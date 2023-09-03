Каким богам молились ацтеки и кто научил людей любить

Как боги-воители спорили, от какого предмета родиться правильнее







Торс Коатликуэ, почти как у индийской богини Кали, украшен отрубленными руками и черепом.

Койольшауки ходила, увешанная змеями. Кстати, змей боги могли использовать как оружие.

Ещё немного богов со змеями

Мишкоатль, бог бурь и молний.

У Кетцалькоатля очень долго не было человеческого обличья, и вообще он сначала был мелким божком плодородия.

Завоевание Кортесом ацтеков глазами художника Карлоса Эскивеля и Риваса.

Уицилопочтли был богом солнца, но с кожей цвета неба.

Свой собственный Анубис и что стало с бабочкой-людоедкой

Обычное изображения божества Мецтли. Видимо, художники не знали, девушку рисовать или юношу, и выкручивались символами и аллегориями.

Эекатль научил людей любви. Кстати, у него утиный клюв.

Ицпапалотль.