Как красиво сложить дрова на даче

Поленницы и дровники — это не только функциональные предметы, но и элементы дизайна, которые могут стать стильным акцентом в доме или на даче, на участке. Для создания креативного дровника можно использовать различные материалы в зависимости от желаемого стиля и функциональности изделия, главное выбрать подходящий и отвечающий всем требованиям.

Необычные дровникиПоленницы и дровники могут стать не только повседневными предметами, но и частичкой вашего творческого вдохновения. Нужно лишь дать волю фантазии и создать уникальные элементы ландшафтного дизайна, которые будут радовать глаз и облегчать повседневную жизнь. Например, для более классического и прочного дровника подойдет натуральная древесина, такая как дуб или бук. Такой дровник будет надежным и долговечным.Если предпочтение отдаётся более современному и стильному варианту, то можно использовать металлические или стеклянные элементы в сочетании с древесиной. Например, каркас из металла с деревянными полками или стеклянной вставкой может создать интересный дизайн.Всё зависит от фантазииДля придания креативности дровнику можно также использовать различные декоративные элементы, такие как краска, ткани, кожа, кружева и прочее. Это поможет добавить индивидуальность изделию и подчеркнуть вашу уникальность. Комбинируя всё это, можно получить уникальное и стильное изделие, которое будет не только удобным для хранения дров, но и являться интересным элементом интерьера.Для начала стоит определиться с местом и подготовить его, выбрать место на дачном участке, которое будет удобно расположено относительно дома, защищено от воздействия осадков, снега и дождя в зимнее время, но при этом чтобы оно не портило внешний вид участка.Это уже арт объектЗатем нужно определиться размерами конструкции. Определить необходимый размер дровника в зависимости от объема дров, которые планируется хранить. Обычно рекомендуется разделить дровник на зоны для хранения разных видов дров.Выбирать для его строительства нужно качественные и прочные материалы, убедиться, что они будут долговечными и защитят дрова от влаги и насекомых.Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в дровнике, чтобы дрова могли хорошо высыхать и избежать загнивания. Различные способы вентиляции могут быть предусмотрены в зависимости от конструкции дровника.Дереву нужно дышатьНужно также предусмотреть удобные полки или стеллажи для размещения дров. Обеспечить легкий доступ к дровам и удобную организацию хранения.И уже затем приступать к самому дизайну. Вариантов создания поленниц огромное множество.Первый вариант может основываться на способе складывания дров, например, «деревенском». Многие, наверное, видели поленницы, сделанные по принципу кирпичной кладки. Иногда поленья складываются крест на крест только по краям штабеля, создавая опорные столбы, между которыми лежат дровишки в одном направлении, что облегчает их взятие. Другие предпочитают складывать все дрова с перевязкой.Проверенный способ укладкиОни также могут быть сложены под открытым небом в длинные поленницы, стоящие в два ряда и загибающиеся, как лабиринт. В этом лабиринте дети даже могут играть в прятки, при условии, что все дрова надёжно закреплены. Между дровяным лабиринтом и плетнем, также можно сидеть и взрослым.Поленницы, выполненные из бочек займут больше места, но станут уникальным декоративным элементом. Проходя мимо такой поленницы, её нельзя будет не заметить. Кроме того, она отлично разграничит пространство двора.Из бочекДрова часто впитывают влагу под воздействием дождя или снега, что делает их непригодными для использования в качестве топлива. Именно поэтому так важно иметь защищенное место для их хранения, такое как навесы, сараи или специально созданные конструкции. Например, треугольные домики-дровницы не только защищают дрова от влаги, но и могут стать привлекательным элементом ландшафтного дизайна на участке. Благодаря этим мерам большая часть дров остается сухой и готовой к использованию в любое время.Постройка простого, но очень надёжного дровяного «шкафа» потребует времени и ресурсов, но затем больше не придётся сталкиваться с проблемами неаккуратного хранения дров. В ней можно будет разместить около двух с половиной кубометров дров. Для садовода это отличный запас, аккуратно уложенный в компактную и опрятную стопку.Шкаф для дровРазмещение дров под крышей, даже самой небольшой, всегда предпочтительнее. Есть и еще один вариант для хранения дров — использовать стеллажи. Стеллажи имеют несколько преимуществ.Во-первых, отсеки можно использовать для разделения разных видов дров. В одном отсеке можно хранить березовые дрова, в другом — ольховые, в третьем — сосновые. Это упрощает их классификацию и помогает не путать, какие дрова нужно использовать для бани, а какие для костра.Шкаф не обязательно должен быть квадратнымВо-вторых, определённые отсеки могут использоваться не только для хранения дров, но и для различных полезных предметов. Такие как посуда, принадлежности для мангала, детские игрушки и другие нужные вещи.Но если хочется использовать простые и действенные способы хранения дров, то лучше взять иной вариант. Старые деревья растущие на участке идеальные стойки для дров. Нет необходимости что-то строить — достаточно просто уложить поленья рядками и все будет в порядке. Этот способ хранения дров всегда был популярен в сельской местности.Деревья как опораИспользование стопки дров в качестве стены или перегородки также не нова. Это может быть также и часть зеленой ограды, и шкаф для дров, и плотная, непроницаемая ширма, защищающая приватное пространство от любопытных взглядов. Это не только удобно, но и очень практично во многих аспектах.Если представить более простой способ хранения дров — превратить их в красивую изогнутую конструкцию Такая поленница сразу же станет украшением любого участка. Также важно обратить внимание собак на то, что неаккуратные действия и прыжки по дровянику могут привести к его поломке из-за особенностей конструкции.Очень оригинальноЯщики тоже подойдут. Экономично и практично, идеально для хранения дров, из них получатся красивые, аккуратные и идеально подходящие под поленья полки. Из них можно сделать и нестандартные конструкции, например, стеллажа с ассиметричными отсеками. Этот дизайн прост и гениален.Одна из последних тенденций в садоводстве заключается в том, что люди выращивают растения на неожиданных местах, таких как столы и крыши. Здесь сажают разнообразные растения с неглубокой корневой системой, которые требуют минимального полива, в основном это суккуленты, включая различные виды седумов. Наблюдать, как эти маленькие растения растут и цветут в небольшом объеме почвы, представляет собой увлекательное зрелище. Их можно посадить и на любом дровнике, но вопрос влаги остаётся открытым.Зато красивоКрыша, покрытая досками в форме черепицы, напоминает произведения русских мастеров и отлично впишется в ландшафт. Построить такую дровницу требуется опыт и умение, это не самый дешевый вариант. Но, дрова в ней быстро сохнут и эффективно защищаются от влаги. Правильно уложенные поленья плотно стоят и не разрушаются. Естественно, этот тип постройки подходит лишь для тех, у кого есть большой запас дров. Иначе ее строительство становится бессмысленным.Дровники в виде грибов, домов или башен тоже красивый и практичный вариант с крышей. Люди творческой натуры всегда находят способы проявить свою фантазию, даже если речь идет о складывании дров. Идея с использованием сетки для такой конструкции может быть неплохой, однако возникает вопрос об удобстве извлекать дрова оттуда.В виде грибочкаМожно сконструировать прекрасный домик, украшенный яркими цветами, который прикрывает все те предметы, которые раньше просто беспорядочно лежали на участке. Это сочетание функциональности и красоты обязательно будет говорить о хорошем вкусе хозяина и кредитном подходе. Однако стоит задуматься, насколько эта постройка может быть настоящей поленницей. Вероятнее всего, здесь не будет храниться дрова, а скорее всего, это будет использоваться как нечто просто декоративное.А можно добавить оригинальности