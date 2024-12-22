Сочетания для роскошного и стильного интерьера, на которые хочется любоваться вечно

Многих интересует вопрос, как сочетать разные оттенки в интерьере. Но ведь помимо цветовой гаммы есть еще и другие важные аспекты: текстуры, материалы, формы, узоры, которые также важно уметь комбинировать.







Делимся несколькими беспроигрышными сочетаниями, которые позволят создать стильный и уютный интерьер без помощи профессионала.

Комбинация 1: Рыжая кожа + натуральное дерево

Комбинация 2: Бежевый + черный

Комбинация 3: Мрамор + латунь

Комбинация 4: Бархат + золото

Комбинация 5: Матовый черный + золото или латунь

Комбинация 6: Горизонтальная + вертикальная + абстрактная форма

Комбинация 7: Дерево + бетон

Комбинация 8: Сканди + экостиль

Такое сочетание смотрится очень уютно.Не самое очевидное сочетание, но от этого не менее роскошное и дорогое. Комбинация натуральной рыжей кожи и темного дерева коньячного цвета является очень теплой и уютной, отлично вписывается в любой стиль интерьера, особенно лофт. По мнению дизайнеров, она еще долго не выйдет из моды, и будет актуальной на протяжении многих лет.Если вы боитесь переборщить с кожаными деталями, можете уравновесить их с помощью мягкого текстиля. Например, разложите на кожаном диване вязаный плед и бархатные подушки. Также эффектно будут смотреться элементы из шершавых тканей, вроде рогожки – они прекрасно оттенят гладкость и лоск кожи.Черные детали разбавили плоский бежевый интерьер.Бежевые интерьеры невероятно актуальны благодаря своей универсальности и безопасности. Очень сложно допустить ошибку в сочетании цветов, если использовать для оформления всей квартиры оттенки из одной палитры. Обычно на отделке дело не заканчивается: мебель, текстиль, декор также подбирают в похожих бежевых или землистых тонах, чтобы все смотрелось гармонично. У таких монохромных интерьеров даже есть особое название – tone-on-tone.Однако, несмотря на визуальную «правильность», подобная обстановка часто выглядит скучно, блекло и плоско, ведь в ней не хватает акцентов и контрастов. Не обязательно использовать яркие цвета, чтобы разбавить интерьер – черные детали станут прекрасным дополнением. Это может быть журнальный столик, рейлинги на кухне, люстра, постеры с черными рамками и прочие элементы – выбирайте то, что хорошо впишется в комнату.Комбинация мрамора и латуни на кухне и в ваннойОбычно данную комбинацию используют не в жилых комнатах, а в ванной либо на кухне. Изящные прожилки мрамора на кухонной столешнице прекрасно дополнит смеситель из латуни или фурнитура на шкафчиках. А в санузле можно сделать акцентную «мраморную» стену в зоне ванны и повесть душевую лейку под латунь.Если боитесь, что такая комбинация будет выглядеть слишком броско или что вы переборщите с яркими элементами, разбавьте композицию черными деталями – они немного уравновесят составляющие интерьера, добавят баланса и стиля.Выбирайте комбинацию в мебели или в текстилеБархат – это роскошная, благородная ткань, невероятно приятная на ощупь. Раньше владельцы квартиры использовали ее в интерьере, чтобы подчеркнуть свой статус, а сейчас материал просто является составляющей большинства классических интерьеров, так как гармонично вписываются в их концепцию.Предсказуемо, что идеальным партнером для бархата является золото во всех его проявлениях. Если вы будете использовать бархатные шторы, дополните их золотой тесьмой сверху или снизу. Декоративные подушки отлично будут смотреться в паре с позолоченными кисточками или бахромой.Также это сочетание можно перенести на мебель. Например, кресло с бархатной обивкой на золотых резных ножках может стать ярким акцентом в интерьере, особенно если вы выберите насыщенный, глубокий оттенок: винный, изумрудный, сапфировый.Матовая мебель и золотой декор отлично сочетаютсяПринято считать, что нейтральной базой являются только светлые оттенки, в частности, белый, серый, бежевый. Однако черный также входит в эту категорию. Благодаря своим особенностям, он прекрасно сочетается практически со всеми цветами, выгодно оттеняя их. Но если вы хотите, чтобы комбинация получилась действительно стильной, броской и роскошной, тогда в качестве компаньонов выбирайте золотые или латунные элементы. Они будут гармонично перекликаться с черным в интерьере и уравновешивать друг друга. Кстати, совсем необязательно использовать черный цвет на большой площади – он вполне может быть таким же акцентом, как и золото, например, в фурнитуре.Диван – горизонтальная форма, торшер – вертикальная, ковер – абстрактная.Знаете ли вы, что такое виньетка в интерьере? Это небольшая композиция, которая состоит из нескольких вещих, призванных раскрыть характер хозяина квартиры, рассказать о его привычках, увлечениях, мечтах. Проще говоря, виньетка является тем самым «изюмом», который отвечает за индивидуальность в интерьере. Предметы могут быть не слишком практичными и функциональными с точки зрения быта, но при этом будут прекрасно сочетаться друг с другом по форме, цвету или материалу, наполняя комнату особым настроением.Однако некоторые дизайнеры рассматривают виньетки не только с этой стороны, но еще и с точки зрения грамотного заполнения квартиры. Недостаточно просто расставить мебель вдоль стен, как по учебнику. Важно сделать так, чтобы не осталось грустных голых стен и зияющей пустоты между мебелью.Давайте рассмотрим на примере. Чтобы получилась гармоничная картинка, важно грамотно скомбинировать три формы: горизонтальную, вертикальную и абстрактную. За первую будет отвечать диван, за вторую торшер, а за третью – картина или несколько декоративных подушек. Начало положено.Далее следует немного расширить свою виньетку. Горизонтальной составляющей станет ковер, вертикальной – кресло, абстрактной – оригинальный журнальный столик. Вот так, постепенно двигаясь по всей квартире, вы сможете сделать интерьер сбалансированным.Варианты сочетания бетона и дерева в разных комнатахПожалуй, одной из самых популярных и классических комбинаций является сочетание дерева с бетоном. Не зря профессиональные дизайнеры часто снимают короткие ролики о том, почему эти материалы являются идеальными компаньонами и настоящим украшением любого интерьера.Вы смело можете использовать их в отделке, мебели, декоре, главное – соблюдать правило, которое позволит тандему этих материалов выглядеть максимально выигрышно. Если вы выбираете «яркое» дерево с активными, выразительными прожилками, предполагая, что оно станет основным материалом, тогда бетон должен быть более приглушенным, чтобы служить отличным фоном. И наоборот: если хотите сделать акцент на бетоне, тогда важно, чтобы у него был активный рисунок, а вот дерево пусть будет максимально нейтральным.Добавьте живых растений и природных оттенковСкандинавский стиль достаточно универсальный, поэтому он является прекрасной базой для многих других направлений. Одним из самых выигрышных сочетаний является сканди + экостиль. Советуем первый взять за основу, а второй – использовать в качестве акцента. Отличительной чертой скандинавского экостиля является минимальная обработка мебели. Оттенок должен быть максимально светлым, но не белым. Также важно наполнять интерьер предметами и отделкой из натуральных природных материалов.