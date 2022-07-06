Ретрокадры, где изображены крутые родители

Сейчас многие одержимы винтажем, от одежды до музыки. Да и вообще, кто не хотел бы жить в 60-х? Однако мы часто забываем, что наши родители росли в то время, где мы сейчас хотим оказаться.



Пользователи интернета обмениваются фотографиями своих родителей, когда те были молоды и беззаботны. И можно с уверенностью сказать, что они были намного круче нас. Возможно, причина этого, как сказал один из пользователей, в том, что «они росли на улице и не знали про мемы».











«Моя мама в 1984 году, когда она была инструктором по вождению танка».





«Моя мама босиком на скейте, Калифорния, 1974 год».



Конец 60-х.



«Мой папа делает скульптуру моей мамы, 80-е».



«Моя мама, когда ей было 16, на своем “камаро”, 1975 год».



«Мой папа намного круче, чем я когда-либо буду, 1980 год».



«Снимок моего папы для журнала о серфинге, Перу, 1977 год».



«Мой папа катается на скейтборде в Гайд Скул, 1982 год».



«Я нашел фотографию своего отца, который готовит барбекю на крыше подводной лодки».



«Мама в Москве в 1975-м. Судя по ее рассказам о путешествиях, я бы не удивился, если бы она была шпионом».



«Первая машина моего отца. Он купил ее на свои деньги, заработанные на ферме. Ему было 11».



«48 банок пива и уницикл. Мой отец в 80-е».



«Свадьба мамы и папы.

80-е».«Отец преподает математику в Южной Калифорнии, конец 70-х».«Мамин огород, 80-е».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)