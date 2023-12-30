Чего нельзя делать в Марокко

Они не выбрасывают хлеб и не выливают горячую воду в раковину. Что еще марокканцы не делают сами и другим не советуют? 10 секретов «апельсинового королевства».



Каждая страна в мире уникальна и по-своему неповторима. Незнание местных законов и обычаев может повлечь за собой вполне реальные проблемы с органами правопорядка. В лучшем случае в вашу сторону понимающе пожмут плечами: мол, чего с них взять? Иностранцы же! Так что ознакомьтесь с десятью «нельзя» в Королевстве Марокко, чтобы ваше пребывание там было приятным, а местным жителям вы запомнились воспитанным человеком.









Выбрасывать хлеб

Выливать горячую воду в раковину

Строго соблюдать правила дорожного движения

Заходить в мечети

Фотографировать людей без их согласия

Отказываться от угощений

Не давать чаевых

Делать покупки, не поторговавшись

Вывозить местные деньги из страны

Отзываться плохо о короле или королевской семье