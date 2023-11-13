10 монархов, которые лишили жизни собственных сыновей

Императрица Ирина и Константин VI.
Правители, уничтожающие своих подданных, - обычное дело. Но мало кто задумывается о том, что порой они ещё и домашние тираны, которые безжалостно расправляются с собственными детьми. Самые могущественные монархи порой плохо справлялись с воспитанием собственных отпрысков и со своим гневом тоже. И эти две причины ставят порой под угрозу жизнь детей царственных особ, которым, как известно, позволено всё.
1. Иван IV Васильевич и Иван Иванович
«Иван Грозный убивает своего сына» Художник: Илья Репин.
У Ивана IV Васильевича (он же Иван Грозный) был сын Иван Иванович от первой жены Анастасии Романовны. Иван Грозный любил литературу и музыку, а также... мучил мелких животных в детстве. Когда он подрос, то завоевал казанские ханства и Астрахань, присоединив их к России. Как и у Генриха VIII, у Ивана Грозного было восемь жен, причем каждая из них в итоге была найдена мертвой при загадочных обстоятельствах, убита или отправлена в монастырь. Иван Грозный превратил Россию из средневекового государства в могущественную империю.
Но при этом был настоящим домашним тираном - избил свою беременную невестку, которая не была должным образом одета, что привело к выкидышу. Вот и родной сын Ивана Грозного (царевич Иван Иванович) стал жертвой гнева царя, который в приступе ярости ударил сына по голове острым посохом и убил его. Эта сцена увековечена русским художником-реалистом Ильей Репиным.
2. Ирод I Великий и его сыновья Александр и Аристобул
Христианская Библия описала Ирода Великого в негативном свете и обвинил его в «резне невинных людей», как рассказывается в Евангелии Нового Завета от Матфея. Царь Иудеи Ирод, который был сыном высокопоставленного римского офицера и прокуратора Иудеи по имени Антипатр Идумеянин, якобы приказал убить всех детей мужского пола в возрасте двух лет и младше в окрестностях Вифлеема.
Ирод I Великий.
Ирод I Великий восстановил Иерусалим, включая храм, и пропагандировал эллинистическую культуру. На самом деле, он не был монстром, но явно не выиграл бы премию «отец года». Помимо убийства чужих детей, Ирод Великий не пощадил и своих (из-за паранойи относительно того, что его хотят свергнуть, Ирод приказал казнить своих сыновей Аристобула и Александра в 7 году до нашей эры).
3. Императрица Ирина и Константин VI
14 января 771 года Ирина, ведущая свое происхождение из благородной афинской семьи, родила сына по имени Константин, прежде чем стала первой женщиной-правителем Византийской империи. После смерти мужа Ирина стала регентом при своем сыне, поскольку ему было всего 9 лет. В 790 году Ирина была вынуждена передать власть сыну, хотя и пыталась препятствовать этому всеми силами.
Императрица Ирина и Константин VI.
Однако, Константин VI потерял популярность из-за ряда поражений в войне с арабами, и вскоре был окончательно предан своей матерью, которая ослепила Константина и бросила его в тюрьму, где тот и умер. По сути, Ирина организовала настоящее восстание и в конечном итоге убила своего сына, отобрав у него власть. Но подобная репутация Ирины не помешала ей стать святой в Восточной православной церкви.
4. Константин Великий и Крисп
Римский император Константин I сделал христианство господствующей религией в Римской империи, прекратив преследования христиан и поклонение римским богам. Он прожил большую часть своей жизни как язычник и обратился к некогда ненавистной религии на смертном одре. Константин подписал Миланский указ, в котором говорилось, что христиане могут свободно практиковать свою веру.
Константин Великий.
Наследник Константина по имени Крисп был любим солдатами из-за его победных военных кампаний против франков и алеманнов. Получив образование у христианского писателя Лактанция, Крисп женился на молодой женщине по имени Елена, которая родила ему сына. Изначально Константин гордился достижениями своего сына и очень обрадовался тому, что стал дедушкой. Однако вторая жена Константина Фауста обвинила Криспа в попытке соблазнить ее. В приступе ярости Константин убил Криспа. Позже Константин обнаружил, что обвинение было ложным, и велел запереть Фаусту в бане, где та задохнулась от жара.
5. Аббас I Великий и Мухаммед Бакер Мирза
Аббас I Великий.
Аббас I считался величайшим правителем династии Сефевидов, одной из самых значительных правящих династий Ирана. Он был военным гением, который спас свою страну от краха, построил процветающие города и приветствовал в стране христиан. Также Аббас был готов учиться у людей в зарубежных странах, особенно у европейцев. Мухаммед Бакер Мирза был наследным принцем династии Сефевидов, которого родила Аббасу одна из его христианских черкесских жен. К сожалению, Мухаммед был уличен в одной из придворных интриг двора и сговоре с черкесами, после чего Аббас приказал убить своего наследника и передал трон внуку.
6. Фарсман I Иберийский и Радамист
Фарсман I был правителем древнегрузинского царства Иберия в первом веке. У его сына Радамиста были огромные амбиции, необычайная сила, высокий рост и хорошая внешность. Единственное, чего не хватало Радамисту, это было терпение. Он никак не мог дождаться, пока умрет его отец, чтобы самому сесть на престол.
Фарсман I - правитель древнеенипетского государства.
В итоге иберийский князь был назначен правителем царства Армения, которое Фарсман завоевал с помощью римлян. Но после вторжения парфян в Армению Радамист был свергнут и вынужден бежать, спасая свою жизнь. Его беременная жена боялась плена и убедила Радамиста убить ее вместе с нерожденным ребенком. Когда Радамист вернулся домой в Иберию, там он начал плести заговоры против отца. Фарасман, который хотел доказать свою преданность римскому императору Нерону, казнил Радамиста как предателя. Сам иберийский царь не прожил долго после этого, и его сменил на троне сын Митридат.
7. Авл Вителлий и Петрониан
Вителлий принадлежал к древнему роду сословия всадников и был сыном Луция Вителлия, консула и бывшего правителя Сирии, а также дворянки Секстилии. Вителлий был римским императором в течение всего восемь месяцев. Что интересно, он пользовался благосклонностью трех предыдущих императоров: Калигулы, Клавдия и Нерона. С Калигулой его сблизила любовь к скачкам на колесницах, Клавдий восхищался тем, насколько хорошо Вителлий играл в кости, а Нерону нравилась его лесть.
Авл Вителлий - сын правителя Сирии и убийца своего сына.
После смерти Нерона Рим был погружен в хаос. Власть захватили Гальба и Отон, но они были жестоко свергнуты. Вителлий не стал лучше. Говорят, что он объедался три или четыре раза в день, после чего обычно неуемно пил. Также Вителлию чем-то не приглянулись астрологи, которым он запретил находиться в Риме, и казнил любого астролога, который посмел ослушаться. У нового императора был сын по имени Петрониан, который родился слепым на один глаз и стал наследником матери путем эмансипации или выхода из-под контроля своего отца. Неудивительно, что Вителлий, который был близок по духу Нерону, отравил своего сына, чтобы получить его наследство.
8. Филипп II Испанский и Дон Карлос
Филипп II Испанский.
Мария Мануэла Португальская, жена испанского короля Филиппа, умерла после рождения наследника. Ребенок, дон Карлос, появился на свет с рядом физических (у него была одна нога короче другой и плечи разной высоты), а также умственных недостатков. Например, дон Карлос любил загонять до смерти лошадей и избивать маленьких девочек. Он также считал, что алмазы ядовиты. Он собирался унаследовать трон своего отца по праву рождения, но всем было ясно, что дон Карлос не подходит на роль короля. В 1568 году было объявлено, что принц скончался. По слухам, его отравил собственный отец.
9. Король Ёнджо и принц Садо
Король Енджо
Принц Садо был коронованным наследным принцем корейского государства Чосон, которого казнил, заточив в деревянном ящике для хранения риса, собственный отец, король Енджо. Король был жестоким человеком, которому было сложно угодить. Возможно именно из-за ужасного характера правителя его сын Садо вырос психически нездоровым развратником и садистом, это явно не понравилось отцу (несмотря на то, что принц буквально боготворил своего отца). Садо обвинили в том, что он зверски убил евнуха и отрубил ему голову, а также изнасиловал многих женщин из гарема. Поскольку тогда тело человека королевской крови запрещалось осквернять, Садо посадили в тесный деревянный ящик для риса, где он и умер от голода и удушья. Он провел последние восемь дней, крича и моля короля о пощаде. Ему было всего 27 лет.
10. Петр I и Алексей
Петр I - гениальный монарх и плохой отец.
Целью Петра I Великого было превращение России в сверхдержаву и модернизация страны. Например, он был первым правителем России, который содействовал светскому образованию, и во время его правления были открыты многочисленные светские школы. При этом у него была явная проблема с семьей. Жена Петра I, Евдокия, была необразованным консерватором и не любила все иностранное. Естественно, она сопротивлялась реформам.
Воспитанием сына занималась мать. Евдокия позаботилась, чтобы образование Алексея было ограничено чтением Библии и другими религиозными уроками. Петр I проводил слишком мало времени с Алексеем из-за его своих отношений с Евдокией, и неудивительно, что Алексей не любил Петра Великого и считал его угрозой. Он бежал в Австрию и вступил там в сговор против своего отца. По приказу Петра Великого, Алексея вернули на родину, пытали и в конце концов казнили.
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