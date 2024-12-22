Как быстро и просто починить офисный стул

Дешевые офисные кресла не отличаются особой прочностью конструкции. Вот и у меня после шести месяцев эксплуатации произошла такая неприятная досада, как треснул подлокотник. Треснул в месте крепления — это оказалось самое слабое звено во всей конструкции.
Выкидывать стул естественно жалко, тем более отремонтировать подобный дефект не сложно и я покажу как.
Понадобится
Двухкомпонентный эпоксидный клей.
Толстая проволока 2 мм.
Ремонтируем треснувший подлокотник офисного стула
Отвинчиваем все винты и снимаем подлокотник.
Если под рукой нет толстой проволоки можно использовать вешалку для одежды, раскусив ее кусачками на отрезки. Обычная стальная проволока диаметром 2-3 мм.
По диаметру проволоки подберем сверло. Можно взять на 0,1-0,2 мм побольше, если нет прям именно такого.
Просверлим четыре отверстия возле треснувшего места, смотрите фото. Не нужно сверлить близко к отверстию крепления.
Согнем плоскогубцами проволоку по расстоянию между отверстиями.
Весь комплект для ремонта готов:
Замешиваем двухкомпонентный клей в пропорциях указанных в его инструкции.
Промазываем изначально стык излома.
Затем вставляем скобы и загибаем их изнутри. Лишние куски проволоки можно откусить. Стягиваем веревкой подлокотник, чтобы надежно зафиксировать его пока клей сохнет.
Промазываем скобы со всех сторон клеем. Это придаст ещё больше надежности и не позволит узлу в дальнейшем деформироваться.
После затвердевания клея (по времени порядка 24 часов), можно установить деталь на место и проверить работоспособность подлокотника.
На этом несложный ремонт окончен. Цена его естественно дешевле, чем покупка нового стула.
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