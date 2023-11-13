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«Пьяная вишня»: как просто сделать вкуснейший алкогольный десерт, который согреет зимними вечерами


Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

Ну что, готовы к сезону консервации? Много уже вишни куплено/собрано по этому поводу? Что ж, если холодными зимними вечерами вы планируете заряжаться витаминами натурального происхождения, советуем приготовить кое-что повеселее обычного варенья. А именно замечательный десерт-консервацию «пьяная вишня». Настроение поднимает на «ура»!

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

Любите вишню? А как насчёт вишнёвого десерта? Уточним: алкогольного вишнёвого десерта. Ведь «пьяная вишня» - это не только знаменитые конфеты и чуть менее знаменитый коктейль, но и вкусный фруктовый десерт, который можно употреблять и самостоятельно, и в качестве дополнения (а то и закуски) к алкогольным напиткам. Главное, не переборщить. Во всех смыслах.
Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

Чтобы приготовить десерт «пьяная вишня», вам понадобятся:
1. Стакан горячей воды;
2. Полстакана сахара;
3. Очищенные вишни;
4. Стакан бренди;
5. По желанию и вкусу – специи, вроде корицы или аниса

Шаг 1: чистим вишни, удаляя косточки (любым удобным для вас способом)


Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

Шаг 2: сахар


Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

В кипящую воду добавляем полстакана сахара и размешиваем до получения примитивного сиропа. Вишни складываем в банку и заливаем сиропом до половины. Закрываем банку и как следует взбалтываем.

Шаг 3: бренди


Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

Снова открываем банку и теперь уже до краёв заливаем бренди. Опять закрываем, опять взбалтываем, даём остыть и отправляем в холодильник на ночь.

Шаг 4: наслаждаемся


Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

Алкогольными вишенками можно украшать коктейли, добавлять в качестве топинга к мороженому или как самостоятельный десерт. Главное, соблюдать меру. И держать лакомство подальше от детей – эта вкусняшка только для родителей.
Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

 

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