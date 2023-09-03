Шильонский замок: воспетый Байороном и Гюго

Замок Шильйон, известный в русскоязычной литературе как Шильонский замок, расположен на Швейцарской Ривьере, у кромки Женевского озера. В Шильонском замке происходит действие поэмы Джорджа Байрона «Шильонский узник». Многое для романтизации образа замка сделали также Жан-Жак Руссо, Перси Шелли, Виктор Гюго и Александр Дюма. Как выглядит чарующий замок в фотографиях разных мастеров и что о нем писал Байрон – в нашей подборке.







Фото: Xiaojun Dong

Традиционно замок служил тюрьмой. В середине XIV века, во время эпидемии чумы, в замке содержались и подвергались пыткам евреи, которых обвиняли в отравлениях источников воды.







Фото: Remi Oudinot

С начала XIX века и по настоящее время в замке расположен музей.







Фото: Eva Bruchez

Шильон! Твоя тюрьма старинной кладки –

Храм; пол – алтарь: по нем и там и тут

Он, Бонивар, годами шаг свой шаткий

Влачил, и в камне те следы живут.

а не сотрут их – эти отпечатки!

Они из рабства к богу вопиют!

СОНЕТ К ШИЛЬОНУ

Байрон







Фото: Benjamine Baker

На лоне вод стоит Шильон;

Там, в подземелье, семь колонн

Покрыты влажным мохом лет.

На них печальный брезжит свет –

Луч, ненароком с вышины

Упавший в трещину стены

И заронившийся во мглу.

ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

Байрон







Фото: Federica Violin

Шильон Леманом окружен,

И вод его со всех сторон

Неизмерима глубина;

В двойную волны и стена

Тюрьму совокупились там;

ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

Байрон







Фото: Carsten Velten







Автограф Лорда Байрона в казематах.







Графский большой зал.







Склеп.



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