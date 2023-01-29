8 нереально дорогих отельных номеров, где роскошь лезет из всех щелей

1. Старинный отель Shangri-La Bosphorus в Стамбуле (Турция)

Shangri La Bosphorus Istanbul – один из самых дорогих отелей Турции.

Пребывание в сьюте Shangri La Bosphorus Istanbul обойдется минимум в 30 тыс. дол. за сутки (2,2 млн руб.)







2. Suite Impériale в отеле Ritz Paris (Франция)

Почувствовать себя августейшей особой можно в Suite Impеriale в отеле Ritz Paris (Франция).

Площадь роскошного королевского люкса составляет 250 кв. м (Suite Impеriale, Ritz Paris).

3. Президентский номер в отеле Cala di Volpe в Сардинии (Италия)

К услугам состоятельных людей колоритный Президентский номер-пентхаус в отеле Cala di Volpe в Сардинии (Италия).

Чтобы вволю насладиться уединенным отдыхом в лучшем номере отеля Cala di Volpe, придется выложить 41 тыс. дол. в сутки (2,99 млн руб.)

4. Резиденция Hilltop Estate на частном острове Лаукала (Фиджи)

Фантастическая вилла Hilltop Estate среди первозданной природы острова Лаукала (отель Laucala Island Resort).

За сутки пребывания в резиденции Hilltop Estate придется выложить 45 тыс. дол. (3,3 млн руб.).

5. Апартаменты Royal Bridge Suite в отеле Atlantis в Дубае (ОАЭ)

Royal Bridge Suite демонстрирует новые стандарты роскоши (Atlantis, Дубай).

Гостей Royal Bridge Suite ждут комфортные условия проживания и превосходный вид.

В апартаментах Royal Bridge Suite предусмотрены роскошные ванные комнаты для нее и для него.

6. Пентхаус в отель Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez в Каннах (Франция)

В самом дорогом номере самого фешенебельного отеля Канн отдыхают лишь богатые и знаменитые (Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez).

Эти комнаты «повидали» немало знаменитых актеров Голливуда и не только (Grand Hyatt Cannes Hоtel Martinez).

7. Maharajah Pavilion в отеле The Raj Palace в Джайпуре (Индия)

Во дворце Maharajah Pavilion можно почувствовать себя властелином мира (The Raj Palace, Индия).

Чтобы провести лишь одну ночь во дворце Maharajah Pavilion, придется выложить 75 тыс. дол. (5,47 млн руб.).

8. Royal President House в отеле President Wilson в Женеве (Швейцария)

Роскошный пентхауз Royal President House в отеле President Wilson является самым большим отельным номером Европы.

Royal President House рассчитан на VIP-персон (President Wilson, Женева).