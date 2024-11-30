С нами не соску...
Что было написано в 200-летней капсуле времени, обнаруженной археологами во флаконе для нюхательных



История знает случаи, когда находили послания в бутылках. Иногда за этим стояли некие романтические события, иногда трагические. Строители, например, когда строят дома, любят оставить подобный секретик для будущих жильцов. В археологии нечто подобное практически не встречается - это большая редкость.
Ведь большинство исследователей предпочитают думать, что после них никто не придёт, потому что они уже сделали всю работу! Однако, недавно, археологи обнаружили такую капсулу времени от своего коллеги, который трудился над теми же раскопками две сотни лет тому назад...

Неожиданная находка



Студенты-волонтёры вели раскопки остатков галльской деревни недалеко от Дьеппа на севере Франции. Во время работы их ожидал невероятный сюрприз. Неожиданно они наткнулись на небольшой горшочек из глины. В нём был маленький стеклянный флакон, внутри которого молодые археологи обнаружили послание. Клочок бумаги был свёрнут в трубочку и перевязан тонкой бечёвкой.
Бутылка с посланием. / Фото: ancient-origins.net

Бутылка с посланием. / Фото: ancient-origins.net

 

Исследователи изучили предмет. Некогда это был флакончик для нюхательных солей, который в прошлом дамы носили на шее. Потом археологи извлекли послание и с нетерпением стали его изучать.

Что же содержалось в таинственном письме?


Как оказалось, записку написал их коллега — археолог по имени Фере, который тоже проводил на этом месте раскопки. Датировано послание было 1825 годом. В письме было написано: «П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа, член различных интеллектуальных обществ, проводил здесь раскопки в январе 1825 года и готовится продолжить свои изыскания на этой обширной территории, известной как Сите-де-Лим или Лагерь Цезаря».

Развёрнутое сообщение, документирующее раскопки 1825 года. / Фото: ancient-origins.net

Развёрнутое сообщение, документирующее раскопки 1825 года. / Фото: ancient-origins.net

 

Учёный, как оказалось, был в то время местной знаменитостью. Муниципалитет подтвердил, что именно он впервые занимался здесь раскопками.
Гийом Блондель - руководитель раскопок, на месте с находкой. / Фото: connexionfrance.com

Гийом Блондель - руководитель раскопок, на месте с находкой. / Фото: connexionfrance.com

 

Руководитель археологической группы был просто поражён находкой. Их работа заключалась в исследовании древней галльской деревни. Раскопки нужно было провести быстро, так как местные скалы подвержены эрозии и большая часть древнего селения уже почти исчезла. Неожиданная находка привнесла в работу команды некий элемент волшебства. Капсула времени, оставленная человеком, который делал ту же работу почти два столетия назад, оказалась огромным сюрпризом для всех. Также это невероятно вдохновило студентов на дальнейшие поиски. В процессе раскопок было найдено ещё несколько фрагментов керамики. Учёные определили возраст этих черепков — им более 2000 лет!
Студенты-волонтёры под руководством муниципального археолога Гийома Блонделя на месте раскопок. / Фото: inkl.com

Студенты-волонтёры под руководством муниципального археолога Гийома Блонделя на месте раскопок. / Фото: inkl.com

 

Историки настроены выяснить: прав ли был их коллега из прошлого? Действительно ли эта галльская деревня так важна и имеет отношение к Цезарю? Пока эти вопросы остаются открытыми, а учёные продолжают свою работу и благодарят коллегу из прошлого за своевременный сигнал. Теперь работы будут проводиться с ещё большей тщательностью.
Горшочек с таинственным посланием. / Фото: thehistoryblog.com

Горшочек с таинственным посланием. / Фото: thehistoryblog.com

 

источник

