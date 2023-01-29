Что можно приготовить из риса помимо супа и каши: 7 блюд не хуже ресторанных

Рис – один из самых популярных злаков. Многие считают, что именно он является секретом японского долголетия. Так это или нет – неизвестно, но одно мы знаем точно: блюда с рисом получаются очень вкусными и необычными. А если вам надоели голубцы и тефтели – записывайте семь простых, но вкусных рецептов с рисом.
1. Пирог-перевертыш
Пирог с рисом. \ Фото: google.com.
Приготовить из риса можно простейшую запеканку на основе ингредиентов, которые можно найти на каждой кухне. А главная его изюминка – нежный, кисломолочный соус.
Ингредиенты:
• Сыр – 305 г;
• Яйца – 3 шт;
• Фарш – 305 г;
• Мука – стакан;
• Кефир – стакан;
• Рис – стакан;
• Грибы – 205 г;
• Лук – 1 шт;
• Фасоль – 205 г;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Соль.
Рисовый пирог-перевёртыш. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• На форму выложить пергамент;
• Грибы промыть, зачистить;
• Накрошить плоскими кусочками;
• Выложить;
• Сыр натереть;
• Посыпать им грибы;
• Рис отварить до полуготовности;
• Выложить следом;
• С лука снять шелуху;
• Нашинковать;
• Обжарить на масле несколько минут до мягкости;
• Засыпать фарш;
• Жарить пару минут;
• Всыпать в форму;
• Промыть фасоль;
• Выложить сверху;
• Яйца взбить в миске;
• Залить кефиром;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать;
• Ввести муку и разрыхлитель;
• Залить соусом запеканку;
• Отправить печься на час при 180 градусах.
2. Аранчини
Рисовые шарики. \ Фото: bokhaarmag.ir.
Если у вас осталось немного риса после обеда или ужина, и вы не хотите его выбрасывать – не беда, значит пришло время приготовить закуску в виде рисовых шариков, обжарив их на масле с начинкой.
Ингредиенты:
• Яйца – 3 шт;
• Рис – 305 г;
• Сыр – 105 г;
• Фарш – 155 г;
• Лук – 1 шт;
• Масло сливочное – 35 г;
• Сухари для панировки;
• Масло из оливок;
• Соль, перец;
Аранчини. \ Фото: quorn.co.uk.
Способ приготовления:
• Рис отварить до готовности;
• Очистить и нашинковать лук;
• Обжарить на масле из оливок;
• Ввести фарш;
• Жарить до готовности мяса;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать;
• Сыр натереть;
• Засыпать в сыр;
• Ввести масло и желтки яиц;
• Перемешать;
• Из риса сформировать лепешку;
• Фарш выложить в центр;
• Скрутить шарик;
• Белки отдельно взбить;
• Окунуть в них шарик;
• Обвалять в сухарях;
• Обжарить с двух сторон на масле до корочки.
3. Паэлья
Паэлья. \ Фото: pinterest.ru.
Где интереснее всего готовят рис? Конечно же, в Испании, ведь только там можно найти такое оригинальное блюдо, как паэлья. Состоящее целиком из риса с различными начинками, оно удивит даже гурманов.
Ингредиенты:
• Рис – 165 г;
• Куриное мясо – 245 г;
• Кроличье мясо – 125 г;
• Бульон на мясе – 505 мл;
• Помидоры – 35 г;
• Чеснок – пара зубков;
• Тимьян, розмарин – пара веточек;
• Перец болгарский – 85 г;
• Масло из оливок – 2,5 ст.л.
Паэлья с мясом. \ Фото: healthyoflife.com.
Способ приготовления:
• Бульон влить в кастрюлю;
• Нагреть;
• Масло из оливок прогреть на сковороде;
• Веточки зелени обжарить пару минут;
• Мясо вымыть и зачистить;
• Разделить на кусочки;
• Засыпать в сковороду;
• Жарить около восьми минут с двух сторон до румяности;
• Очистить чеснок, продавить;
• Засыпать к мясу;
• Продавить в сковороду помидоры на пюре;
• Следом ввести рис;
• Засыпать солью;
• Помешать;
• Залить бульоном;
• Размешать;
• Томить на среднем огне в течение десяти минут, не мешая;
• Уменьшить огонь;
• Томить ещё десять минут;
• Убрать с огня;
• Промыть и накрошить перец;
• Выложить поверх риса;
• Томить две минуты;
• Подавать горячей.
4. Салат с диким рисом
Салат с диким рисом. \ Фото: downshiftology.com.
Если вы хотите попробовать дикий рис, который гораздо более полезный, чем его шлифованный собрат, то начните с приготовления простейшего блюда. А именно – салата, в который можно добавить ваши любимые ингредиенты.
Ингредиенты:
• Рис черный – 105 г;
• Креветки – 205 г;
• Лимон – 1 шт;
• Лайм – 1 шт;
• Имбирь – 55 г;
• Чеснок – зубочек;
• Чили – 1 шт;
• Базилик – пара веточек;
• Сахар – 55 г;
• Масло оливок – 45 мл;
• Черри – 6 шт;
• Соль, перец.
Салат с диким рисом и креветками. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Рис отварить до готовности;
• Креветки промыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Снять панцирь;
• Продавить лимон на сок;
• Сбрызнуть им креветки;
• Полить небольшим количеством оливкового масла;
• Продавить зубочек чеснока;
• Добавить к креветкам;
• Имбирь очистить от кожуры;
• Натереть на тёрке;
• Чили промыть и накрошить;
• Лайм натереть на цедру;
• Отжать сок;
• Соединить получившиеся ингредиенты;
• Ввести сахар;
• Перемешать до его растворения;
• Получившейся заправкой полить рис;
• Выложить на него креветки;
• Украсить помидорами черри.
5. Ризотто с грибами
Ризотто с грибами. \ Фото: pinterest.ch.
Это итальянское блюдо имеет множество вариаций, однако самая вкусная из них – это ризотто с лесными лисичками. Попробуйте приготовить его однажды, и домочадцы точно захотят добавки.
Ингредиенты:
• Рис – 405 г;
• Лук – половинка;
• Красный лук – 1 шт;
• Сельдерей – 1 шт;
• Бульон на мясе – 1,4 л;
• Лисички – 305 г;
• Чеснок – 5 зубков;
• Петрушка – пара веточек;
• Сливки – 105 мл;
• Масло сливочное – 105 г;
• Масло из оливок – 55 мл;
• Соль, перец.
Вкуснейшее ризотто. \ Фото: punchfork.com.
Способ приготовления:
• С лука удалить шелуху;
• Корень сельдерея вымыть, очистить;
• Накрошить;
• Обжарить вместе на масле из оливок и сливочном;
• Довести до мягкости;
• Промыть лисички;
• Бросить следом половину на сковородку;
• Томить до готовности грибов;
• Засыпать следом промытый рис;
• Жарить несколько минут до впитывания жидкости;
• Залить третей частью бульона;
• Сдобрить солью и перцем;
• Уменьшить огонь и томить, помешивая, постоянно подливая бульон;
• Оставшиеся лисички покрошить;
• Отдельно прожарить на масле;
• Ввести следом чеснок;
• Добавить соль, перец;
• Томить пару минут;
• Промыть и нашинковать зелень;
• Засыпать;
• Перемешать;
• Когда рис будет готов – залить его сливками;
• Вмешать лопаткой;
• Подавать, посыпав зажаркой из грибов.
6. Блины с рисом
Блинчики с рисовой начинкой. \ Фото: ambiance.be.
Не только первые и вторые блюда можно приготовить из злаков. Ещё рис станет отличной находкой для тех, кто любит блинчики, да не простые, а мягкие, нежные рулетики с начинкой из сухофруктов и под соусом из корицы.
Ингредиенты:
• Рис – 105 г;
• Чернослив – 35 г;
• Молоко – 205 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Сметана – 95 г;
• Мука – 135 г;
• Корица – ½ ч.л;
• Изюм – 35 г;
• Масло сливочное – 25 г;
• Сахар – 35 г;
• Вода – 205 мл;
• Соль.
Домашние блины с начинкой. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• В миске соединить соль с сахаром, частью молока;
• Вбить туда яйцо;
• Ввести муку;
• Замесить смесь для блинов;
• Сковороду блинную смазать маслом;
• Выпечь блины, обжаривая с двух сторон;
• Рис вымыть под водой;
• Залить в кастрюле водой;
• Дать закипеть;
• Уменьшить огонь и варить около десяти минут до готовности;
• Ввести остатки молока;
• Добавить сахар с солью;
• Перемешать;
• Дать закипеть и томить, помешивая, в течение двенадцати минут;
• Убрать с огня;
• Чернослив накрошить;
• Добавить в рис вместе с изюмом;
• Остатки муки взбить вместе со сметаной;
• Ввести сахар, одно яйцо;
• Всыпать корицу;
• Рисовую кашу распределить;
• Свернуть блинчик;
• Выложить бумагу на противень;
• Поверх выложить блины;
• Полить соусом;
• Печь в течение десяти минут при 200 градусах.
7. Рисовый пудинг
Рисовый пудинг. \ Фото: rtbf.be.
Привычная рисовая каша, которая не совсем нравится детям и взрослым, с лихвой заменяется пудингом. В особенности, если добавить к нему соус на основе душистой, сладкой клубники. Просто пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Молоко кокосовое – 505 мл;
• Клубника – 255 г;
• Рис – 155 г;
• Сахар – 35 г;
• Стружка из кокоса – по вкусу.
Пудинг из риса. \ Фото: yummly.com.
Способ приготовления:
• Рис промыть предварительно;
• Отварить до готовности;
• Слить воду;
• Залить его молоком;
• Добавить щепотку стружки;
• Перемешать;
• Томить, помешивая лопаткой, в течение тринадцати минут;
• Клубнику вымыть;
• Удалить хвостики;
• Перебить в блендере на пюре;
• Ввести сахар;
• Снова перебить;
• Рисовый пудинг выложить в высокие стаканы;
• Полить соусом из клубники;
• Отправить в холодное место на пару часов;
• Подавать с ягодами.
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