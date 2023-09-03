Замок Шильйон, известный в русскоязычной литературе как Шильонский замок, расположен на Швейцарской Ривьере, у кромки Женевского озера. В Шильонском замке происходит действие поэмы Джорджа Байрона «Шильонский узник». Многое для романтизации образа замка сделали также Жан-Жак Руссо, Перси Шелли, Виктор Гюго и Александр Дюма. Как выглядит чарующий замок в фотографиях разных мастеров и что о нем писал Байрон – в нашей подборке.
Фото: Xiaojun Dong
Традиционно замок служил тюрьмой. В середине XIV века, во время эпидемии чумы, в замке содержались и подвергались пыткам евреи, которых обвиняли в отравлениях источников воды.
Фото: Remi Oudinot
С начала XIX века и по настоящее время в замке расположен музей.
Фото: Eva Bruchez
Шильон! Твоя тюрьма старинной кладки –
Храм; пол – алтарь: по нем и там и тут
Он, Бонивар, годами шаг свой шаткий
Влачил, и в камне те следы живут.
а не сотрут их – эти отпечатки!
Они из рабства к богу вопиют!
СОНЕТ К ШИЛЬОНУ
Байрон
Фото: Benjamine Baker
На лоне вод стоит Шильон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет –
Луч, ненароком с вышины
Упавший в трещину стены
И заронившийся во мглу.
ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК
Байрон
Фото: Federica Violin
Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК
Байрон
Фото: Carsten Velten
Автограф Лорда Байрона в казематах.
Графский большой зал.
Склеп.
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Шильонский замок: воспетый Байороном и Гюго
Замок Шильйон, известный в русскоязычной литературе как Шильонский замок, расположен на Швейцарской Ривьере, у кромки Женевского озера. В Шильонском замке происходит действие поэмы Джорджа Байрона «Шильонский узник». Многое для романтизации образа замка сделали также Жан-Жак Руссо, Перси Шелли, Виктор Гюго и Александр Дюма. Как выглядит чарующий замок в фотографиях разных мастеров и что о нем писал Байрон – в нашей подборке.
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