Каким богам молились ацтеки и кто научил людей любить

В Америке было много довольно развитых цивилизаций на момент прихода белых. У инков, например, господствовал тоталитаризм с сильными социальными программами в духе двадцатого века. А у ацтеков была богатая духовная жизнь. Их представления о богах были так же сложны, как древнегреческие или древнеегипетские, но знаем мы о них в среднем до сих пор меньше.
Как боги-воители спорили, от какого предмета родиться правильнее
Верховная богиня Коатликуэ, которая ходила в одежде из змей (об этом, собственно, и говорит её имя), была почтенной вдовой покойного бога солнца, а ещё — многодетной матерью. Она родила четыреста сыновей-звёзд и дочь Койольшауки (“Золотые колокольчики”), луну. А потом однажды засунула себе за юбку шар из перьев колибри, который упал на неё с неба. Шар исчез, а богиня обнаружила себя беременной.
Торс Коатликуэ, почти как у индийской богини Кали, украшен отрубленными руками и черепом.
Не дело это, когда мать беременеет от посторонних перьев, рассудила Койольшауки, и подговорила братьев убить опозорившую семью мать. То, что саму Койольшауки мама зачала вообще от обсидианового ножа, её не смущало. Но когда дети обступили верховную богиню, чтобы убить её, из чрева Коатликуэ вырвался Уицилопочтли, новый бог солнца, огненным змеем в руке разрезал сестру на куски и закинул голову на небо. Теперь ночами Койольшауки светит оттуда.
Интересно, что и брат, и сестра были воителями оба. Койольшауки изображают в шлеме, со змеями на руках и вокруг талии, с обнажённой грудью — обращаясь к европейским богам, её сравнивают с Артемидой-Дианой, которая была одним из лунных божеств и бегала по лесам вооружённая и с обнажённой грудью. Уицилопочтли отвечает не только за солнечный свет на земле, но и за войну, и он изображается в полном воинском облачении.
Койольшауки ходила, увешанная змеями. Кстати, змей боги могли использовать как оружие.
Считается, что миф о замене старого бога солнца на нового, с периодом, когда солнца не было вовсе — это память о гигантском метеорите, который так пылал на небосводе, что затмевал свет солнца, и после падения которого небо на некоторое время оказалось затянуто пеленой из-за начавшихся на земле пожаров. Кроме того, мотив, когда один бог так или иначе убивает другого — это память о том, как новый культ потеснил старый. Вероятно, Койольшауки до возвышения Уицилопочтли могла выполнять роль в том числе и богини войны — такие богини были у многих народов.
Сама Коатликуэ — богиня земли, из неё выскакивает солнце, чтобы победить луну и звёзды, то есть, прогнать ночь. Кроме того, она была богиней земледелия и цветения и богиней смерти.
Ещё немного богов со змеями
Бог Мишкоатль (“Облачный змей”) отвечал, как и Койольшауки, за Млечный Путь, но был также полярной звездой и командовал тучами. В пантеон ацтеков его забрали от народов отоми и чичимеков, с которыми у ацтеков было множество контактов. Мишкоатль был богом охоты, он не только управлял бурями и грозами, но и метал молнии — они были его стрелами. Именно Мишкоатль подкинул Коатликуэ с неба таинственный шар из перьев, мечтая, чтобы она родила от него ребёнка.
Мишкоатль, бог бурь и молний.
Дело в том, что у Мишкоатля была и законная жена, так что блудить напрямую ему было не с руки. Жену-богиню звали Чимальма (“Со щитом в руке”). Она долго не могла родить мужу ребёнка, пока не помолилась на алтаре своего будущего сына, которому суждено было быть великим богом, и не узнала, что для зачатия ей надо проглотить зелёный камень. После того, как она провела ночь с мужем, съев заранее камень, она смогла родить Кетцалькоатля (“Пернатого змея”), одного из главного бога ацтеков. Кстати, у ацтеков женщину за успешные роды награждали так же, как мужчину после сражения, а во время родов давали обезболивающее.
Изначально Кетцалькоатль был противопоставлен другим богам, потому что приносить в жертву ему надо было не людей, а птиц и колибри. Но потом культ пришёл к общепринятой норме, и в честь бога стали спокойно убивать сородичей.
У Кетцалькоатля очень долго не было человеческого обличья, и вообще он сначала был мелким божком плодородия.
Кетцалькоатль считал себя таким уродливым, что не удалял бороду, отращивая её, чтобы она скрывала лицо, и носил белую маску. Из-за легенды о том, что Кетцалькоатль стал в человеческом обличье править ацтеками, а потом покинул их на лодке, ацтеки сначала приняли Кортеса за бога, который решил вернуться.
По легендам, в своём человеческом обличье уродливый, но добрый бог научил ацтеков математике, медицине, астрономии, ткачеству и письму. Чтобы убедить ацтеков больше не приносить в жертву людей, Кетцалькоатль уколол себя острым шипом и выпустил божественную кровь, которая должна была стать кровью достаточной на все жертвоприношения вперёд.
Завоевание Кортесом ацтеков глазами художника Карлоса Эскивеля и Риваса.
Многие считают, что воплощённый в человека Кетцалькоатль был на самом деле — или, точнее, какой-то мужчина радикально другой культуры представился местным самым таинственным богом. Одни уверены, что это был скандинав, принявший христианство и случайно очутившийся на берегу Мексиканского залива после долгих и тяжёлых странствий в результате кораблекрушения или эпидемии на борту. Другие верят, что он был инопланетянином и сумел позже улететь на родную планету.
Удивительно, но в любом случае самый воинственный и самый мирный божества ацтеков, Уицилопочтли и Кетцалькоатль — братья по отцу.
Уицилопочтли был богом солнца, но с кожей цвета неба.
Свой собственный Анубис и что стало с бабочкой-людоедкой
У Коатликуэ был сын Шолотль, проводник в мир мёртвых. Иногда его изображали ходячим скелетом, а иногда… человеком с собачьей головой. Почти как Анубиса. Шолотль также был одним из богов грозы, богом неудач и бедствий, покровителем близнецов и игры в мяч. Он также прислуживал своему брату-солнцу, сопровождая его первую часть пути из-под земли на небо и выполняя его поручения как гонец.
Одно из двух лунных божеств (у ацтеков часто божества дублировали друг друга, поскольку были забраны у завоёванных или просто соседних народов), Мецтли, были особенность: он мог быть молодым красивым мужчиной или… такой же молодой красивой женщиной. Непонятно, кто не определился: ацтеки или сам Мецтли. В любом случае, название Мексики происходит, скорее всего, от имени этого божества.
Обычное изображения божества Мецтли. Видимо, художники не знали, девушку рисовать или юношу, и выкручивались символами и аллегориями.
Ещё один бог-дублёр — Тонатиу. Он был богом войны и солнца, так что нетрудно угадать, кого он дублировал. Ничего страшно, с Уицилопочтли они не толкались: ацтеки очень изящно решили проблему одинаковых богов, объявив, что в разные эпохи правили разные из них. Тонатиу ходит по небу прямо сейчас, а Уицилопочтли был несколько пораньше.
Тем не менее, Тонатиу стал богом солнца непосредственно после сотвеорения мира. Тогда божества собрались, чтобы решить, кому из них стать солнцем, а кому — луной. Для этого развели костёр: кто прыгнет, тот и получит должность. Один из богов, страдавший тяжёлой, изнуряющей кожной болезнью, решился первым. Он прыгнул в костёр и превратился в бога солнца Тонатиу.
Другое божество, Тексистекаль, тоже решился броситься в костёр после смелого поступка Тонатиу и стал в результате божеством луны Мецтли. И, кстати, превратился из старца в молодца. Или красну девицу. Как уже было сказано, он не определился. Долгое время луна притом светила точно так же ярко, как солнце, не давая людям спать, так что пришлось бросить в неё кроликом.
Эекатль научил людей любви. Кстати, у него утиный клюв.
Одним из воплощений Кетцалькоатля считался бог ветра Эекатль. Он своим дыханием передвигает по небу Солнце, а ещё именно он принёс в мир любовь. До того, как Эекатль полюбил смертную женщину, люди не знали любви.
Один из самых древних богов — Шиутекутли. Он — бог времени, а ещё огня. Притом как огня домашнего и подземного, в вулканах, так и… падающего с неба. Вероятно, последняя его ипостась тоже связана с памятью о падении метеорита.
Небесным раем у ацтеков правила богиня судьбы, Ицпапалотль (“Обсидиановая бабочка”). Как бабочка, она вооружена обсидиановыми лезвиями на краях крыльев, как женщина — мощными когтями; вероятно, эта богиня изначально была очень воинственна и покровительствовала охоте. У неё был нож вместо языка и волшебный плащ-невидимка.
Ицпапалотль.
Однажды с ней случилась неприятная история: с некой подругой она явилась в виде олених двум богам-звёздам. Один из этих богов совокупился с подругой Ицпапалотль, которая, конечно, перед тем превратилась в женщину, а потом съел её (и похоже, тоже как женщину, без превращения в оленя). А вот избранник Ицпапалотль, второй из богов, оказался очень нервной особой. Посмотрев на всё это, он развёл костёр, прыгнул в него и умер.
Богиня-бабочка сошла с ума от горя, и тогда её — то ли из жалости, то потому, что представился такой случай — убил бог огня. По другой версии, её совсем при других обстоятельствах убил Мишкоатль, потому что она убила его братьев-звёзд и съела их. После этого он сжёг её тело и золой нарисовал полоску вокруг глаз.
Если бы дело происходило в книге наших дней, выяснилось бы, конечно, что Мишкоатль не так понял зрелище богини, стоящей над поджаристым трупом его брата-звезды, но у ацтеков это были просто две разные истории.
Текст: Лилит Мазикина.
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