя бы просто открыть кран с холодной водой.
Строго соблюдать правила дорожного движения
Движение в Марокко крайне оживленное, а дороги переполнены машинами, грузовиками, такси и многочисленными скутерами. На перекрестках светофоры расположены не во всех направлениях. Ситуация осложняется пешеходами, которые чувствуют себя настолько расслабленно, что переходят дорогу в любом месте и в любое время. Как говорят сами местные водители, чтобы управлять автомобилем в Марокко, необходимо влиться в этот движущийся хаос. Если вы взяли машину напрокат, то постарайтесь отбросить педантичность, будьте предельно внимательными и прочувствуйте ритм марокканской дороги, чтобы войти в общий поток и избежать аварий.
Заходить в мечети
Мечети в Марокко — своего рода произведение искусства: их внешняя монументальность и строгость линий сочетаются с роскошным оформлением внутри. Однако полюбоваться интерьером марокканских мечетей в абсолютном большинстве случаев вам не удастся. Почти все они закрыты для посещения немусульманами. Исключение — мечеть Хасана II в Касабланке, крупнейшая в Марокко и высочайшая религиозная постройка во всем мире). Ее можно посетить во время, свободное от молитв, предварительно уплатив за вход, а также следуя ряду простых правил. Необходимо разуться у порога, ноги и руки не должны быть оголены, а у женщин вдобавок обязательно должна быть покрыта голова. Вести себя следует тихо и уважительно.
Фотографировать людей без их согласия
Обычных жителей «апельсинового королевства» не обрадует перспектива попасть в объективы туристических фотокамер. Хотя иногда после вежливой просьбы они могут согласиться на снимок. Будьте готовы и к тому, что в оживленных туристических местах всевозможные заклинатели змей, уличные артисты, водоносы и прочие яркие персонажи, наоборот, с удовольствием попозируют — за деньги. Договоритесь о сумме заранее. Категорически не рекомендуется снимать полицейских, а делать снимки резиденций короля и вовсе запрещено.
Отказываться от угощений
Марокканцы очень гостеприимны и хлебосольны. Напоить вас традиционным мятным чаем будут пытаться даже продавцы на рынках. А уж если вы попали в марокканский дом, то голодными точно не уйдете. На стол принято ставить все, что имеется. Только из напитков, как правило, вам принесут чай, кофе, молоко и свежевыжатые соки. Даже если вы недавно ели, будьте вежливы: присядьте за стол и символически разделите трапезу с хозяевами.
Не давать чаевых
Практика чаевых в Марокко настолько повсеместна, что буквально на каждом шагу положено оставлять монетку. Небольшие суммы принято давать официантам, парковщикам, носильщикам и даже парикмахерам. Учтите также, что, показав вам дорогу или оказав другую незначительную услугу, от вас могут ожидать денежного вознаграждения и иногда даже настоятельно его требовать. Вы — путешественник и, к сожалению, в глазах многих — источник дохода. Так что будьте собранными и избегайте навязанной, порой совершенно бесполезной помощи.\
Делать покупки, не поторговавшись
Этот запрет — скорее напоминание о том, что Марокко — все же восточная страна, где рынок — одно из основных мест, где вы можете в полной мере ощутить колорит края и пообщаться с местными торговцами. Посетить рынок (по-арабски — «сук») и не торговаться — означает лишить себя множества эмоций и впечатлений, не говоря уже о том, что вы переплатите за товар чуть ли не вдвое. Поверьте, торговаться непременно стоит.
Вывозить местные деньги из страны
Согласно марокканским законам вывозить дирхамы, являющиеся государственной денежной единицей, из страны запрещено. Конечно, если вы возьмете с собой всего одну купюру на память об отдыхе в солнечном королевстве, то ничего страшного не случится. Но при попытке пересечь границу с крупной суммой в национальной валюте неприятности во время проверки в аэропорту вам обеспечены.
Отзываться плохо о короле или королевской семье
Марокканцы почитают и, можно сказать, любят своего правителя, ведь при нем в государстве произошли значительные сдвиги к лучшему почти во всех сферах жизни. Невозможно не заметить портреты короля Мухаммеда VI на всех предприятиях, в офисах, магазинах, кафе. Даже хозяева самых маленьких лавочек не упускают возможности высказать почтение монарху, поместив хотя бы небольшой его портрет на самое видное место в своем заведении. Так что неосторожность в высказываниях в адрес короля или членов его семьи хоть и не повлечет за собой ареста или серьезных разбирательств, но даст вам прочувствовать на себе весь праведный гнев марокканцев.
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