Цитаты о женской дружбе
О ней слагают легенды, снимают фильмы, ее воспевают в песнях. Ее существование оспаривают, в ней разочаровываются и о ней мечтают. Все это – про женскую дружбу. Кто-то называет подругой компаньона, с кем удобно ходить по магазинам, в кино, в кафе, чтобы не чувствовать себя одиноко. А для кого-то подруга – это sister from another mister, с которой и в огонь и в воду.
Мы не будем спорить о том, могут ли женщины быть настоящими подругами, а просто подобрали 20 лучших, по нашему мнению, цитат о женской дружбе.
Дружба между женщинами – всего лишь пакт о ненападении. Анри де Монтерлан
В беседах друг с другом женщины имитируют дух товарищеской солидарности и той доверительной откровенности, какой они не позволяют себе с мужчинами. Но за этой видимостью дружбы – сколько бдительного недоверия, и как оно, признаться, оправданно. Андре Моруа
Женская дружба – это всего лишь совместное выживание в мире мужчин. Мария Мацкевич
Слишком долго таились в женщине раб и тиран. Поэтому неспособна она к дружбе: ей ведома только любовь. Фридрих Ницше
Мужчины обходятся со своей мужской дружбой, как с футбольным мячом, который они кидают куда попало и как попало, но он при этом не рвётся. Женщины же носятся со своей женской дружбой, как с хрустальной вазой, и уж если она падает, то разбивается вдребезги, на мелкие кусочки. Анн Морроу Линдберг
Самым прекрасным моментом в моей жизни я могу назвать тот, когда поняла, что у меня появилась подруга, единомышленница. Вильям Ротслер
Мне нужна одна, только одна подруга, но которая сможет ужиться со всеми оттенками моего непостоянного настроения. Эстер Кларк
Хорошая подруга может поведать тебе всю правду матку. Правда, через минуту она уже перестанет быть лучшей… Артур Брисбэн
Самая одинокая женщина во вселенной — это не та, у которой нет мужчины, а та, у которой нет лучшей подруги. Джордж Сантаяна
Происходит настоящее чудо, когда ты встречаешь родственную душу, которая признает то, кем ты есть и кем можешь стать, и которая зажигает в тебе кровь для новых великих свершений. Расти Беркус
Лучшая подруга умеет слышать даже невысказанное. Марк Леви
Для большинства женщин пережить любовь — значит обсудить ее с лучшей подругой. Лешек Кумор
Настоящий друг всегда скажет правду в лицо. Даже самую горькую, которую мы не готовы признать. (Из сериала “Отчаянные домохозяйки”)
Да, вы, девушки, очень странные. Сначала вы готовы вцепиться друг другу в глотку, а потом мило улыбаетесь. Стейс Крамер
Имей одну-единственную подругу, только умей правильно её выбрать. Мюриель Барбери
Женская компания намного лучше мужской — подруга всегда поймёт и примет всё то, что представитель сильной половины посчитает незначительной мелочью. Мария Николаева
Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами. Бенджамин Франклин
Я не сильная, она не сильная, но вместе с подругой мы сильнее всех на свете. Линда Макфарлейн
Такова участь подруги: радоваться, когда другая заканчивает незамужнюю жизнь, даже если это сулит тебе одиночество. Марк Леви
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