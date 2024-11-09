9 самых популярных кулинарных ошибок и как их исправить

Допускать ошибки в процессе приготовления блюда – это нормально. Главное – не расстраиваться и не спешить выбрасывать еду в мусорное ведро. Вполне возможно, что блюдо, на которое вы потратили столько времени и сил, еще можно спасти. Делимся несколькими кулинарными лайфхаками, которые помогут исправить ситуацию и подать на стол настоящий кулинарный шедевр.

1. Если вы переборщили со специями

2. Если вы переварили макароны

3. Если блюдо получилось слишком кислым

4. Если в блюде появилась горечь

5. Если вы пережарили мясо

6. Если вы переварили овощи

7. Если подгорел пирог

8. Если вы не дожарили птицу

9. Если пересолили блюдо

Ошибки на кухне может допустить кто-угодно – и профессиональный повар, и опытная хозяйка. В этом нет ничего удивительного, ведь кулинария является очень сложной наукой, которая требует внимательности, точности и четкого соблюдения рецептуры. Поэтому если вы поняли, что сделали что-то не так, не делайте поспешных выводов и уж тем более не впадайте в панику. Иногда только на первый взгляд кажется, что все безнадежно испорчено, а на самом деле ситуация не такая страшная.В суп можно добавит слишком много перца.Не рассчитали количество специй? Добавили слишком много перца или чили? Согласны, ситуация неприятная, однако это не повод ставить крест на блюде. Есть несколько вариантов решения проблемы, которые не только спасут ваш ужин, но еще и улучшат вкус. Итак, для того, чтобы снизить остроту блюда, добавьте в него какие-нибудь молочные продукты. Это может быть сметана, сливки, греческий йогурт. Также излишнюю жгучесть может победить сахар, особенно если скомбинировать его с кислотой (лимонным соком, уксусом и прочим). Выбирайте тот вариант, который лучше всего сочетается с вашим блюдом.Переваренные макароны слипаются в один комок.Такое случается сплошь и рядом. Стоит только отвернуться, как макароны уже переварились и слиплись в один сплошной комок. Согласны, когда наблюдаешь в кастрюле бесформенное месиво, первое желание – отправить это все в мусорное ведро. Но не стоит торопиться с выводами. Для начала нужно попробовать спасти блюдо, а потом уже решать его участь.Откиньте макароны на дуршлаг и выложите в разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом. Лучше всего делать это с помощью щипцов, а не вилки, так как они помогут аккуратно разъединить продукт. Если же результат вас не устроил, вы всегда можете приготовить из макарон запеканку или просто обжарить с фаршем и овощами.Точно так же можно поступить и с переваренным рисом – выложите его на сковороду и перемешайте. Не помогло? Тогда на ужин у вас будет пудинг. Есть много разных вариантов: с творогом, изюмом, яблоками и даже мясом – выбирайте рецепт, который точно оценит ваша семья.Если добавить много уксуса в рис, он получится кислым.Бывает и такое. Если вы переборщили с уксусом, лимонным соком, томатной пастой, всегда можно добавить немного сахара. В большинстве случае он сбалансирует вкус блюда. Также на помощь придет пищевая сода. Однако здесь важно быть максимально осторожным: если вы угадаете с количеством, блюдо будет спасено, а если переборщите – безнадежно испорчено. Есть еще пара ингредиентов, способных нейтрализовать кислоту, в частности, морковь и мед. Особенно хорошо они работают с соусами и салатными заправками – берите на заметку.Если вы плохо почистили рыбу, суп будет горчить.Горечь может возникнуть по разным причинам: если речь идет о свежих салатах, возможно, огурец был «с сюрпризом», а если о мясных блюдах – неприятный привкус дала какая-то специя. Как бы то ни было, проблему можно решить с помощью следующих ингредиентов: сока лимона или лайма, острых соусов и пряностей. Первый вариант идеально подойдет для салатов, а второй – для овощных блюд.Иногда, из-за того, что вы плохо почистили рыбу, горький привкус появляется у ухи и других рыбных супов. В этом случае на помощь придет вышеупомянутый лимон. Нарежьте его на две части и выдавите сок из половинки в готовое блюдо. Оставьте суп настаиваться примерно на 15-20 минут. Этого времени должно хватить, чтобы горечь ушла и блюдо вновь приобрело нежный и мягкий вкус.Пережаренное мясо получается очень сухим.Иногда мясо получается слишком жирным из-за большого количества масла на сковороде. В этом случае проблему могут решить несколько кусочков хлеба, которые отлично впитают в себя переизбыток жира. Также свинину или курицу можно выложить на бумажное полотенце – эффект будет таким же. Но что делать, если вы пережарили мясо, и в нем не осталось ни жира, ни жидкости? В этом случае ошибку исправить не получится – только маскировать. Согласны, обманывать не всегда хочется, однако еще меньше хочется отправлять блюдо, на которое вы потратили целый час времени, в мусорку.Чтобы никто не догадался о вашем промахе, подайте мясо вместе с соусом, который заберет на себя все внимание. Идеальным вариантом станет грейви – концентрированный мясной соус, который получается из выделившихся соков готовящихся продуктов. С ним блюдо получится более сочным, нежным и насыщенным.Брокколи очень легко переварить – тогда они теряют цвет.Переваренные овощи – это не редкость. Стоит лишь на пару минут задержать их в воде или на пару, как они тут же теряют свою форму, становятся слишком мягкими, похожими на кашу. Если вам не повезло столкнуться с такой проблемой, придется немного изменить кулинарный вектор. Испорченные овощи уже не получится подать в оригинальном виде, а вот превратить их в другое блюдо вполне возможно.Возьмите противень, смажьте его маслом и выложите овощи. Добавьте к ним сухарики и жирные сливки, сверху посыпьте натертым сыром и крошками сухарей, после чего отправьте в хорошо разогретую духовку на несколько минут. В результате у вас получится очень вкусное и оригинальное блюдо, которое оценит вся семья.У сгоревшего пирога нужно срезать верхушку.Фуд-блогеры не зря не говорят точно времени приготовления выпечки, так как духовки у всех разные. В то время, как у одних хозяек пирог может приготовиться за 30 минут, у других это время увеличится до 40 или даже 50 минут. По этой причине подгоревшая выпечка не является редкостью.Если вы заметили, что сверху ваш пирог уже хорошо подрумянился, но внутри остался сырым, вы можете накрыть его обычной фольгой. Она защитит верхушку и не даст ей сгореть. Если же вы обнаружили проблему слишком поздно, и фольга уже не поможет, это все равно не повод выбрасывать пирог. Срежьте горелые кусочки ножом, а когда пирог остынет, покройте его кремом, глазурью, ганашом или хорошим слоем сахарной пудры.Из недожаренной курицы можно приготовить сэндвич.Так торопились подать курицу, что в итоге достали ее из духовки полусырой? Если нет времени допекать ее в духовке, используйте птицу в качестве начинки в другое блюдо. Учтите, что оно должно быть многокомпонентным, чтобы оплошность с курицей никто не заметил. Например, мясо можно нарезать маленькими кусочками и добавить в сэндвич, тако, пиццу или равиоли. А вот в суп птицу класть нежелательно. Еще одна длительная термическая обработка только испортит вкус мяса, и тогда вам точно останется лишь выбросить его.Часто хозяйки пересаливают суп.Самое простое решение проблемы – добавить в блюдо немного чистой воды. Для начала возьмите несколько столовых ложек. Если такого количества окажется недостаточно, добавьте еще две-три столовых ложки к жидкости. Такой лайфхак отлично подойдет для соусов, а вот в случае с супом лучше долить бульон, иначе вода сделает его мутным и менее наваристым. Пересоленные спагетти, рис, гречку можно просто переложить в дуршлаг и промыть водой, а соль в мясе и рыбе получится нивелировать лимонным соком или уксусом.