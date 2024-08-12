Как вывести медведку с участка

Медведка относится к вредным насекомым, от которых сильно страдают корнеплодные растения: морковь, картофель, свёкла и др. Но от этого вредителя могут пострадать также кусты и даже деревья, поскольку медведка травмирует их корни.
Она сильно снижает урожайность огурцов и помидоров по той же причине.
Как вывести медведку на огородном или дачном участке с помощью скорлупы
Вывести медведку с огорода можно очень простым способом с помощью скорлупы куриных яиц.
Для этого скорлупу необходимо собирать в отдельную емкость, а затем руками, но лучше черенком лопаты или граблей растолочь в мелкодисперсную субстанцию.
Затем растолченную скорлупу рассыпаем в тех местах огорода или участка, где завелась медведка. По какой-то причине этот вредитель полей и огородов очень любит яичную скорлупу и с аппетитом поедает ее.
Но поскольку медведка не может разжевать скорлупу, она заглатывает ее целиком и мелкие частицы попадают в пищевод, где они также не растворяются. В результате внутренние органы этого вредителя получают травмы, от которых медведка начинает массово погибать.
Никаких специальных мероприятий проводить не придется. Просто при очередной перекопке участка, где была обнаружена медведка, необходимо внести мелко-истолченную куриную скорлупу.
Для этого, прокопав первый ряд, посыпаем вскопанную полоску земли яичной скорлупой. Затем проходим второй ряд и повторяем ту же операцию, и так до конца всего участка, в котором завелась медведка. Через некоторое время этот вредитель исчезает.
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