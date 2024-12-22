Как быстро и просто починить офисный стул

Дешевые офисные кресла не отличаются особой прочностью конструкции. Вот и у меня после шести месяцев эксплуатации произошла такая неприятная досада, как треснул подлокотник. Треснул в месте крепления — это оказалось самое слабое звено во всей конструкции.







Выкидывать стул естественно жалко, тем более отремонтировать подобный дефект не сложно и я покажу как.

Ремонтируем треснувший подлокотник офисного стула

Двухкомпонентный эпоксидный клей.Толстая проволока 2 мм.Отвинчиваем все винты и снимаем подлокотник.Если под рукой нет толстой проволоки можно использовать вешалку для одежды, раскусив ее кусачками на отрезки. Обычная стальная проволока диаметром 2-3 мм.По диаметру проволоки подберем сверло. Можно взять на 0,1-0,2 мм побольше, если нет прям именно такого.Просверлим четыре отверстия возле треснувшего места, смотрите фото. Не нужно сверлить близко к отверстию крепления.Согнем плоскогубцами проволоку по расстоянию между отверстиями.Весь комплект для ремонта готов:Замешиваем двухкомпонентный клей в пропорциях указанных в его инструкции.Промазываем изначально стык излома.Затем вставляем скобы и загибаем их изнутри. Лишние куски проволоки можно откусить. Стягиваем веревкой подлокотник, чтобы надежно зафиксировать его пока клей сохнет.Промазываем скобы со всех сторон клеем. Это придаст ещё больше надежности и не позволит узлу в дальнейшем деформироваться.После затвердевания клея (по времени порядка 24 часов), можно установить деталь на место и проверить работоспособность подлокотника.На этом несложный ремонт окончен. Цена его естественно дешевле, чем покупка нового стула.