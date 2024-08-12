Как вывести медведку с участка

Медведка относится к вредным насекомым, от которых сильно страдают корнеплодные растения: морковь, картофель, свёкла и др. Но от этого вредителя могут пострадать также кусты и даже деревья, поскольку медведка травмирует их корни.

Она сильно снижает урожайность огурцов и помидоров по той же причине.







Как вывести медведку на огородном или дачном участке с помощью скорлупы







Вывести медведку с огорода можно очень простым способом с помощью скорлупы куриных яиц.

Для этого скорлупу необходимо собирать в отдельную емкость, а затем руками, но лучше черенком лопаты или граблей растолочь в мелкодисперсную субстанцию.Затем растолченную скорлупу рассыпаем в тех местах огорода или участка, где завелась медведка. По какой-то причине этот вредитель полей и огородов очень любит яичную скорлупу и с аппетитом поедает ее.Но поскольку медведка не может разжевать скорлупу, она заглатывает ее целиком и мелкие частицы попадают в пищевод, где они также не растворяются. В результате внутренние органы этого вредителя получают травмы, от которых медведка начинает массово погибать.Никаких специальных мероприятий проводить не придется. Просто при очередной перекопке участка, где была обнаружена медведка, необходимо внести мелко-истолченную куриную скорлупу.Для этого, прокопав первый ряд, посыпаем вскопанную полоску земли яичной скорлупой. Затем проходим второй ряд и повторяем ту же операцию, и так до конца всего участка, в котором завелась медведка. Через некоторое время этот вредитель исчезает.