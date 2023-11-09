Талантливый американский фотограф Зак Секлер (Zack Seckler) увековечил изумительные по красоте пейзажи Южной Африки в своих абстрактных фотографиях, сделанных с борта небольшого самолёта. Выставка его работ открывается 13 апреля в художественной галерее ClampArt на Манхэттене в Нью-Йорке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!
Южная Африка с высоты
Талантливый американский фотограф Зак Секлер (Zack Seckler) увековечил изумительные по красоте пейзажи Южной Африки в своих абстрактных фотографиях, сделанных с борта небольшого самолёта. Выставка его работ открывается 13 апреля в художественной галерее ClampArt на Манхэттене в Нью-Йорке.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии