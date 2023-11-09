10 странных транспортных средств, которые попали в книгу рекордов Гиннеса

«Распятый Иисус Христос», эскиз росписи Владимирского собора в Киеве/Васнецов В.М.
В Библии говорится, что Иисус был распят на кресте и умер мученической смертью за грехи человеческие. И об этом знают даже атеисты. А вот о том, что практически все его ученики были убиты насильственно, знают далеко не все. На самом деле только апостол Иоанн избежал пыток и умер естественной смертью. А что же произошло с другими?
1. Распяти
Жесткая казнь: распятие.
Иисус
Спаситель был не единственным распятым. Это вид казни был часто применяем римлянами. Помимо Иисуса через распятие были лишены жизни его трое учеников - Филипп, Фаддей и Симон Кананит.
2. Распятие вверх ногами
Жесткая казнь: распятие вверх ногами.
Петр
Апостол Петр тоже был приговорен к смертной казни через распятие. В отличие от обычного распятия, Петра распяли вверх ногами (некоторые источники утверждают, что Филиппа распяли так же). Считается, что это было сделано, потому что Петр отказался умереть так же, как Иисус, поскольку «он был просто учеником и не был достоин умереть, как его учитель».
Сама идея, что палачи позволили жертве выбирать, как ее будут казнить, мягко говоря, спорная. Исторические записи не доказывают, но и не опровергают этого. Тем не менее, в христианских кругах принято считать, что решение распять Петра вверх ногами было принято потому что он попросил об этом. В отличие от традиционного распятия, при котором жертва обычно умирает от удушья, смерть Петра, скорее всего, наступила быстрее от кровоизлияния в мозг.
3. Привязывание к кресту
Жесткая казнь: привязывание к кресту.
Андрей
Апостола Андрея распяли. Его жестоко бичевали, поскольку это было обычной практикой «подготовки жертвы к казни». Однако Андрея не прибили к кресту, а привязали к нему. В отличие от Иисуса, умершего после шести часов страданий, Андрей оставался в живых на кресте более двух суток, страдая от всех тех же болей, вызванных распятием, исключая боль и кровотечение от колотых ран.
4. Обезглавливание
Жесткая казнь: обезглавливание.
Иаков Зеведеев
Обезглавливание - публичная казнь, и быстрая смерть для жертвы. Хотя наука до сих пор точно не знает, как долго человек что-то ощущает после обезглавливания, есть мнение, что сознание остается в течение нескольких секунд после казни. Учеником, казненным через обезглавливание, был Иаков Зеведеев.
Самое необычное в его смерти - это не то, как он умер, а то, что с ним вместе умер человек, из-за которого он попал на плаху. Кто-то лживо обвинил Иакова в нарушении закона. Это обвинение привело к смертной казни апостола. Однако Иаков, как говорят, был настолько мужественным перед казнью, что его обвинитель раскаялся в своих ложных обвинениях, уверовал в христианство и попросил обезглавить его вместе с Иаковом. Палачи отрубили обоим головы одновременно.
5. Снятие кожи
Жесткая казнь: снятие кожи.
Варфоломей
Варфоломей умирал в страшных муках. Сначала с него сняли кожу (а этого уже достаточно, чтобы умереть от болевого шока), а потом ещё и обезглавили. Скорее всего, к моменту, как ему отрубали голову, он был мёртв, и это ужасное действо должно было стать публичным устрашением.
6. Удар копья
Жесткая казнь: удар копья.
Фома
Один из учеников прожил еще несколько дней, пока у него окончательно не отказали пробитые в результате удара копья жизненно важные органы. Имя этого ученика было Фома. Обычно колотая рана может привести к смерти вследствие потери крови с течением времени. Однако с Фомой было по-другому. После смерти Иисуса он отправился проповедовать христианство в Индию (и сегодня в этой стране есть «христиане апостола Фомы»), где получил несколько ударов копьем в грудь.
Кусок железного наконечника копья отломился и остался в его теле. В итоге Фома не умер от кровопотери, а от того, что в его грудной полости остался этот наконечник, который пронзил его легкие, проколол сердце и разорвал его печень.
7. Удар ножом
Жесткая казнь: удар ножом.
Матфей
Апостола Матфея зарезали ножом в спину (впрочем, в разных источниках есть версии, что Матфея сожгли, забили камнями до смерти или обезглавили). Если же рассматривать первую версию, то он потерял сознание и умер от потери крови. Скорее всего при таком ранении у него были поражены лёгкие или почки. Так или иначе, его смерть была более медленной, чем смерть Фомы от копья.
8. Забивание камнями
Жесткая казнь: забивание камнями.
Иаков Алфеев
У Иисуса было два ученика по имени Иаков. Выше уже упоминался Иаков Зеведеев, которого обезглавили, а другой был сыном Алфея. Иакова Алфеева побивали камнями. Когда оказалось, что он выжил, его добили проломив череп толстой деревянной палкой.
Фактически, человек в результате черепно-мозговой травмы может испытывать судороги, паралич и искажение сознания. Однако, учитывая повреждения тела Иакова, последствия черепно-мозговой травмы могли не являться основной причиной смерти. Возможно, у него были судороги, и Иаков потерял сознание, скончавшись от сочетания потери крови.
9. Самоубийство через повешение
Жесткая казнь: самоубийство через повешение.
Иуда Искариот
Один из самых известных учеников Иисуса, Иуда Искариот, также умер насильственной смертью. Единственное различие заключалось в том, что Иуду не убили за его убеждения, а он покончил жизнь самоубийством, повесившись. Повешение может закончиться быстрой потерей сознания или быть ужасно длительным и болезненным процессом. Это зависит от того, ломается ли шея человека после падения (когда у него из-под ног выбивают подставку).
Если шея ломается, жертва теряет сознание в течение нескольких секунд. Однако, если она не сломается, то человек висит и задыхается в течение определенного периода времени, прежде чем потерять сознание. В любом случае смерть обычно происходит в течение 5-20 минут. Неизвестно, сломалась ли шея Иуды или нет.
10. Распиливание пополам
Жесткая казнь: распиливание пополам.
ученики
В Библии упоминаются еще один способ, которым убивали учеников Иисуса (не из числа 12 апостолов) -
распиливание живого человека пополам. Палачи, как правило распиливали жертве паховую область и оставлли умирать в муках.
Из всех учеников Христа только Иоанн избежал насильственной смерти. Его сослали на остров, где он дожил до глубокой старости. Кстати, был в истории и 13-1 учение, которого «назначили» на замену Иуды Искариота, - его зовут Матфий. Но его смерть не записана в истории.
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