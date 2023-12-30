7 способов худеть ночью

На самом деле, легче всего человек худеет во сне. И наоборот, недостаток ночного отдыха провоцирует повышенную потребность в пище. Полученную энергию обеспокоенный сбоем циркадных ритмов организм старается запасти в жировых запасах, избавиться от которых будет очень непросто. Вот несколько способов, которые помогут вашему телу настроить метаболизм идеальным образом, чтобы худеть даже во сне.
Еда
Вы не должны ложиться спать голодным. Забудьте все правила про «не есть после шести вечера». Запланируйте последний прием пищи за пару часов до того, как пойти в постель. Так вы оставите организму время на переваривание и заставите метаболизм работать даже во сне.
Спорт
Регулярные тренировки способствуют урегулированию циркадных ритмов. Однако, не стоит бежать в зал за полчаса до отхода ко сну: избыток энергии после тренировки не даст уснуть. Легкая гимнастика около девяти вечера, напротив, утомит организм в достаточной степени и спровоцирует выброс гормонов, несущих ответственность за расщепление подкожного жира.
Свет экрана
Световое излучение от экрана телефона или планшета блокирует выработку гормона сна, мелатонина. К тому же, ваш мозг будет оставаться взбудораженным, обрабатывая полученную информацию. Все это ведет к замедлению метаболизма и, как следствие, к ожирению. Оставляйте любимый смартфон подальше от кровати.
Расписание
Приучите себя ложиться в одно и то же время, даже в выходные. Идеальный распорядок сна — с 11 вечера до 6 утра. Привычка поможет телу гармонично распределять полученную за день энергию и прекратить запасать ее в жировые запасы «на всякий случай».
Алкоголь
Примерно за четыре часа до сна позволяйте себе бокал красного вина, не больше. В таком объеме содержащийся в напитке энцекладин провоцирует дополнительную выработку тета-гормона, который еще называют гормоном роста. Этот гормон способствует формированию мышц.
Специи
Острая пища значительно увеличивает скорость метаболизма. Кайенский перец и тобаско станут отличной приправой к ужину — главное, не переборщить.
Шоколад
Как ни странно, но худеть во сне помогает даже шоколад. Вот только есть его нужно с умом: выбирать исключительно темные горькие сорта с высоким содержанием какао и не жадничать. Две-три дольки горького шоколада повысят содержание антиоксидантов в организме — большее количество уже осядет ненужными килограммами жирового запаса.
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