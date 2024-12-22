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Как быстро и просто починить офисный стул

Дешевые офисные кресла не отличаются особой прочностью конструкции. Вот и у меня после шести месяцев эксплуатации произошла такая неприятная досада, как треснул подлокотник. Треснул в месте крепления — это оказалось самое слабое звено во всей конструкции.



Выкидывать стул естественно жалко, тем более отремонтировать подобный дефект не сложно и я покажу как.



Понадобится

Двухкомпонентный эпоксидный клей.

Толстая проволока 2 мм.

Ремонтируем треснувший подлокотник офисного стула



Отвинчиваем все винты и снимаем подлокотник.



Если под рукой нет толстой проволоки можно использовать вешалку для одежды, раскусив ее кусачками на отрезки. Обычная стальная проволока диаметром 2-3 мм.



По диаметру проволоки подберем сверло. Можно взять на 0,1-0,2 мм побольше, если нет прям именно такого.



Просверлим четыре отверстия возле треснувшего места, смотрите фото. Не нужно сверлить близко к отверстию крепления.



Согнем плоскогубцами проволоку по расстоянию между отверстиями.



Весь комплект для ремонта готов:



Замешиваем двухкомпонентный клей в пропорциях указанных в его инструкции.



Промазываем изначально стык излома.



Затем вставляем скобы и загибаем их изнутри. Лишние куски проволоки можно откусить. Стягиваем веревкой подлокотник, чтобы надежно зафиксировать его пока клей сохнет.



Промазываем скобы со всех сторон клеем. Это придаст ещё больше надежности и не позволит узлу в дальнейшем деформироваться.



После затвердевания клея (по времени порядка 24 часов), можно установить деталь на место и проверить работоспособность подлокотника.



На этом несложный ремонт окончен. Цена его естественно дешевле, чем покупка нового стула.


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ремонт
тер. Чёртов Стул

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