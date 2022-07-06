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Ретрокадры, где изображены крутые родители

Сейчас многие одержимы винтажем, от одежды до музыки. Да и вообще, кто не хотел бы жить в 60-х? Однако мы часто забываем, что наши родители росли в то время, где мы сейчас хотим оказаться.

Пользователи интернета обмениваются фотографиями своих родителей, когда те были молоды и беззаботны. И можно с уверенностью сказать, что они были намного круче нас. Возможно, причина этого, как сказал один из пользователей, в том, что «они росли на улице и не знали про мемы».

Ретрокадры, где изображены крутые родители

Ретрокадры, где изображены крутые родители

«Моя мама в 1984 году, когда она была инструктором по вождению танка».

Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Моя мама босиком на скейте, Калифорния, 1974 год».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
Конец 60-х.
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Мой папа делает скульптуру моей мамы, 80-е».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Моя мама, когда ей было 16, на своем “камаро”, 1975 год».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Мой папа намного круче, чем я когда-либо буду, 1980 год».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Снимок моего папы для журнала о серфинге, Перу, 1977 год».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Мой папа катается на скейтборде в Гайд Скул, 1982 год».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Я нашел фотографию своего отца, который готовит барбекю на крыше подводной лодки».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Мама в Москве в 1975-м. Судя по ее рассказам о путешествиях, я бы не удивился, если бы она была шпионом».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Первая машина моего отца. Он купил ее на свои деньги, заработанные на ферме. Ему было 11».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«48 банок пива и уницикл. Мой отец в 80-е».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Свадьба мамы и папы.

80-е».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Отец преподает математику в Южной Калифорнии, конец 70-х».
Ретрокадры, где изображены крутые родители
«Мамин огород, 80-е».

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